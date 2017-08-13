BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.8.2017)
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SAVAŞ KORKUSU ÇIKIŞA ARA VERDİRDİ.
Hafta içinde test edilen 110,010 seviyesinin ardından başlayan kar satışları ABD-Kuzey Kore gerginliği ile devam ediyor. Haftayı 106,963 puandan kapatan BİST 100 endeksinde haftalık kayıp % 1,46 seviyesinde. Uzun süredir çıkışta olan ve olumsuz gelişmelere kulak tıkayan hisse senedi piyasaları ancak bir savaş olasılığı ile çıkışına ara verdi. 110,000’den geri gelişte 106,000’leri test eden BİST 100, şimdilik burada tutunmuş görünüyor.
Düşüşte işlem hacminde görülen artış, çıkışa alışan yatırımcıların korkuyla davrandığının bir işareti. Zaten korku endeksleri de bir anda son yılın zirvelerine tırmandı. Diğer taraftan Eylül ayına yaklaştıkça FED’in tahvil alım programına başlayıp-başlamayacağı tartışmaları piyasaların üzerinde baskı oluşturabilir. Önümüzdeki hafta ABD-Kuzey Kore gerginliğinin devam etmesi halinde 106,000 seviyesinin aşağı yönde kırılması sözkonusu olabilir.
MACD’nin 110,000’e yapılan atağı onaylamayarak yönünü aşağı döndürmüş olması ve Haftalık MACD’nin tarihi zirve seviyelerine ulaşması kar realizasyonlarının devam edebileceğini gösteriyor. Önümüzdeki hafta için 108,500 ve 110,000 direnç iken 106,000 ve 104,000 destek olarak çalışacaktır.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
10.72 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.43 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 10.17 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.90-9.70
Satım aralığı: 10.70-10.90
Yabancı Payı (%) : 63.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
Dirençte zorlandı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 23.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 24.44 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.50-22.30
Satım aralığı: 25.75-27.50
Yabancı Payı (%) : 80.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.86 puan azaldı.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 24.7 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 26.38 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 27.50 seviyesine yönelebilir. 26.38 seviyesinin altında kapanışlarda 24.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.40-22.80
Satım aralığı: 27.50-28.00
Yabancı Payı (%) : 40.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 70.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 65.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 67.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 65.00-64.00
Satım aralığı: 69.50-70.00
Yabancı Payı (%) : 63.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
DOĞAN HOLDİNG
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 0.91 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.87 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.83-0.78
Satım aralığı: 0.92-0.93
Yabancı Payı (%) :29.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.77 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.15 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.15-7.10
Satım aralığı: 8.15-8.45
Yabancı Payı (%) : 48.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
İZLENMELİ
10.44-10.94 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.48 seviyesinin altında kapanışlarda 10.00 seviyesine gerileyebilir. 10.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.00-9.90
Satım aralığı: 10.70-10.90
Yabancı Payı (%) : 69.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
Orta vadeli yatay kanalda hareket etmeye devam ediyor. 14.77 seviyesinin altında kapanışlarda 14.40 seviyesine gerileyebilir. 15.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.65 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.40-13.70
Satım aralığı: 14.90-15.80
Yabancı Payı (%) : 84.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
ŞİŞE CAM
ORTALAMALARININ ALTINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 4.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.02 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.02-3.70
Satım aralığı: 4.60-4.82
Yabancı Payı (%) : 41.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
SATICILAR HAKİM
5.88 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.05 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.44 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.05-4.62
Satım aralığı: 5.70-5.78
Yabancı Payı (%) : 55.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
21.82 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 19.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 20.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.80-19.70
Satım aralığı: 21.20-22.30
Yabancı Payı (%) : 68.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.
TURKCELL
İZLENMELİ
12.51 – 12.85 aralığında hareket eden hisse 12.76 seviyesinin altında kapanışlarda 12.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.50-12.00
Satım aralığı: 12.80-13.30
Yabancı Payı (%) : 87.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
11.77 – 12.23 aralığında hareket eden hisse 12.2 seviyesinin altında kapanışlarda 11.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.00-9.75
Satım aralığı: 13.10-13.70
Yabancı Payı (%) : 68.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.31 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 31.36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 34.13 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 31.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 31.00-30.00
Satım aralığı: 32.50-33.25
Yabancı Payı (%) : 78.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.21 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.00-6.55
Satım aralığı: 7.10-7.55
Yabancı Payı (%) : 77.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 21.74 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 19.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 20.88 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.80-18.90
Satım aralığı: 21.50-21.80
Yabancı Payı (%) : 32.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
4.62 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.14 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.37 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.14-3.80
Satım aralığı: 4.56-4.70
Yabancı Payı (%) : 52.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.
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