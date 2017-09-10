BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.9.2017)
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EKİM GÜNDEMİ PİYASALARI ZORLAYABİLİR.
Haftanın olayı, dolar endeksindeki düşüş ve buna bağlı olarak Euro/dolar paritesinin 1,20’nin üzerine çıkmasıyla, altının yükselmesi oldu. Altın 1,355’leri test etti. Dolar endeksi 90’lı seviyelere geri çekildi. Bu durum TL’ye olumlu yansıdı. Dolar/TL paritesi de 3,3990’lara değdi. BİST 100 ise haftayı geri çekilerek 108,452 seviyesinden kapattı. Halen uzun vadeli yükseliş eğilimini koruyan BİST 100’de 106,000’lere doğru bir geri çekilme izlenebilir. Ancak geri çekilmede yaşanan yoğun hacim ve yabancı takasındaki gerileme (%66,08’den %65,74’e ) satışa yabancıların da eşlik ettiğini gösteriyor. TL’nin güçlenmesiyle dolar bazında 32,300’lere ulaşan dolar bazlı BİST 100 endeksi başlangıcından bu yana %38’lik getiriye işaret ediyor ki, bu da yabancı yatırımcıları kar realizasyonu yapmaya zorlayabilir. Diğer taraftan FED ve AMB’nin Ekim ayına yığılan gündemi ve uluslararası fonların ekimde pozisyon kapamaya başlaması piyasalara bir süre nefes alma fırsatı sağlayabilir. BİST 100’ün kısa vadeli göstergelerinde izlenen satış baskısı 106,000 desteğini önemli hale getiriyor. Önümüzdeki hafta desteklere doğru bir geri çekilme izlenebilecek olan BİST 100’de ilk destekler 108,000 ve 106,000’’de iken güçlü direnç 110,000 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 10.44 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.03 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.00-9.95
Satım aralığı: 10.50-11.10
Yabancı Payı (%) : 63.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
ARÇELİK
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 24.48 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 22.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 23.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.70-22.40
Satım aralığı: 24.20-25.25
Yabancı Payı (%) : 78.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.67 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
ATAKTA
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 0.87 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.11 seviyesindeki dirence yönelebilir. 1.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.87 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.87-0.83
Satım aralığı: 1.11-1.16
Yabancı Payı (%) : 28.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
DİRENÇTE ZORLANDI
5.28-5.41 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.29 seviyesinin altında kapanışlarda 5.18 seviyesine gerileyebilir. 5.29seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.35 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.18-5.13
Satım aralığı: 5.35-5.40
Yabancı Payı (%) : 67.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Güç kaybediyor. 8.27 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.05 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.90-7.75
Satım aralığı: 8.15-8.25
Yabancı Payı (%) : 48.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 13.01 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 13.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.00-8.50
Satım aralığı: 14.50-16.00
Yabancı Payı (%) : 84.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEK ARAYIŞINDA
7.53 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.95 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.24 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.95-6.73
Satım aralığı: 7.50-7.55
Yabancı Payı (%) : 72.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan azaldı.
KARDEMİR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 2.32 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.27 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.64 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.27-2.06
Satım aralığı:2.64-2.74
Yabancı Payı (%) : 37.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.48 puan arttı.
OTOKAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 118.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 116 seviyesinin altındaki kapanışlarda 109.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 116.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 121.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 115.00-112.00
Satım aralığı: 116.00-118.00
Yabancı Payı (%) : 12.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.31 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.56 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.20-6.18
Satım aralığı: 6.25-6.30
Yabancı Payı (%) : 43.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 4.44 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 4.04 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.10-4.08
Satım aralığı: 4.44-4.50
Yabancı Payı (%) : 40.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
İZLENMELİ
9.7 – 10.09 aralığında hareket eden hisse 9.89 seviyesinin altında kapanışlarda 9.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.45-8.95
Satım aralığı: 10.20-10.40
Yabancı Payı (%) : 45.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
SATICILAR HAKİM
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 11.89 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.60 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 11.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.80 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.60-10.20
Satım aralığı: 12.80-13.30
Yabancı Payı (%) : 70.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 31.58 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 31.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 34.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 31.75-30.75
Satım aralığı: 34.00-34.25
Yabancı Payı (%) : 77.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 116.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 124.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 131.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 117.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 117.00-110.00
Satım aralığı: 131.00-132.00
Yabancı Payı (%) : 77.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
İZLENMELİ
20.46 – 21.16 aralığında hareket eden hisse 20.96 seviyesinin altında kapanışlarda 20.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 22.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.70-20.70
Satım aralığı: 21.00-21.20
Yabancı Payı (%) : 32.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.05 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.15-5.43
Satım aralığı: 7.05-7.30
Yabancı Payı (%) : 86.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan azaldı.
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