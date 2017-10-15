BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.10.2017)
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DİPTEN DÖNÜŞ HIZLI OLDU
Haftaya ABD ile yaşanan ‘vize’ gerginliği ile başlayan BİST 100 endeksi, pazartesi günü işlemsiz ve hacimsiz 5,000 puan aşağı kaydı. Dolar/TL paritesi 3,80’lere fırladı. 99,200’lere dek süren boşluk, olayın piyasalar tarafından algılanıp, sakinleşilmesiyle bu kez alımlarla dolmaya başladı. Pazartesi günkü bir günlük ters dönüş görünümünün ardından Salı günü piyasa boşluk bırakarak yukarıdan açıldı. Cuma gününe kadar da neredeyse kesintisiz 106,598’e kadar süren bir atak gelişti. Bu kadar yüksek volatiliteye rağmen BİST 100, yine de haftalık bazda %2,01 getiri sağladı. BİST 100 halen 110,500’lerden başlayan kısa vadeli düzeltme sürecinde bulunuyor. Cuma günü 106,500’lere yapılan atak ile bolinger bandın direnç çizgisi test edilirken, atağın hacimle desteklenmemesi yeniden destekleri test etme olasılığını gündeme getirebilir. Kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgelerine ulaşması ve hacimdeki zayıflama negatif gelişmeler olarak görünürken MACD’nin aşırı satım bölgelerinden toparlanma çabası ve bolinger bandın 104,000’lerdeki ortalama çizgisi endekse destek sağlayacak gibi görünüyor. Çok beklenmeyen bir gelişme olmaz ise önümüzdeki hafta 105,000 ve 104,000 destek olarak izlenebilir. Yukarıda güçlü dirençler 107,000-108,000’de bulunuyor.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 8.92 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.35-9.30
Satım aralığı: 10.20-10.40
Yabancı Payı (%) : 64.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
ARÇELİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 23.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 22.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.20-21.70
Satım aralığı: 23.60-23.70
Yabancı Payı (%) : 75.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan azaldı.
ASELSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
26.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 29.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 27.56 seviyesinin altına kayması halinde ise 26.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.25-25.00
Satım aralığı: 29.00-32.25
Yabancı Payı (%) : 36.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
ALICILAR HAKİM
72.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 82.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 75.95 seviyesinin altına kayması halinde ise 72.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 72.00-71.00
Satım aralığı: 82.00-87.50
Yabancı Payı (%) : 64.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 0.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 0.96 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.90-0.88
Satım aralığı: 0.96-1.00
Yabancı Payı (%) : 27.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 4.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.48 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.24-4.12
Satım aralığı: 4.48-4.50
Yabancı Payı (%) : 29.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR HAKİM
2.67 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.56 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.56-2.45
Satım aralığı: 2.66-2.84
Yabancı Payı (%) : 64.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
TREND İZLENMELİ
5.10 – 5.45 aralığında hareket eden hisse 5.36 seviyesinin altında kapanışlarda 5.23 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.23-5.13
Satım aralığı: 5.43-5.63
Yabancı Payı (%) : 67.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
ÇIKIŞTA
Hareketlendiği gözleniyor. 7.74 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.90-7.40
Satım aralığı: 8.80-9.75
Yabancı Payı (%) : 48.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.41 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.70-9.65
Satım aralığı: 10.80-11.30
Yabancı Payı (%) : 69.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
T. HALK BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 11.94 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 11.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 11.72 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.40-10.50
Satım aralığı: 12.10-13.40
Yabancı Payı (%) : 81.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
6.55 – 6.96 aralığında hareket eden hisse 6.96 seviyesinin altında kapanışlarda 6.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.80-6.63
Satım aralığı: 7.20-7.25
Yabancı Payı (%) : 72.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALMALI
2.35 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.55 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.35-2.30
Satım aralığı: 2.70-2.80
Yabancı Payı (%) : 33.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan azaldı.
PETKİM
ATAKTA
Güç topluyor. 5.96 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.53 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.08-5.90
Satım aralığı: 6.53-6.93
Yabancı Payı (%) : 45.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.27 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.00-9.95
Satım aralığı: 10.30-10.40
Yabancı Payı (%) : 69.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.
ŞİŞE CAM
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.08-4.00
Satım aralığı: 4.24-4.24
Yabancı Payı (%) : 41.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
TÜPRAŞ
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
121.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 134.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 127.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 121.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 121.00-119.00
Satım aralığı: 134.00-138.00
Yabancı Payı (%) : 77.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
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