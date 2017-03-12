BİST 100 hisselerinin teknik analizi (12.3.2017)
BİST 100’DE 87.500 İLK ÖNEMLİ DESTEK
Şubatın ilk haftasında başlayan kanal hareketinden yukarı çıkmayı deneyen BİST 100 endeksi 91.422 puanı gördükten sonra haftayı 89.611 seviyesinden kapattı. 91.000’ler en son 2015 Ocak ayında test edilmişti. Gerek bu seviyeden gelen direnç, gerekse de 90.000’deki 2013 mayıs ayındaki 93.000 zirvesinden gelen alçalan trend nedeniyle güçlü olan dirençlerin kırılmasına yönelik atak şimdilik başarısız olmuş görünüyor. Önümüzdeki haftalarda 90.000-91.500 aralığı güçlü direnç olarak çalışacaktır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi dolar/TL’deki yukarı yönlü eğilimin pariteyi 3,78’lere taşımış olması. Bu hafta hem FED’den faiz artırım kararı bekleniyor (anketlerde beklenti yüzde 100’e ulaşmış durumda) hem de bir gün sonra TCMB’nin PPK toplantısı var. BİST 100 tarafında ise kısa vadeli göstergeler satış sinyalleri üretirken 20 günlük bolinger band ortalamasının olası şekilde aşağı yönlü kırılması bu kez band desteğinin test edilmesine neden olabilir. Teknik olarak kısa vadeli bir düzeltmeye girebilecek olan BİST 100’de 87.500 ilk önemli destek iken, bu seviyenin altına kayması halinde ise diğer destekler 87.000 ve 86.000 seviyelerinde.
AKBANK
DİRENÇTE ZORLANDI
8.73-9.32 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.87 seviyesinin altında kapanışlarda 8.33 seviyesine gerileyebilir. 9.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.45 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.75-8.35
Satım aralığı: 9.00-9.40
Yabancı Payı (%) : 63.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
ARÇELİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 21.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 21.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.30-21.30
Satım aralığı: 21.50-21.60
Yabancı Payı (%) : 80.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 52.45 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 55.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 57.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 53.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 53.50-52.00
Satım aralığı: 57.00-58.50
Yabancı Payı (%) : 62.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
COCA COLA İÇECEK
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 36.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 35.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 35.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 36.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 34.75-34.25
Satım aralığı: 36.00-36.25
Yabancı Payı (%) : 83.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 0.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.61 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 0.77 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.61-0.58
Satım aralığı: 0.77-0.80
Yabancı Payı (%) : 27.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.93 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
3.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.02 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.02-2.96
Satım aralığı: 3.18-3.25
Yabancı Payı (%) : 72.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
5.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.48 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.21 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.80-5.73
Satım aralığı: 6.48-6.68
Yabancı Payı (%) : 67.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 6.11 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.68 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.89 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.60-5.72
Satım aralığı: 6.00-6.15
Yabancı Payı (%) : 48.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan azaldı.
FORD OTOSAN
ALICILAR HAKİM
36.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 38.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 37.84 seviyesinin altına kayması halinde ise 36.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 36.50-34.00
Satım aralığı: 38.50-40.25
Yabancı Payı (%) : 67.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
İZLENMELİ
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.85-8.30
Satım aralığı: 9.00-9.50
Yabancı Payı (%) : 74.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇTE ZORLANDI
6.33-6.77 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.61 seviyesinin altında kapanışlarda 6.43 seviyesine gerileyebilir. 6.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.78 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.43-5.93
Satım aralığı: 6.78-7.15
Yabancı Payı (%) : 69.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
SIKIŞIYOR
İşlem hacminin düştüğü görülüyor. 15.89 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 15.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.17 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.00-14.70
Satım aralığı: 15.40-15.80
Yabancı Payı (%) : 79.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.07 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.22 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.07-0.95
Satım aralığı: 1.22-1.30
Yabancı Payı (%) : 9.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.26 puan azaldı.
OTOKAR
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 128.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 117.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 128.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 140.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 117.00-100.00
Satım aralığı: 140.00-149.00
Yabancı Payı (%) : 18.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.69 puan arttı.
PETKİM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 4.77 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.44 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.55 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.44-4.20
Satım aralığı: 4.72-4.82
Yabancı Payı (%) : 41.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
86.4 – 90.00 aralığında hareket eden hisse 89.70 seviyesinin altında kapanışlarda 85.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 89.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 92.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 85.50-81.00
Satım aralığı: 92.00-94.50
Yabancı Payı (%) : 77.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.84 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.92 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.84-3.70
Satım aralığı: 3.92-4.08
Yabancı Payı (%) : 49.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan azaldı.
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