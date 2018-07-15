BİST 100 hisselerinin teknik analizi (15.7.2018)
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BORSADA SATIŞ DALGASI
Haftaya yükselişle başlayan endeks haftanın ilk işlem gününde 100 bin puanın üzerine çıkarak 100,800 puana kadar yükseldi. Bu yükselişten sonra ise borsada ciddi bir satış dalgasına şahit olduk. Salı günü başlayan satış dalgası sonrasında endeks 4 günde yüzde 9,43 oranında değer kaybederek haftayı 89,897 puandan kapattı.
BİST 100’de en fazla değer kaybeden hisseler ise yüzde 19,35 ile Garanti Bankası, yüzde 18,96 ile Yataş ve yüzde 18,60 ile Vakıflar Bankası oldu. Haftaya 4,56 seviyelerinden başlayan dolar/TL ise yükselişe geçti ve 4,97 TL’yi görerek tarihi rekorunu tazeledi. Ekonominin yeni patronu Berat Albayrak ekonomide yaşanan bu gelişmeler sonrasında merkez bankasının bağımsızlığına vurgu yaparak, “Merkez Bankası bağımsız bir kurum olarak ne gerekiyorsa onu yapacak” dedi.
BİST 100 Endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın alt bandına yakın bir seyir izlerken, endeks 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altında bulunuyor. Olası yukarı yönlü bir harekette ise 92 bin ve 94 bin direnç seviyeleri takip edilecek. Yabancıların borsadaki payı Şubat 2016’dan beri en düşük seviyesine gerileyerek 61,98 olarak gerçekleşti. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise 20,21 seviyesinde. Endekste aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde ilk destekler 88 bin ve 86 bin seviyelerinde bulunuyor.
AKBANK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 6.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.88 seviyesine doğru gerileyebilir. 6.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.28 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.88-5.65
Satım aralığı: 7.28-7.75
Yabancı Payı (%) : 62.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan azaldı.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
Hissede 12.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.95 seviyesine doğru gerileyebilir. 12.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.95-8.55
Satım aralığı: 15.00-15.90
Yabancı Payı (%) : 64.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
ASELSAN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 27.96 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 23.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 26.00 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.50-21.60
Satım aralığı: 29.00-34.20
Yabancı Payı (%) : 25.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DÜŞÜŞTE
1.09 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 0.93 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 0.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 1.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.79-0.64
Satım aralığı: 1.03-1.13
Yabancı Payı (%) : 22.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Hissede 1.65 seviyesindeki desteğinde tutunabilirse taban oluşturabilir. 1.65 seviyesinin üzerinde tutunması halinde ise 1.94 seviyesindeki direncini kırıp yükselen trende girebiliri. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.53-1.45
Satım aralığı: 1.94-2.05
Yabancı Payı (%) :55.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 10.01 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.55 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 11.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı :8.55-7.45
Satım aralığı: 11.00-11.50
Yabancı Payı (%) : 50.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Hissede 6.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.25 seviyesine doğru gerileyebilir. 6.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.28 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.25-4.44
Satım aralığı: 7.28-7.48
Yabancı Payı (%) : 57.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.95 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
ORTALAMALARININ ALTINDA
Hisse 13.79 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12.67 seviyesindeki desteğinde tutumazsa 11.60 seviyesine doğru gerileyebilir. 12.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.80 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.60-10.60
Satım aralığı: 13.80-13.80
Yabancı Payı (%) : 79.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 5.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.88 seviyesine doğru gerileyebilir. 5.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.23 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı :4.88-4.70
Satım aralığı: 6.23-6.85
Yabancı Payı (%) : 36.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.40 puan azaldı.
PETKİM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 4.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.42 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.98-3.78
Satım aralığı: 4.42-4.48
Yabancı Payı (%) : 30.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.68 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.08 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.94 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.68 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.68-5.10
Satım aralığı: 6.08-6.58
Yabancı Payı (%) : 51.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.49 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 18.64 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 24.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 25.75 seviyesine yönelebilir. 24.2 seviyesinin altında kapanışlarda 22.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.70-22.20
Satım aralığı: 25.75-27.00
Yabancı Payı (%) : 75.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.
TURKCELL
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 11.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.70 seviyesine doğru gerileyebilir. 11.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.90 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.70-6.98
Satım aralığı: 12.90-13.80
Yabancı Payı (%) : 89.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 16.97 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 18.82 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 16.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.60-15.70
Satım aralığı: 20.10-20.40
Yabancı Payı (%) : 70.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DÜŞÜŞTE
5.84 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 4.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 4.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.62-3.06
Satım aralığı: 5.48-5.50
Yabancı Payı (%) : 73.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.65 puan azaldı.
TÜPRAŞ
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 99.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 92.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 99.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 109.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 92.50-80.50
Satım aralığı: 109.00-116.00
Yabancı Payı (%) : 79.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
SATIŞ BASKISINDA
Hissede 4.07 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.32 seviyesine doğru gerileyebilir. 4.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.78 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.32-2.98
Satım aralığı: 4.78-5.23
Yabancı Payı (%) : 79.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.76 puan azaldı.
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