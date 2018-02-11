BİST 100 hisselerinin teknik analizi (11.2.2018)
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PİYASALAR YENİ BİR DÖNEME EVRİLİYOR.
Geçen hafta uluslararası piyasalarla birlikte BİST 100’ü de etkileyen satış baskısı hafta boyunca devam etti. Cuma günü 112,500 puana kadar geri çekilen BİST 100 endeksinde kapanış 113,590 olurken haftalık değer kaybı %3,83’e ulaştı. Uzun süredir hisse senedi piyasalarının neredeyse soluksuz yükselişe devam etmesinin ardından gelen bu sert satış dalgası ‘bir çöküşün başlangıcı mı’ sorularını akla getirdi. Hisse senedi piyasaları aşağı gelirken yükselen tahvil faizleri piyasaların bir anda allak bullak olmasına neden oldu. Fakat ilginç bir şekilde gelişmekte olan ülkelerde kurlarda aşırı değer kayıpları yaşanmadı. Bu da sarsıntının Dow Jones ve ABD ile sınırlı kalacağı beklentisini güçlendirdi. BİST 100 ise cuma günü geldiği seviye itibariyle tarihi zirveden yaklaşık % 7,5 aşağıda ve günü 112,500 desteğinin üzerinde tamamlama başarısını gösterdi. Önümüzdeki hafta global piyasalardaki gelişmeler yön belirleyici olmaya devam edebilir. Ancak içinde bulunduğumuz dönem piyasaların yeni bir döneme evrilmeye çalıştığı, paranın, bankanın, borsaların sorgulanacağı, güvenli limanın ne olduğunun sık sık tartışılacağı bir dönem olmaya aday. BİST 100’de önümüzdeki hafta 112,000 ve 111,000 aralığı destek olurken, dirençler 115,000 ve 116,000’de.
ARÇELİK
ORTALAMALARININ ALTINDA
Güç kaybettiği gözleniyor.19.84 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.20-18.00
Satım aralığı: 19.70-20.30
Yabancı Payı (%) : 68.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.76 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 0.84 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 0.74 seviyesinde bulunurken ilk direnci 0.84 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.78-0.77
Satım aralığı: 0.84-0.85
Yabancı Payı (%) : 30.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan azaldı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 4.20 seviyesinin altındaki kapanışlar, 3.98 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 4.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.48 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.98-3.58
Satım aralığı: 4.48-4.72
Yabancı Payı (%) : 24.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.80 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
SATICILAR HAKİM
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 10.04 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 9.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.20-9.05
Satım aralığı: 10.00-10.10
Yabancı Payı (%) : 74.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DÜŞÜŞTE
5.94 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.82-4.38
Satım aralığı: 5.90-5.93
Yabancı Payı (%) : 38.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.87 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 34.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 35.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 32.75-32.25
Satım aralığı: 35.75-35.00
Yabancı Payı (%) : 34.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.74 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.74-4.68
Satım aralığı: 4.94-5.08
Yabancı Payı (%) : 43.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
ŞEKERBANK
SATIŞ BASKISINDA
1.79 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.63 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.52-1.38
Satım aralığı: 1.76-1.81
Yabancı Payı (%) : 12.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 21.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 20.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 21.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.60-19.70
Satım aralığı: 21.80-22.30
Yabancı Payı (%) : 70.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
15.87 seviyesinden gelen satışlarla kısa vadeli düşüş seyrinde. 14.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 15.06 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.70-14.30
Satım aralığı: 15.60-15.70
Yabancı Payı (%) : 88.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
İZLENMELİ
15.85 – 17.45 aralığında hareket eden hisse 16.91 seviyesinin altında kapanışlarda 15.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.90-15.20
Satım aralığı: 17.80-18.00
Yabancı Payı (%) : 65.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 15.92 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.20-16.10
Satım aralığı: 17.20-17.70
Yabancı Payı (%) : 69.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 29.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 31.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 28.25-27.25
Satım aralığı: 31.50-32.00
Yabancı Payı (%) : 75.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.10-5.93
Satım aralığı: 6.38-6.43
Yabancı Payı (%) : 71.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
113.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 108.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 111.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 115.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 106.00-108.00
Satım aralığı: 115.00-117.00
Yabancı Payı (%) : 73.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.18 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.35-6.05
Satım aralığı: 7.18-7.35
Yabancı Payı (%) : 85.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
SATICILAR HAKİM
4.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.52-4.38
Satım aralığı: 4.58-4.70
Yabancı Payı (%) : 51.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
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