BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.11.2018)
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BIST 100 ENDEKSİ YÖN ARAYIŞINDA
Geçtiğimiz haftaya yükselişle başlayan ve 96,280 seviyelerine kadar yükselen BIST 100 endeksi bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı. BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 1,36 değer kaybı ile 92,840 seviyesinden kapattı. Endeksin düşüşünde sanayi sektöründe yaşanan satışların etkili olduğunu görüyoruz. BIST 100 endeksi 7,20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında bulunuyor.
Endeksin ortalamaların altında hareket etmesi satış baskısının güçlenmesine neden olabilir. İşlem hacmine baktığımızda ise son beş günlük ortalama işlem hacmi 8,1 milyar TL oldu. Endeksteki aşağı yönlü hareketin devamı halinde 92 ve 90 bin destek seviyeleri takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 94 ve 96 bin direnç seviyeleri bulunuyor.
Teknik göstergelerden stokastik RSI aşırı satım bölgesinde bulunurken endeks içerisinde hareket ettiği bollinger bandın alt bandına doğru yaklaşıyor. Endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 17,162 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 62,82 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi ise 21,71 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuruna bakıldığımızda ise dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı yüzde 0,6 yükseliş ile 5,45 TL seviyesinden kapattı. Endeksin ortalamaların altında hareket etmesine rağmen yabancı payının bir önceki haftanın üzerine çıkması olumlu.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 15.61 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.90-13.90
Satım aralığı: 17.40-17.60
Yabancı Payı (%) : 61.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.81 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 79.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 74.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 77 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine ve formasyonun tamamlanmasına neden olabilir.
Alım aralığı : 74.50-71.50
Satım aralığı: 79.00-79.50
Yabancı Payı (%) : 62.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.1.77 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.59 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.59-1.54
Satım aralığı: 1.76-1.78
Yabancı Payı (%) : 62.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
YUKARI TREND SÜRÜYOR, DİRENÇLER İZLENMELİ
7.77 – 8.2 aralığında hareket eden hisse 7.82 seviyesinin altında kapanışlarda 7.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.50-6.98
Satım aralığı: 8.15-8.40
Yabancı Payı (%) : 69.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.66 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 4.41 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 3.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.60-3.16
Satım aralığı: 4.30-4.58
Yabancı Payı (%) : 55.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR
14.91 – 15.82 aralığında hareket eden hisse 15.38 seviyesinin altında kapanışlarda 15.00 seviyesindeki desteğini test ediyor. 15.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.00-14.90
Satım aralığı: 15.70-16.00
Yabancı Payı (%) : 78.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.68 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.53-5.45
Satım aralığı: 5.68-5.83
Yabancı Payı (%) : 23.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.37 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.5.29 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin bir sonraki desteği 4.55 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.78-4.70
Satım aralığı: 5.28-5.38
Yabancı Payı (%) : 38.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.31 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
7.36 – 7.86 aralığında hareket eden hisse 7.6 seviyesinin altında kapanışlarda 7.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.50-7.35
Satım aralığı: 7.65-7.75
Yabancı Payı (%) : 68.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
4.83 – 5.23 aralığında hareket eden hisse 4.97 seviyesinin altında kapanışlarda 4.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.88-4.52
Satım aralığı: 5.08-5.55
Yabancı Payı (%) : 44.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 7.07 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.95 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.77 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.95-6.53
Satım aralığı: 7.40-7.70
Yabancı Payı (%) : 54.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
GÜÇ KAYBEDİYOR
24.24 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 20.40 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 22.58 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.40-20.30
Satım aralığı: 25.75-28.50
Yabancı Payı (%) : 74.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
23.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 22.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 22.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.90 seviyesinde bulunuyor. Yukarı yönlü trend devam ediyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.50-21.70
Satım aralığı: 22.90-23.60
Yabancı Payı (%) : 74.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
TURKCELL
SATICILAR GÜÇLÜ
Görece yatay seyrediyor. 12.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş yaşandığı gözleniyor. 11.30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 11.65 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.30-11.00
Satım aralığı: 12.10-12.40
Yabancı Payı (%) : 87.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.
TÜPRAŞ
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 120.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 114.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 120.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 132.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 103.00-81.00
Satım aralığı: 132.00-145.00
Yabancı Payı (%) : 79.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
ALICILAR GÜÇLÜ
3.41 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 3.88 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 3.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.48 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.48-3.30
Satım aralığı: 3.88-4.26
Yabancı Payı (%) : 35.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.14 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
YATAY SEYREDİYOR
Güç kaybediyor. 3.92 seviyesinden gelen satışlarla düşüşler görülmekte. 3.54 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.69 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.54-3.52
Satım aralığı: 3.76-3.88
Yabancı Payı (%) : 57.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.29 puan azaldı.
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