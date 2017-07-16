BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.7.2017)
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BIST 100 DİRENÇ SEVİYELERİNİ ZORLUYOR
Borsa yükseliş ivmesini sürdürüyor. Son bir haftada BIST 100 Endeksi en düşük 100,589 seviyesini görürken en yüksek 105,199 seviyesini gördü ve endeks yeni bir kapanış rekoru kırarak hafta içi gördüğü zirve seviyesine yakın bir seviyeden 105,175 puandan haftayı tamamladı. Endeks yükseliş trendini korudukça kısa vadede 105.400 ve üzerinde 107.500 seviyeleri takip edilebilir. Dolar bazında ise endeks kritik direnç seviyelerinden biri olan 30.000 seviyesine yaklaşıyor. Cuma kapanışı itibari ile dolar bazında endeksin değeri 29,484 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan yabancı alımları devam ediyor. 10 Temmuz’da yüzde 66,45 olan yabancı payı 65,61 seviyesine yükseldi. Gelişmekte olan ülkelere yaşanan para girişi hisse senetlerinde güçlü dirençlerin kırılmasını sağlıyor. Bu güçlü dalga para girişinin devamına bağlı. Teknik göstergeler aşırı alım bölgelerinde. Bu da endekste kar satışları yaşanma riskinin yükseldiğine işaret ediyor. Ancak olası satışların mevcut trendi bozmayan kar satışları şeklinde gelişmesi beklenebilir. İlk destekler 104.300- 103.700’de bulunuyor.
ARÇELİK
ALICILAR GÜÇLÜ
24.96 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 30.75 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 27.00 seviyesinin altına kayması halinde ise 24.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.70-24.40
Satım aralığı: 30.75-32.00
Yabancı Payı (%) : 80.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
ÇIKIŞTA
13.21 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 15.54 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 14.31 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.30-12.60
Satım aralığı: 14.80-15.00
Yabancı Payı (%) : 84.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.39 puan arttı.
OTOKAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 120.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 117.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 112.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 117.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 123.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 112.00-108.00
Satım aralığı: 121.00-123.00
Yabancı Payı (%) : 10.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 6.00 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.00-5.75
Satım aralığı: 6.48-6.53
Yabancı Payı (%) : 44.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 10.60 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.26 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.60-10.40
Satım aralığı: 11.90-12.50
Yabancı Payı (%) : 68.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
Ortalamalarının üzerinde. 4.69 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.68 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.68-4.64
Satım aralığı: 5.00-5.10
Yabancı Payı (%) : 42.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
ALICILAR HAKİM
Hareketlendiği gözleniyor. 6.53 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.55 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.55-6.33
Satım aralığı: 7.13-7.18
Yabancı Payı (%) : 55.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
ÇIKIŞTA
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 19.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22.60 seviyesindeki dirence yönelebilir. 21.10 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.10-17.70
Satım aralığı: 22.60-22.80
Yabancı Payı (%) : 67.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 11.62 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.60-11.40
Satım aralığı: 12.00-12.20
Yabancı Payı (%) : 86.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8.45 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 8.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.40 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.05-7.38
Satım aralığı: 9.40-9.60
Yabancı Payı (%) : 40.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
ATAKTA
9.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 9.74 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 8.90 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.90-8.40
Satım aralığı: 10.80-12.70
Yabancı Payı (%) : 65.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 28.74 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 28.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 32.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 28.50-28.00
Satım aralığı: 32.00-33.00
Yabancı Payı (%) : 79.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
6.08 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.73 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.33 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.08 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.08-5.88
Satım aralığı: 6.73-7.23
Yabancı Payı (%) : 76.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 99.7 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 107.3 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 115.00 seviyesine yönelebilir. 107.3 seviyesinin altında kapanışlarda 100.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 100.00-97.00
Satım aralığı: 115.00-120.00
Yabancı Payı (%) : 79.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
DİRENÇTE ZORLANDI
20.62-21.76 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.98 seviyesinin altında kapanışlarda 20.50 seviyesine gerileyebilir. 20.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.50-20.20
Satım aralığı: 21.60-22.40
Yabancı Payı (%) : 32.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
ÇIKIŞTA
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 6.57 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 7.07 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 7.30 seviyesine yönelebilir. 7.07 seviyesinin altında kapanışlarda 6.65 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.65-6.38
Satım aralığı: 7.30-7.35
Yabancı Payı (%) : 85.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 4.47 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.72 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.50-4.42
Satım aralığı: 4.72-4.75
Yabancı Payı (%) : 51.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.53 puan azaldı.
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