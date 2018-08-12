BİST 100 hisselerinin teknik analizi (11.8.2018)
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HAREKET MARJLARI YÜKSELECEK
Borsa İstanbul haftayı yüzde 0,70 azalarak 94,940 puandan kapattı. Dolar kurundaki aşırı yükseliş nedeniyle endeks dolar bazında 17,585 seviyelerine gerileyerek 2009’dan beri en düşük seviyelerinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı ise 0,21 puan azalarak 61,78 olarak gerçekleşti. Borsada satış baskısı devam edebilir.
Kurdaki yüksek oynaklığa rağmen merkez bankasının herhangi bir adım atmaması ve orta vadeli programın eylül başında açıklanacak olması piyasalardaki gerilimi tırmandırıyor. ABD yaptırımlarının da devreye girmesiyle birlikte borsadaki satış baskısının devamını görebiliriz. Doların aşırı değerlenmesinden dolayı borsadaki satışlar çok sert olmayabilir.
Endeksin toplanması zaman alabilir. Dolar/TL haftayı yaklaşık yüzde 20 yükselişle 6,40 seviyesinden kapatırken Euro/TL yüzde 17 yükselerek 7,30 seviyesinden kapandı. Cumhuriyet altını ise 1680 TL’den seviyelerinden el değiştiriyor.
BIST 100 Endeksi, içerisinde hareket ettiği bollinger bandın orta bandına yakın bir seyir izlerken, endeks 20 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyken 7 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında bulunuyor. Endeksteki aşağı yönlü hareketin devamı halinde 92 bin ve 88 bin destek seviyeleri takip edilecek. Endeksin yukarı yönlü hareketlerinde ise 96 bin ve 99 bin destek seviyeleri seviyelerinde bulunuyor. 2 yıllık tahvil faizi ise 24,80 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.36 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.71 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.68-6.43
Satım aralığı: 7.03-7.15
Yabancı Payı (%) : 61.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Hissede satıcılar hakim. 12.62 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 11.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.70-10.50
Satım aralığı: 12.30-14.00
Yabancı Payı (%) : 56.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan azaldı.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
24.26-27.68 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 26.62 seviyesinin altında kapanışlarda 25.75 seviyesine gerileyebilir. 26.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.75-24.80
Satım aralığı: 27.25-29.25
Yabancı Payı (%) : 24.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
65.15 – 71.7 aralığında hareket eden hisse 70.00 seviyesinin altında kapanışlarda 66.19 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 73.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 69.50-68.00
Satım aralığı: 70.00-72.00
Yabancı Payı (%) : 61.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇTE ZORLANDI
21 günlük hareketli ortalama direncini kıramadı. 1.70 seviyesinin altında kapanışlarda 1.65 seviyesine gerileyebilir. 1.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.73 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.65-1.57
Satım aralığı: 1.73-1.85
Yabancı Payı (%) : 58.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
12.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 11.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.30-10.80
Satım aralığı: 12.50-12.70
Yabancı Payı (%) : 50.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.83 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.00-5.83
Satım aralığı: 6.90-7.70
Yabancı Payı (%) : 68.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Güç kaybediyor. 7.38 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.68 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.44 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.68-5.25
Satım aralığı: 6.98-7.05
Yabancı Payı (%) : 53.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
İZLENMELİ
12.9 – 13.75 aralığında hareket eden hisse 13.69 seviyesinin altında kapanışlarda 13.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.30-13.20
Satım aralığı: 14.00-14.30
Yabancı Payı (%) : 80.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.6.57 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.25-5.00
Satım aralığı: 6.35-6.50
Yabancı Payı (%) : 29.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
4.86 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.38 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.20 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.86 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.86-4.48
Satım aralığı: 5.38-5.63
Yabancı Payı (%) : 45.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
ÇIKIŞTA
Yükseliş seyrinde. 25.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 36.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 29.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.25 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.25-24.40
Satım aralığı: 36.00-40.00
Yabancı Payı (%) : 75.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ALICILAR HAKİM
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 17.68 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 20.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 22.00 seviyesine yönelebilir. 20.2 seviyesinin altında kapanışlarda 18.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.80-17.10
Satım aralığı: 22.00-22.10
Yabancı Payı (%) : 73.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
TURKCELL
DİRENÇTE ZORLANDI
11.8-12.78 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.22 seviyesinin altında kapanışlarda 11.90 seviyesine gerileyebilir. 12.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.90-11.80
Satım aralığı: 12.22-12.50
Yabancı Payı (%) : 88.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 4.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.72 seviyesine doğru gerileyebilir. 4.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.70 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.72-3.56
Satım aralığı: 4.70-4.94
Yabancı Payı (%) : 72.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
İZLENMELİ
20.04 – 22.16 aralığında hareket eden hisse 22.02 seviyesinin altında kapanışlarda 21.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 23.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.40-21.00
Satım aralığı: 23.00-23.10
Yabancı Payı (%) : 75.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 4.19 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.66 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.88 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.66-3.42
Satım aralığı: 4.02-4.56
Yabancı Payı (%) : 76.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan azaldı.
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