BİST 100 hisselerinin teknik analizi (14.1.2018)
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DESTEKLER TEKRAR TEST EDİLEBİLİR.
Hafta içinde Çin tarafından ABD tahvillerini alımının yavaşlatılabileceği haberleri bir anda piyasalarda satış baskısını artırırken, TL dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri arasında yer aldı. Dolar/TL paritesi 3,80’lerin üstünü gördü. Cuma günü ise Almanya’da koalisyon hükümetinin kurulması olasılığının güçlenmesi Euro/dolar paritesini 1,21’ün üstüne zıplattı. Bu nedenle haftanın kapanışında dolar/TL 3,74’lere gelirken, Euro/TL paritesi de 4,55’lerde.Geçen haftadan başlayan satış baskısıyla haftayı destek arayışıyla geçiren BİST 100 endeksi 112,900’leri test ederek, toparlanmaya çalışıyor. 114,645 seviyesinden gerçekleşen haftalık kapanış, yatırımcıların bu hafta %1,71 zarar ettiğini gösteriyor. Yabancı takas oranları da endeksteki bu geri çekilmeyi teyid ediyor. Yılbaşında %65,73’lere ulaşan yabancı payı %65,10 seviyelerine düştü. Endeksin kısa vadeli göstergelerinden RSI, Momentum, CCI aşırı alım bölgelerinden geri dönerek aşağı yöneldiler. Ancak henüz kararsız bölgelerde bulunuyorlar. MACD ise aşırı alım bölgesinden dönerek ‘sat’ sinyali üretti. Göstergelerin görünümü BİST 100’ün haftanın başlarında desteklerini tekrar test edebileceğini gösteriyor. Kısa vadede ilk destekler 114,000 ve 113,000’de iken dirençler 115,000 ve 116,000’de bulunuyor.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 10.19 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.80 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.60-9.45
Satım aralığı: 9.95-10.20
Yabancı Payı (%) : 63.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan azaldı.
ARÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 20.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 21.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.60-17.00
Satım aralığı: 21.60-22.30
Yabancı Payı (%) : 69.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan azaldı.
ASELSAN
ORTALAMALARININ ALTIN
31.64-32.84 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 31.88 seviyesinin altında kapanışlarda 31.25 seviyesine gerileyebilir. 31.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 33.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 31.25-30.25
Satım aralığı: 32.00-33.50
Yabancı Payı (%) : 25.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
74.8-76.95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 75.4 seviyesinin altında kapanışlarda 70.95 seviyesine gerileyebilir. 75.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 76.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 74.50-73.00
Satım aralığı:76.00-77.00
Yabancı Payı (%) : 63.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
Güç kaybediyor. 0.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.87 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.85-0.84
Satım aralığı: 0.88-0.89
Yabancı Payı (%) : 31.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
2.71 – 2.81 aralığında hareket eden hisse 2.74 seviyesinin altında kapanışlarda 2.59 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.72-2.64
Satım aralığı: 2.74-2.84
Yabancı Payı (%) : 60.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.40-10.10
Satım aralığı: 10.70-10.80
Yabancı Payı (%) : 69.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.10.68 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.70-9.35
Satım aralığı: 10.50-10.80
Yabancı Payı (%) : 74.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.45 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
TREND İZLENMELİ
6.68 – 7.05 aralığında hareket eden hisse 7.05 seviyesinin altında kapanışlarda 6.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.80-6.65
Satım aralığı: 7.20-7.23
Yabancı Payı (%) : 67.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
18.79 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 18.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 18.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.00-17.40
Satım aralığı: 18.80-19.10
Yabancı Payı (%) : 80.96
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
KOZA ALTIN
ZİRVESİNDE
37.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 47.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 43.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 37.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 37.75-33.50
Satım aralığı: 47.50-48.50
Yabancı Payı (%) : 51.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.82 puan arttı.
KARDEMİR (D)
GÜÇ KAYBEDİYOR
3.43 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.14 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 3.26 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.14-2.66
Satım aralığı: 3.42-3.84
Yabancı Payı (%) : 50.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.05 puan arttı.
TURKCELL
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 14.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.70-12.90
Satım aralığı: 14.90-15.10
Yabancı Payı (%) : 88.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 15.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 16.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.60-13.10
Satım aralığı: 15.90-18.20
Yabancı Payı (%) : 63.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.57 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
SATIŞ BASKISINDA
Güç kaybediyor. 33.24 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 30.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 31.94 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 30.50-29.25
Satım aralığı: 32.75-33.25
Yabancı Payı (%) : 77.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan azaldı.
TÜPRAŞ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 124.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 115.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 119.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 115.00-115.00
Satım aralığı: 121.00-122.00
Yabancı Payı (%) : 75.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.90 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.58-6.15
Satım aralığı: 7.00-7.33
Yabancı Payı (%) : 84.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan azaldı.
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