BİST 100 hisselerinin teknik analizi (12.2.2017)
HIZLI ÇIKIŞIN DÜZELTMESİ GELDİ
87.473 puandan kapanan BİST 100 endeksi, geçen hafta 87.000-90.000 aralığında yatay hareket etti. BİST 100’de 90.000’e yaklaştıkça satış baskısının güçlendiği görülüyor. Mayıs 2013’te 93.000 ve Ocak 2015’te 91.700’den geçen alçalan trend çizgisi 90.000’lerde direnç oluşturuyor. Aralık başında 72.000’lerde dip bularak çıkışına başlayan BİST 100 endeksinin 90.000’e olan hareketi yaklaşık 2,5 ayda yüzde 25’e varan getiri sağladı. Bu dönemde en uzun düzeltme iki hafta sürdü. Halihazırda uzun vadeli (yaklaşık 4 yıl) üçgen görünümlü düzeltme hareketinin devam ettiğini söylemek mümkün. Yeni bir çıkış hareketinden söz edebilmek için 93.000 seviyesinin geçilmesi gerekiyor. Ancak endekste tamamlanan üçgen ve çoklu dipler formasyonları hareketin yukarı yönlü devam edebileceğinin ipuçlarını veriyor. Muhtemelen 90.000’e dek süren atağın düzeltmesi olarak yorumlanabilecek bir geri çekilme hareketi gösteren BİST 100’de kısa vadeli destek seviyesi 87.000’de görünüyor. Olası şekilde bu seviyenin aşağı kırılması halinde 86.000 ve 85.000’ler destek iken yukarı hareketlerde 90.000 ve 91.700 seviyeleri önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyor.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.02 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.63 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.25-7.90
Satım aralığı: 9.10-9.25
Yabancı Payı (%) : 63.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
ARÇELİK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 21.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.60 seviyesine doğru gerileyebilir. 21.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23.40 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.60-17.20
Satım aralığı: 23.40-24.40
Yabancı Payı (%) : 81.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.51 puan azaldı.
COCA COLA İÇECEK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 37.20 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 38.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 34.75-34.50
Satım aralığı: 38.50-40.00
Yabancı Payı (%) : 83.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
DİRENÇLER İZLENMELİ
6.06 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.55 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.76 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.55-5.45
Satım aralığı: 5.85-6.10
Yabancı Payı (%) : 66.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
6.01 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.58 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.73 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.58-5.33
Satım aralığı: 5.80-6.13
Yabancı Payı (%) : 49.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
FORD OTOSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 35.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 35.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 35.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 36.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 33.75-31.50
Satım aralığı: 36.00-37.50
Yabancı Payı (%) : 65.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Güç kaybediyor. 9.04 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.63 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.20-7.80
Satım aralığı: 9.10-9.20
Yabancı Payı (%) : 74.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
12.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 11.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.10-10.00
Satım aralığı: 12.40-13.00
Yabancı Payı (%) : 81.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.73 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.83 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.83-5.40
Satım aralığı: 6.45-6.63
Yabancı Payı (%) : 66.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.
OTOKAR
İZLENMELİ
131.1 – 138.9 aralığında hareket eden hisse 138.2 seviyesinin altında kapanışlarda 132.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 138.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 147.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 132.00-131.00
Satım aralığı: 142.00-147.00
Yabancı Payı (%) : 13.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan azaldı.
PETKİM
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
4.14 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.56 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.37 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.14 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.14-3.86
Satım aralığı: 4.56-4.68
Yabancı Payı (%) : 43.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
10.33 seviyesindeki orta vadeli direnç seviyesinde olduğu görülüyor. Olası bir satış dalgası halinde 9.85 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.85-9.40
Satım aralığı: 10.40-10.60
Yabancı Payı (%) : 64.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
GÜÇ KAYBEDİYOR
4.10 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.78 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 3.91 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.78-3.76
Satım aralığı: 3.98-4.10
Yabancı Payı (%) : 42.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
SATICILAR HAKİM
5.92 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.35 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.62 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.35-5.28
Satım aralığı: 5.83-6.00
Yabancı Payı (%) : 51.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
TURKCELL
İZLENMELİ
11 – 11.4 aralığında hareket eden hisse 11.4 seviyesinin altında kapanışlarda 11.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.00-10.10
Satım aralığı: 11.60-12.40
Yabancı Payı (%) : 90.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
TÜPRAŞ
ZİRVESİNDE
81.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 91.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 86.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 81.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 81.00-75.00
Satım aralığı: 91.00-93.50
Yabancı Payı (%) : 76.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇTE ZORLANDI
3.78-4.07 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.84 seviyesinin altında kapanışlarda 3.68 seviyesine gerileyebilir. 4.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.02 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.68-3.50
Satım aralığı: 4.02-4.10
Yabancı Payı (%) : 50.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan azaldı.
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