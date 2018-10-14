BİST 100 hisselerinin teknik analizi (14.10.2018)
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BORSADA DİRENÇLER TEST EDİLİYOR
Borsada güçlenen alımlar direnç seviyelerinin test edilmesini sağlıyor. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 1,87 oranında yükselişle 96,657 seviyesinden kapattı. Endeks 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunuyor. Piyasa gündemini uzun süredir meşgul eden Brunson davası cuma günü görüldü ve karar açıklandı. Mahkemenin kararı sonrasında Brunson serbest bırakıldı.
Karar öncesinde 5,83 TL seviyelerine kadar gevşeyen dolar/TL karar sonrasında yükselişe geçti ve 5,95 TL seviyelerine kadar yükseldi. Brunson kararı sonrası piyasanın tepkisi izlenmeye devam ederken, piyasaları etkileyecek olan bir sonraki gelişme ise 25 Ekim’deki PPK toplantısı olacak.
Beklentinin çok üzerinde gelen Eylül ayı enflasyonu sonrasında merkezin 25 Ekim’deki toplantısının önemi daha da artmış bulunuyor. Merkezden gelecek bir faiz artırımı kararı piyasalarda kısa vadeli olarak olumlu fiyatlanmalara yol açabilir. Bütün bu yaşananların borsa tarafında yansımaları ise şuana kadar olumlu olarak gerçekleşmiş görünüyor.
Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 98 bin, 101 bin ve 103 bin direnç seviyeleri takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 95 bin ve 92 bin destek seviyeleri seviyelerinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 0,75 puan yükselerek 62,54 olarak gerçekleşti. 2 yıllık tahvil faizi ise 26,80 seviyesinde bulunuyor.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
81.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 79.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 80.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 84.53 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 79.50-74.00
Satım aralığı: 80.50-86.00
Yabancı Payı (%) : 62.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
1.04-1.15 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.08 seviyesinin altında kapanışlarda 1.06 seviyesine gerileyebilir. 1.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.12 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.06-1.04
Satım aralığı: 1.12-1.16
Yabancı Payı (%) : 27.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.79 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
ALICILAR GÜÇLÜ
1.63 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 1.96 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 1.79 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.70-1.64
Satım aralığı: 1.96-2.14
Yabancı Payı (%) : 61.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
BULUNDUĞU SEVİYELER ÖNEMLİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 6.64 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 7.23 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 7.60 seviyesine yönelebilir. 7.23 seviyesinin altında kapanışlarda 6.98 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.98-6.58
Satım aralığı: 7.60-7.65
Yabancı Payı (%) : 67.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
3.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.62 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.06 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.62-3.56
Satım aralığı: 4.06-4.22
Yabancı Payı (%) : 40.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEK SEVİYELERİ İZLENMELİ
16.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 17.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 16.62 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.20-15.30
Satım aralığı: 17.20-17.90
Yabancı Payı (%) : 79.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
KOZA ALTIN
ALICILAR GÜÇLÜ
49.5 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 59.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 54.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 50.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 50.00-46.50
Satım aralığı: 59.00-59.50
Yabancı Payı (%) : 36.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.42 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
TREND İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.66 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.85-5.78
Satım aralığı: 6.70-7.13
Yabancı Payı (%) : 24.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.87 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 6.96 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.55 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.73 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.55-6.43
Satım aralığı: 7.00-7.03
Yabancı Payı (%) : 52.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.95 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
ATAKTA
7.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 7.05 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 6.43 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.43-6.28
Satım aralığı: 7.85-8.55
Yabancı Payı (%) : 54.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.79 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Yukarı trend devam ediyor ve alıcılar güçleniyor. 21.02 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 23.04 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 24.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 21.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.90-20.60
Satım aralığı: 24.90-25.25
Yabancı Payı (%) : 75.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇTE ZORLANDI
21.54-23.06 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 22.18 seviyesinin altında kapanışlarda 21.60 seviyesine gerileyebilir. 22.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.60-21.20
Satım aralığı: 22.40-22.60
Yabancı Payı (%) : 79.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.02 puan arttı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
133.8 – 144.2 aralığında hareket eden hisse 137.5 seviyesinin altında kapanışlarda 134.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 137.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 140.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 134.00-124.00
Satım aralığı: 140.00-148.00
Yabancı Payı (%) : 80.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEK SEVİYELERİNDE
18.03 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.60-16.00
Satım aralığı: 18.00-18.10
Yabancı Payı (%) : 60.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.88 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DESTEK SEVİYELERİNDE
3.38-3.68 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.49 seviyesinin altında kapanışlarda 3.40 seviyesine gerileyebilir. 3.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.40-3.30
Satım aralığı: 3.60-3.78
Yabancı Payı (%) : 30.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.19 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
YÜKSELİŞTE
3.20 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 3.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.34 seviyesine yönelebilir. 3.60 seviyesinin altına sarkmalarda ise 3.48 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.48-3.24
Satım aralığı: 4.34-5.35
Yabancı Payı (%) : 64.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.74 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEK SEVİYELERİNDE
1.63 – 1.74 aralığında hareket eden hisse 1.69 seviyesinin altında kapanışlarda 1.63 seviyesindeki desteğini test etti. 1.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.63-1.61
Satım aralığı: 1.73-1.77
Yabancı Payı (%) : 31.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.21 puan azaldı.
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