BİST 100 hisselerinin teknik analizi (16.4.2017)
90,000’ÜN ÜSTÜNDE KALMALI.
Haftaya bankacılık hisselerindeki güçlü alımlarla başlayan BİST 100 atağını 91,832 puana dek sürdürdü. Atağa sanayi hisseleri katılmazken, sanayi endeksi haftayı zirve desteğinde kapattı. 91,800’lü seviyeler en son 2015 şubat ayındaki zirvede görülmüştü.
Atağın ardından gelen satışlarla satıcılı bir seyir izleyen BİST 100 referandum sonucunu tahmin etmeye ve pozisyon almaya çalıştı. Cuma günü itibariyle BİST 100 kapanışı 90,064, dolar/TL 3,68 ve faizler 11,46 seviyesinde. Teknik analiz açısından bakıldığında BİST 100’ün bu kez 2015 zirvesinden gelen dirence takıldığı ve güç toplamak üzere geri çekildiği gözleniyor.
2013 zirvesinden gelen ve 90,000’lerden geçen alçalan trend de halen direnç olarak çalışıyor. İyice daralan hacim bekleyiş psikolojisini yansıtırken, cuma günü gerçekleşen hacim ise son 3 ayın en düşük işlem hacmi oldu. Diğer taraftan göstergeler aşağı eğimli görünümlerini sürdürerek aşırı satış bölgelerine doğru geri çekiliyorlar.
Hafta başında gelişen sert atak da göstergelerin yönünü değiştirmede etkili olamadı. Önümüzdeki hafta 90,000 üstünde kalıcılık sağlanamazsa BİST 100’ün tekrar 88,500’lerden geçen zirve desteğine doğru gerilemesi beklenebilir.
ASELSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
17.23 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.90-15.90
Satım aralığı: 17.00-18.10
Yabancı Payı (%) : 47.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 10.4 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 11.13 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 12.00 seviyesine yönelebilir. 11.13 seviyesinin altında kapanışlarda 10.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.50-10.30
Satım aralığı: 12.00-13.00
Yabancı Payı (%) : 79.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.98 puan arttı.
OTOKAR
İZLENMELİ
120.7 – 127.8 aralığında hareket eden hisse 121.8 seviyesinin altında kapanışlarda 120.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 121.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 123.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 120.00-114.00
Satım aralığı: 123.00-128.00
Yabancı Payı (%) : 15.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan azaldı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
4.81 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.62 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.62-4.32
Satım aralığı:4.76-5.00
Yabancı Payı (%) : 43.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.88 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLER ÖNEMLİ
7 günlük hareketli ortalaması destek oluşturabilir. 9.93 – 10.4 aralığında hareket eden hisse 10.12 seviyesinin altında kapanışlarda 9.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.71 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.95-9.80
Satım aralığı: 10.20-10.50
Yabancı Payı (%) : 63.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
ŞİŞE CAM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.30 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.96 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.16-4.06
Satım aralığı: 4.22-4.30
Yabancı Payı (%) : 42.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
SATICILAR HAKİM
6.16-6.36 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.21 seviyesinin altında kapanışlarda 6.10 seviyesine gerileyebilir. 6.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.10-5.90
Satım aralığı: 6.30-6.48
Yabancı Payı (%) : 52.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
Güç kaybediyor. 15.07 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14.45 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.60-13.00
Satım aralığı: 14.90-15.10
Yabancı Payı (%) : 64.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
12.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 11.24 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.80-11.24
Satım aralığı: 12.40-12.00
Yabancı Payı (%) : 90.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HAREKET MARJI DAR
Hacim daralıyor. 5.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.19 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.53 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.45-5.38
Satım aralığı: 5.53-5.60
Yabancı Payı (%) : 25.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
SATICILAR HAKİM
9.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.40-8.25
Satım aralığı: 8.90-9.20
Yabancı Payı (%) : 68.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
27.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 29.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 28.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 27.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.00-26.50
Satım aralığı: 29.25-29.75
Yabancı Payı (%) : 79.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇTE ZORLANDI
5.82-5.95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.82 seviyesinin altında kapanışlarda 5.68 seviyesine gerileyebilir. 5.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.68-5.58
Satım aralığı: 5.90-5.93
Yabancı Payı (%) : 78.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
TÜPRAŞ
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 86.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 84.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 83.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 84.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 86.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 83.50-81.50
Satım aralığı: 86.00-87.00
Yabancı Payı (%) : 77.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 17.4441306346548 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.50-17.30
Satım aralığı: 18.60-19.20
Yabancı Payı (%) : 30.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.57 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.13 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.53 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.53-5.40
Satım aralığı: 6.13-6.23
Yabancı Payı (%) : 85.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
YÜKSELİŞTE
Alıcılar güçleniyor. 3.85 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 4.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.22 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 3.88 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.88-3.70
Satım aralığı: 4.22-4.56
Yabancı Payı (%) : 52.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.71 puan arttı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?