BİST 100 hisselerinin teknik analizi (11.3.2018)
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PİYASA KARAR VERME AŞAMASINA YAKLAŞIYOR.
Haftayı yatay ve sıkışık geçiren BİST 100 endeksi 116,914 puandan kapandı. Hafta boyunca sadece %0,5 oranında kazanç sağlayan endekste sıkışıklık daralan hacimle de destekleniyor. Yabancı saklama oranı %64,80’lere doğru gerilerken dolar/TL 3,80’lerde start çizgisinde bekleyen yarışçılar gibi hep yukarıya kopacak bir görünümde. Ancak her nedense 3,70-3,85 aralığındaki yatay hareketi aşağı veya yukarı yönde ivmelendirecek bir gelişme yok. Bunun en önemli nedenlerinden birisi yerlilerin artan döviz tevdiat hesapları. Yurtiçindeki mevduatın yaklaşık %45’inin dövize dönüştüğü bir ortamda yerli yatırımcılar alış satışlarıyla aşağı veya yukarıya hareketi frenliyor, döviz stokunun da istikrarlı hareket etmesini sağlıyor. Her ne kadar yıl içerisinde yaklaşık 200 milyar dolar bir borç ödemesi söz konusu olsa da hem yerlilerin döviz stoku, hem de yurtdışından devam eden yabancı para hareketi içeride dövizin yukarı gitmesini engelliyor. BİST 100 tarafında ise yurtdışı piyasalara paralel gelişen zirveden başlayan düzeltme hareketi devam ediyor. Bolinger bandda izlenen daralma görünümü önümüzdeki haftalarda endekste bir yön tayini gelişeceğini gösteriyor. Bu nedenle destek ve dirençlere dikkat edilmeli. Aşağıda ilk destekler 116,000 ve 114,500’de iken dirençler 117,700 ve 118,500’de bulunuyor.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.20-10.00
Satım aralığı: 10.50-10.60
Yabancı Payı (%) : 64.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 31.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 30.40 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 31.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 29.50-29.00
Satım aralığı: 31.25-31.75
Yabancı Payı (%) : 26.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.10 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
0.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 0.72 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 0.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.72-0.71
Satım aralığı: 0.78-0.82
Yabancı Payı (%) : 29.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
2.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.54 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.64 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.54-2.52
Satım aralığı: 2.64-2.68
Yabancı Payı (%) : 53.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
İZLENMELİ
10.45 – 10.98 aralığında hareket eden hisse 10.86 seviyesinin altında kapanışlarda 10.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.50-10.10
Satım aralığı: 11.00-11.20
Yabancı Payı (%) : 47.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.77 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.61 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.50-7.40
Satım aralığı: 7.70-7.78
Yabancı Payı (%) : 69.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
17.11-17.61 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.16 seviyesinin altında kapanışlarda 16.80 seviyesine gerileyebilir. 17.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.80-16.60
Satım aralığı: 17.50-18.00
Yabancı Payı (%) : 82.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
İZLENMELİ
5.40 – 5.63 aralığında hareket eden hisse 5.5 seviyesinin altında kapanışlarda 5.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.38-5.13
Satım aralığı: 5.65-5.83
Yabancı Payı (%) : 37.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan azaldı.
OTOKAR
SIKIŞIYOR
Hareket marjı dar. 117.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 116.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 114.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 116.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 118.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 114.00-113.00
Satım aralığı: 118.00-119.00
Yabancı Payı (%) : 11.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇTE ZORLANDI
7.66-8.13 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.96 seviyesinin altında kapanışlarda 7.80 seviyesine gerileyebilir. 7.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.80-7.70
Satım aralığı: 8.00-8.20
Yabancı Payı (%) : 48.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.91 puan azaldı.
PEGASUS
İZLENMELİ
34.38 – 37.1 aralığında hareket eden hisse 34.86 seviyesinin altında kapanışlarda 34.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 34.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 36.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 34.25-33.75
Satım aralığı: 35.00-35.25
Yabancı Payı (%) : 33.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
HACİM ARTMALI
Kısa vadeli trend devam ediyor. 10.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.71 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.60-10.40
Satım aralığı: 10.70-10.90
Yabancı Payı (%) : 67.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
4.85 – 5.02 aralığında hareket eden hisse 4.95 seviyesinin altında kapanışlarda 4.84 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.84-4.76
Satım aralığı: 5.00-5.15
Yabancı Payı (%) : 43.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
TURKCELL
SATICILAR HAKİM
14.68-15.08 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.78 seviyesinin altında kapanışlarda 14.50 seviyesine gerileyebilir. 15.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.50-14.40
Satım aralığı: 15.00-15.20
Yabancı Payı (%) : 88.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 16.70 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.70 seviyesine doğru gerileyebilir. 16.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.90 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.70-11.30
Satım aralığı: 18.90-20.20
Yabancı Payı (%) : 63.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.20 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
SATICILAR HAKİM
18.67 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 16.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 17.49 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.30-15.80
Satım aralığı: 18.10-18.30
Yabancı Payı (%) : 71.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.35 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.43 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.97 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.43-5.85
Satım aralığı: 7.33-7.65
Yabancı Payı (%) : 85.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan azaldı.
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