BİST 100 hisselerinin teknik analizi (15.9.2018)
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BORSADA ALICILAR GÜÇLENİYOR
Merkez Bankası, perşembe günkü PPK toplantısında 625 baz puanlık bir faiz artışıyla piyasa beklentilerinin önüne geçti. Merkezin bu kararıyla birlikte Politika Faizi 24’e çıkarken, Geç Likidite Faizi (GLP)’de 27’ye yükseldi. Merkezin faiz artırımı ve parasal sıkılaştırmaya devam edebileceği yönündeki açıklamalarıyla TL güçlendi.
Hafta içinde en yüksek 6,55 seviyelerini gören Dolar/TL’nin faiz kararı sonrası 6,00 seviyelerine kadar gevşediği görüldü. Dolar/TL haftayı 6,13 seviyelerinde, Euro/TL ise 7,16 seviyelerinde kapattı. Faiz artışı piyasalarda olumlu karşılansa da 20 Eylül’de açıklanacak OVP’nin de TL varlıklar üzerinde etkili olması bekleniyor. Mevcut durumda gösterge faiz 24,94 seviyelerinde bulunurken borsadaki yabancı payı da 62,39 seviyesine yükseldi.
Borsa tarafındaki fiyatlamalara baktığımızda, Merkezin faiz kararıyla gelen olumlu hava borsa tarafında da etkisini gösterdi. Aşağı yönlü trend kanalından çıkan endeks 95 bin seviyelerinin üzerini test etti. Haftalık bazda yüzde 1,59 değer kazanan BİST 100 endeksi haftayı 94,759 seviyesinden kapattı.
Teknik indikatörlerin alım sinyali verdiği gözlenen endekste 5, 20 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerine çıktığı görülmekte. Alımların güçlenmesi halinde 98 bin seviyeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 94 ve 92 bin seviyeleri önemli destekler.
AKBANK
ALIM FIRSATI GELEBİLİR
Güç topluyor. 5.34 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.45-5.20
Satım aralığı: 6.40-6.50
Yabancı Payı (%) : 59.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 72.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 70.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 79.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 70.50-69.50
Satım aralığı: 79.00-81.50
Yabancı Payı (%) : 61.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.1.23 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.09 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.09-1.08
Satım aralığı: 1.24-1.29
Yabancı Payı (%) : 25.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇTE ZORLANDI
1.75-1.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.81 seviyesinin altında kapanışlarda 1.78 seviyesine gerileyebilir. 1.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.83 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.78-1.77
Satım aralığı: 1.83-1.84
Yabancı Payı (%) : 61.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.99 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.71 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.34 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.71 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.00-5.63
Satım aralığı: 7.00-7.28
Yabancı Payı (%) : 65.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.83 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 15.13 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.22 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 17.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :15.00-14.00
Satım aralığı: 17.00-17.30
Yabancı Payı (%) : 78.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
KOZA ALTIN
DİRENÇTE ZORLANDI
42.48-45.88 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 44.52 seviyesinin altında kapanışlarda 44.25 seviyesine gerileyebilir. 46.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 46.99 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 44.25-43.00
Satım aralığı: 44.75-45.75
Yabancı Payı (%) : 28.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇTE ZORLANDI
5.45-5.84 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.71 seviyesinin altında kapanışlarda 5.63 seviyesine gerileyebilir. 5.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.83 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.63-5.48
Satım aralığı: 5.83-5.90
Yabancı Payı (%) : 27.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.53 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.53 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.35 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.53-6.45
Satım aralığı: 7.35-7.70
Yabancı Payı (%) : 54.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.96 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 6.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.81 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.60-5.13
Satım aralığı: 5.95-6.53
Yabancı Payı (%) : 44.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.34 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.85 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.85-5.65
Satım aralığı: 6.30-6.40
Yabancı Payı (%) : 53.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 18.93 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 20.62 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 19.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.30-19.10
Satım aralığı: 22.90-24.20
Yabancı Payı (%) : 73.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
22.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 23.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 22.86 seviyesinin altına kayması halinde ise 22.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.00-21.30
Satım aralığı: 23.70-25.25
Yabancı Payı (%) : 77.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
TÜPRAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 123.2 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 133.5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 140.00 seviyesine yönelebilir. 133.5 seviyesinin altında kapanışlarda 123.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 123.00-112.00
Satım aralığı: 140.00-146.00
Yabancı Payı (%) : 79.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENCE YAKIN SEYREDİYOR
16.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 18.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.73 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.80-16.20
Satım aralığı:18.40-18.60
Yabancı Payı (%) : 62.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.60 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 3.32 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.62 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.30-2.90
Satım aralığı: 3.62-4.34
Yabancı Payı (%) : 67.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.93 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.02 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.38 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.02-2.78
Satım aralığı: 3.38-3.86
Yabancı Payı (%) : 68.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.87 puan azaldı.
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