BİST 100 hisselerinin teknik analizi (14.1 2017)
ENDEKSTE DEĞİŞİM RÜZGARLARI BAŞLADI
Haftayı sürpriz yükselişle 81.524 seviyesinden kapatan BİST 100 yatırımcısına yüzde 5,7 getiri sağladı. Hafta içinde FX piyasasında dolar/TL paritesi 3,94’ü test ederken TCMB’nin haftalık repo ihalesini iptal etmesi doların yükselişini baskıladı gibi görünüyor.
Halihazırda dolar 3,80’lerde seyrediyor. Bu gelişme BİST 100’e yaradı ve dirençler hızlıca geçildi. Bu haftanın yoğun gündemi, BİST 100’e kısa süreli kâr realizasyonu fırsatı verebilir. Ancak uzun vadeli trend değişikliğine doğru gelişebilecek ipuçlarını yabana atmamak gerekir.
Bunlardan biri TL bazında haftalık ve dolar bazında günlük grafiklerde MACD’lerin ‘Al’ sinyali. İkincisi BİST 100’ün bütün ortalamaların üstüne kendini atmasıyla, (önümüzdeki birkaç hafta cari seviyelerde fiyat hareketleri olsa bile) kısa vadeli ortalamaların uzun vadelileri yukarı yönde kırarak ‘altın kesişme’yi sağlayacak olması.
Bir diğer ipucu, endeksin Mayıs ayından beri devam eden en küçük üçgen alanından çıkarak bir sonraki sıkışma alanı olan ve 2015 Şubatından beri devam eden üçgenin direnç çizgisine yönelmesi.
Bütün bunlar bir şeylerin değiştiğini ve BİST 100’e doğru bir akım olduğunu gösteriyor. Tabi ki bu, hemen önümüzdeki hafta bir ralli başlayacak anlamında değil. Ancak 3,5 yıllık sıkışma sürecinde bir hareketlilik bir değişim olduğu gözleniyor.
AKBANK
İZLENMELİ
7.37 – 7.92 aralığında hareket eden hisse 7.80 seviyesinin altında kapanışlarda 7.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 7.50-7.30
Satım aralığı: 8.25-8.40
Yabancı Payı (%): 61.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan azaldı.
ARÇELİK
İZLENMELİ
19.8 – 20.5 aralığında hareket eden hisse 20.46 seviyesinin altında kapanışlarda 20.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 21.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 20.00-19.70
Satım aralığı: 21.00-21.40
Yabancı Payı (%): 80.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan azaldı.
COCA COLA İÇECEK
ALICILAR GÜÇLÜ
32.24 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 40.50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 35.86 seviyesinin altına kayması halinde ise 33.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 33.00-31.90
Satım aralığı: 40.50-45.50
Yabancı Payı (%): 82.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.31 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.05 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.38 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 5.38-5.00
Satım aralığı: 6.05-6.23
Yabancı Payı (%): 65.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
ALICILAR GÜÇLÜ
Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 4.74 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 5.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 5.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.08 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 5.08-4.80
Satım aralığı: 6.70-7.55
Yabancı Payı (%): 48.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.95 puan arttı.
T. HALK BANKASI
ATAKTA
10.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 10.25 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 9.40 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 9.40-9.25
Satım aralığı: 11.30-11.70
Yabancı Payı (%): 76.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.09 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 13.02 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 14.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 13.30-12.90
Satım aralığı: 14.80-15.00
Yabancı Payı (%): 78.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 13.85 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 14.00-13.40
Satım aralığı: 15.70-15.80
Yabancı Payı (%): 61.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan azaldı.
TURKCELL
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 9.78 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 10.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 9.70-9.50
Satım aralığı: 10.90-11.10
Yabancı Payı (%): 90.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
İZLENMELİ
4.76 – 5.11 aralığında hareket eden hisse 5.01 seviyesinin altında kapanışlarda 4.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 4.86-4.76
Satım aralığı: 5.23-5.50
Yabancı Payı (%): 19.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 6.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.90 seviyesindeki dirence yönelebilir. 7.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 6.50-6.05
Satım aralığı: 7.90-9.60
Yabancı Payı (%): 58.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 23.26 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 26.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 23.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 23.30-22.80
Satım aralığı: 26.00-26.75
Yabancı Payı (%): 78.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.43 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 5.25-5.18
Satım aralığı: 5.70-6.08
Yabancı Payı (%): 76.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ATAKTA
Alıcılar güçleniyor. 70.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 75.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 80.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 71.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 71.00-69.00
Satım aralığı: 80.50-81.00
Yabancı Payı (%): 74.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
İZLENMELİ
Güç topluyor. 15.44 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 15.60-15.50
Satım aralığı: 17.60-18.20
Yabancı Payı (%): 30.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
ALICILAR HAKİM
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 4.22 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 4.55 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 5.00 seviyesine yönelebilir. 4.55 seviyesinin altında kapanışlarda 4.12 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 4.12-3.96
Satım aralığı: 5.00-5.20
Yabancı Payı (%): 76.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.34 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
İZLENMELİ
3.25 – 3.46 aralığında hareket eden hisse 3.43 seviyesinin altında kapanışlarda 3.32 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 3.32-3.28
Satım aralığı: 3.60-3.76
Yabancı Payı (%): 44.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan azaldı.
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