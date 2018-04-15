BİST 100 hisselerinin teknik analizi (15.4.2018)
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JEOPOLİTİK GELİŞMELER, PİYASALARI YERİNDEN ETTİ
Pazartesi günü açıklanan yatırım teşviklerinin piyasalarda beklenen etkiyi yaratmaması ve üzerine gelen ABD-Rusya gerginliği BİST 100’ün bütün haftayı satıcılı geçirmesine neden oldu. Rus işadamlarına ve şirketlerine uygulanan ambargonun etkisiyle çöken Rus borsası ve Ruble yanında gerginliğin ortasında kalan Türkiye’de de dolar/TL kuru 4,19’lara zıpladı. Pazartesi başlayan satış şimdilik borsada 106,700’lerde dolar kurunda 4,09’larda durulmuş gibi görünüyor. Ancak BİST 100 de dolar kuru da olumsuz haber akışlarına hemen tepki verebilecek görüntüde. Şimdilik, 106,700’lerden gelen tepki alımlarıyla toparlanmaya çalışan BİST 100 haftayı 109,604 seviyesinden kapatırken, haftalık değer kaybı % 4,47’e ulaştı. Teknik analiz açısından bakıldığında BİST 100’ün 20 günlük bolinger bandın dışına taşan hareketinin tepki alımlarıyla bant içine çekildiği gözleniyor. Aynı zamanda 200 günlük basit hareketli ortalamanın da altına kayan bir piyasa görüntüsü söz konusu. Ocakta 121,000’de oluşan tarihi zirveden başlayan düzeltme aşağı eğimli bir kanala dönüştü. Önümüzdeki hafta da tutunma ve destek bulma çabalarının devam etmesi beklenebilecek olan BİST 100’de ilk destekler 108,000 ve 107,000’de iken, dirençler 110,000 ve 111,000’de bulunuyor.
AKBANK
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 9.69 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 8.85 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.85-8.85
Satım aralığı: 9.45-9.75
Yabancı Payı (%) : 64.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 16.77 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.70 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 16.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.70 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.70-14.90
Satım aralığı: 17.70-18.00
Yabancı Payı (%) : 67.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan azaldı.
ASELSAN
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 26.56 seviyesinin altındaki kapanışlar, 24.70 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 26.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 29.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 24.70-23.90
Satım aralığı: 29.25-30.50
Yabancı Payı (%) : 27.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.37 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DÜŞÜŞTE
1.44 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 1.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 1.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.95-0.94
Satım aralığı: 1.32-1.48
Yabancı Payı (%) : 28.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZLENMELİ
9.83 – 10.87 aralığında hareket eden hisse 10.83 seviyesinin altında kapanışlarda 10.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.30-10.20
Satım aralığı: 11.50-12.20
Yabancı Payı (%) : 48.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
SATICILAR HAKİM
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 9.80 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.25 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 9.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.60 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.25-9.20
Satım aralığı: 10.60-11.20
Yabancı Payı (%) : 69.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
T. HALK BANKASI
ORTALAMALARININ ALTINDA
10.03 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 8.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 8.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 9.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.80-7.15
Satım aralığı: 9.50-9.65
Yabancı Payı (%) : 68.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.83 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 14.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 15.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.00-13.90
Satım aralığı: 15.70-16.50
Yabancı Payı (%) : 81.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALMALI
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.23 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.90-5.85
Satım aralığı: 6.23-6.45
Yabancı Payı (%) : 36.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 42.34 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 43.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 52.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 43.00-38.00
Satım aralığı: 52.50-55.00
Yabancı Payı (%) : 37.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.48 puan arttı.
PETKİM
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 8.07 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 7.43 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.43-7.03
Satım aralığı: 7.90-8.20
Yabancı Payı (%) : 48.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.
SODA SANAYİİ
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5.39 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 4.76 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.76-4.46
Satım aralığı: 5.28-5.33
Yabancı Payı (%) : 49.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
24.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 26.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 25.08 seviyesinin altına kayması halinde ise 24.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.00-22.70
Satım aralığı: 26.25-26.75
Yabancı Payı (%) : 72.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
TURKCELL
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.14.87 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 14.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.60-13.30
Satım aralığı: 14.90-15.00
Yabancı Payı (%) : 87.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 17.74 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 15.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 16.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.70-14.70
Satım aralığı: 17.20-17.80
Yabancı Payı (%) : 73.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.58 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.78-5.08
Satım aralığı: 6.58-7.08
Yabancı Payı (%) : 74.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 6.52 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 5.93 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.93-5.83
Satım aralığı: 6.50-6.85
Yabancı Payı (%) : 84.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.
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