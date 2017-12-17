BİST 100 hisselerinin teknik analizi (17.12.2017)
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BİST 100 DİRENÇ BÖLGESİNDE ZORLANIYOR
Haftaya %11’lik büyüme oranıyla başlayan BİST 100 endeksi, hafta boyunca 110,000 direncini zorladı. 109,330 seviyesinden gerçekleşen kapanışla, endeks haftalık bazda yatırımcısına % 1,31 oranında getiri sağladı. Perşembe günü hem FED’in beklenen 25 baz puanlık faiz artışı gelirken, TCMB de geç likidite penceresinde 50 baz puan artışa gitti. Piyasada ortalama 100 baz puan artış beklentisinin altında gerçekleşen bu faiz artışının ardından dolar TL kuru 3,80’lerden, 389’lara fırladı. Dolar TL haftayı 3,87 seviyelerinden tamamladı. BİST 100’ün bulunduğu yer açısından uzun vadeli yükselen trendin devam ettiği ancak kısa vadeli düzeltme bölgesinde bulunduğu söylenebilir. Kasım sonunda 101,000’de destek bularak 110,000’lere ulaşan atak ile güçlü direnç bölgesine ulaşan BİST 100’de kısa vadeli göstergeler aşırı alım bölgelerine ulaşırken MACD alım sinyalini sürdürüyor. Bolinger bandın direnç seviyelerini test eden BİST 100’de daralan hacim alıcıların çok güçlü olmadığın gösteriyor. Birikimli hacimi gösteren on balance volüm göstergesi de hacimdeki sıkıntıyı ifade ediyor. Önümüzdeki hafta çok beklenmeyen bir gelişme olmazsa 110,500’lerdeki güçlü direnç bölgesini kırma olasılığı şimdilik zayıf görünen BİST 100’de 108,000 ilk destek olarak görünüyor.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.23 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.55 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.05-8.90
Satım aralığı: 9.55-9.60
Yabancı Payı (%) : 63.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
ARÇELİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 20.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.00-19.80
Satım aralığı: 21.10-21.40
Yabancı Payı (%) : 70.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
32.17-34.05 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 33.02 seviyesinin altında kapanışlarda 32.25 seviyesine gerileyebilir. 33.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 34.91 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 32.25-32.00
Satım aralığı: 33.25-33.75
Yabancı Payı (%) : 26.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 72.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 77.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 73.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 73.50-73.00
Satım aralığı: 77.00-78.50
Yabancı Payı (%) : 64.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
SATICILAR ÜSTÜN
0.82-0.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 0.84 seviyesinin altında kapanışlarda 0.82 seviyesine gerileyebilir. 0.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 0.86 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.82-0.78
Satım aralığı: 0.86-0.88
Yabancı Payı (%) : 30.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 4.33 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.22 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.34 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.22-4.14
Satım aralığı: 4.34-4.38
Yabancı Payı (%) : 26.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.26 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 2.59 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.76 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.52-2.47
Satım aralığı: 2.76-2.94
Yabancı Payı (%) : 60.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 8.87 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.90-8.85
Satım aralığı: 9.50-9.65
Yabancı Payı (%) : 48.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.27 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.75-9.70
Satım aralığı: 10.30-10.50
Yabancı Payı (%) : 69.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 6.99 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.35 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.52 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.35-6.18
Satım aralığı: 6.73-6.78
Yabancı Payı (%) : 68.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
17.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 17.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.00-16.80
Satım aralığı: 18.10-18.60
Yabancı Payı (%) : 80.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.
KOZA ALTIN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 30.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 30.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 34.91 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 30.50-29.50
Satım aralığı: 33.25-35.50
Yabancı Payı (%) : 48.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
KARDEMİR (D)
HACİMLİ ÇIKIYOR
2.77 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 2.77 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 3.17 seviyesini test edebilir. 2.77 seviyesinin altına kayması halinde 2.32 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.32-2.03
Satım aralığı: 3.02-3.78
Yabancı Payı (%) : 33.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.55 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
19.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 23.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 21.76 seviyesinin altına kayması halinde ise 19.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.80-19.00
Satım aralığı: 23.00-23.30
Yabancı Payı (%) : 68.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ATAKTA
Hareketlendiği gözleniyor. 13.25 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 12.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.40-10.90
Satım aralığı: 15.70-16.20
Yabancı Payı (%) : 62.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan azaldı.
TÜPRAŞ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 120.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 111.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 114.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 111.00-109.00
Satım aralığı: 120.00-126.00
Yabancı Payı (%) : 76.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 4.31 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.30 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.14-4.02
Satım aralığı: 4.30-4.34
Yabancı Payı (%) : 49.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.
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