BİST 100 hisselerinin teknik analizi (12.11.2017)
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BİST 100’DE GÖSTERGELER SATIŞTA.
BİST 100 haftayı 108,949 puandan kapatarak haftalık bazda %2,11 kaybettirdi. Hafta içinde 3,90’ları zorlayan dolar/TL paritesi ve yeni rekor kıran döviz sepeti piyasayı baskılarken, vize konusundaki yumuşama döviz tarafını az da olsa rahatlattı. Endekste geçen hafta kırılan 114,540 zirvesinin ardından başlayan kar satışları, haftanın son günü yoğunlaşarak, 110,500 desteğinin aşağı kırılmasına neden oldu. 20 günlük ortalamanın altına kayan endeks 108,713’ü test ederek, hemen üstünde 108,949 puandan haftayı kapattı. Düşüşte azalan hacim olumlu olmakla birlikte 110,500’ün üstünde oluşumu izlenen omuz-baş-omuz görünümü destek arayışlarının devam edebileceğini gösteriyor. Formasyon hedefi 106,500 seviyelerinde. Endeksin kısa vadeli göstergelerinden MACD Cuma günü itibariyle satış sinyalleri üretirken Momentum, Rsı ve CCI düşüş eğimini sürdürüyorlar. Ayrıca, geçen hafta yabancı takasında izlenen azalma ve %64,98’lere geri çekilen tabancı takas oranı da satış baskısının yoğunlaştığını gösteriyor. Önümüzdeki hafta ilk etapta 107,700’lerdeki 50 günlü ortalamalarda tutunma çabası izlenebilir. Ancak olası şekilde bu seviyenin aşağı kırılması halinde BİST 100 formasyon hedefine yönelebilir.
ARÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 21.28 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 18.86 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 20.34 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.80-19.40
Satım aralığı: 21.30-22.20
Yabancı Payı (%) : 69.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
ASELSAN
ATAKTA
39.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 39.76 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 33.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 33.25-29.25
Satım aralığı: 45.00-45.25
Yabancı Payı (%) : 28.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.02 puan azaldı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 4.94 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.52-4.46
Satım aralığı: 4.80-4.90
Yabancı Payı (%) : 31.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 9.19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 9.66 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.90-8.30
Satım aralığı: 10.20-10.30
Yabancı Payı (%) : 49.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.89 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 11.10 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.30-9.15
Satım aralığı: 11.10-12.00
Yabancı Payı (%) : 79.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.65 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.80-5.68
Satım aralığı: 6.30-6.80
Yabancı Payı (%) : 48.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan arttı.
KARDEMİR (D)
ORTA VADELİ DESTEĞİNDE
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.22 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.56 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.22-1.99
Satım aralığı: 2.56-2.64
Yabancı Payı (%) : 29.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.94 puan azaldı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.97 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.50-6.28
Satım aralığı: 6.85-6.88
Yabancı Payı (%) : 47.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
Haftayı primsiz tamamladı. 11.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 10.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.23-10.30
Satım aralığı: 10.70-10.80
Yabancı Payı (%) : 69.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
4.44 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.92 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.71 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.44 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.44-4.28
Satım aralığı: 4.92-4.96
Yabancı Payı (%) : 41.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇTE ZORLANDI
13.81-14.56 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 13.85 seviyesinin altında kapanışlarda 13.20 seviyesine gerileyebilir. 14.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.20-13.10
Satım aralığı: 14.40-14.80
Yabancı Payı (%) : 87.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SATICILAR HAKİM
Güç kaybettiği gözleniyor.11.6 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.95 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.95-8.30
Satım aralığı: 10.60-10.70
Yabancı Payı (%) : 48.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 13.45 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.20-12.40
Satım aralığı: 15.60-15.70
Yabancı Payı (%) : 70.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.97 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.53 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.45 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.53-5.25
Satım aralığı: 6.45-6.63
Yabancı Payı (%) : 71.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.60 puan azaldı.
TÜPRAŞ
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 124.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 95.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 124.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 147.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 95.00-71.50
Satım aralığı: 147.00-164.00
Yabancı Payı (%) : 76.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
ORTALAMALARININ ALTINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.23 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.23 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.23-4.90
Satım aralığı: 6.23-6.40
Yabancı Payı (%) : 84.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.77 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
GÜÇ KAYBEDİYOR
4.81 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.20 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.48 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.20-3.96
Satım aralığı: 4.64-4.74
Yabancı Payı (%) : 51.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
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