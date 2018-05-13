BİST 100 hisselerinin teknik analizi (13.5.2018)
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DOLARIN ATEŞİ BORSAYI VURUYOR.
4,37’leri test eden doların ateşiyle hafta içinde 98,000’e gerileyen BİST 100 endeksi EKK toplantısının ardından faizlerde yükseliş olacağı ve doların sakinleyeceği beklentisiyle toparlandı. Dolar/TL paritesi 4,21’lere gerilerken BİST 100’de 103 binleri gördü.
Ancak cuma günü cumhurbaşkanından gelen açıklamalar piyasanın beklediği faiz artışının yapılmayacağı şeklinde yorumlanınca dolar/TL tekrar 4,30’lara hareketlendi. Gerek yurtdışında İrana yönelik ambargolar gerekse de içeride seçimler ve hararetli piyasalar nedeniyle yatırımcılar önünü görmekte zorlanıyor. Planlanan halka arzlar erteleniyor veya fiyatta indirime gidiliyor.
Önümüzdeki hafta ABD’de görülmekte olan Zarrab davası nedeniyle yabancı yatırımcılarda da bekleyiş havası hakim. Davayla ilgili çok beklenmeyen bir gelişme olmaz ise BİST 100’de güçlenme çabaları izlenebilir. MACD aşırı satım bölgelerinden ‘al’ sinyali vermek üzere toparlanıyorken, diğer kısa vadeli göstergeler dipten dönüşte.
Ancak uzun vadede dolar bazında oluşan ters omuz-baş-omuz formasyonunun bozulmuş olması yukarı yöndeki atakları şimdilik tepki alımları olarak değerlendirmek gerektiğini gösteriyor. Endekste ilk destekler 100,000 ve 98,000’de iken dirençler 103,000 ve 104,000’de bulunuyor.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 8.07 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı :8.10-8.05
Satım aralığı: 8.80-9.30
Yabancı Payı (%) : 63.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
67.75 – 69.75 aralığında hareket eden hisse 69.35 seviyesinin altında kapanışlarda 68.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 69.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 70.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 68.00-67.00
Satım aralığı: 70.00-72.00
Yabancı Payı (%) : 63.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
0.91-0.98 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 0.92 seviyesinin altında kapanışlarda 0.84 seviyesine gerileyebilir. 0.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.04 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.84-0.77
Satım aralığı: 1.04-1.18
Yabancı Payı (%) : 24.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZLENMELİ
9.88 – 11 aralığında hareket eden hisse 10.72 seviyesinin altında kapanışlarda 9.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.40-10.10
Satım aralığı: 11.20-11.70
Yabancı Payı (%) : 48.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.93 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.93-6.73
Satım aralığı: 8.40-8.90
Yabancı Payı (%) : 62.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.48 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.6.12 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.68 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.68-5.60
Satım aralığı: 6.00-6.03
Yabancı Payı (%) : 36.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
ÇIKIŞTA
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 4.18 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.30 seviyesindeki dirence yönelebilir. 4.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.18 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.18-3.98
Satım aralığı: 5.30-5.78
Yabancı Payı (%) : 52.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.39 puan arttı.
PETKİM
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 5.01 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.26 seviyesine doğru gerileyebilir. 5.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.63 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.26-3.94
Satım aralığı: 6.63-7.20
Yabancı Payı (%) : 46.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.20 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
28.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 25.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 27.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 29.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.00-24.30
Satım aralığı: 29.50-33.00
Yabancı Payı (%) : 31.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENCİNDE ZORLANABİLİR
10.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.75-9.70
Satım aralığı: 9.95-10.10
Yabancı Payı (%) : 69.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 4.92 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.98-4.80
Satım aralığı: 5.60-6.08
Yabancı Payı (%) : 49.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
İZLENMELİ
Güç topluyor. 20.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 21.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.00-19.60
Satım aralığı: 23.40-23.50
Yabancı Payı (%) : 72.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
TURKCELL
İZLENMELİ
12.48 – 13.58 aralığında hareket eden hisse 13.1 seviyesinin altında kapanışlarda 12.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 12.30-12.20
Satım aralığı: 13.70-14.50
Yabancı Payı (%) : 87.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
SATICILAR HAKİM
16.13 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.40 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 15.17 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.40-14.00
Satım aralığı: 16.30-16.70
Yabancı Payı (%) : 72.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.48 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.48-5.43
Satım aralığı: 6.10-6.45
Yabancı Payı (%) : 75.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
99.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 113.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 105 seviyesinin altına kayması halinde ise 99.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 99.50-95.00
Satım aralığı: 113.00-121.00
Yabancı Payı (%) : 74.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.87 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.72 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.40-5.35
Satım aralığı: 6.05-6.48
Yabancı Payı (%) : 83.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan azaldı.
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