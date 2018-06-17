BİST 100 hisselerinin teknik analizi (17.6.2018)
ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR
Geçen haftaki faiz artırım kararı sonrası 4,45 seviyelerini gören dolar, tekrar yukarı yönlü ivme kazanarak 4,63 seviyelerine yükseldi. Hafta başında yüzde 7,4 olarak açıklanan birinci çeyrek büyümesi ve çarşamba günü yüzde 6,2 açıklanan nisan ayı sanayi üretimi atışı beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen hem borsa hem de kur üzerinde olumsuz hava sürüyor.
Özellikle FOMC kararı ve ABD’den olumlu gelen enflasyon verileri yurtiçi piyasalardaki olumsuz havanın temel sebebi. Gösterge faiz yüzde 19,12 seviyelerinde bulunuyor. Borsadaki yabancı payı ise 64,02 seviyelerinde. Yaklaşık 3 aydır düşüş trendinde olan borsa tarafında aşağı yönlü baskının hala devam ettiği görülüyor. 95 bin seviyelerinin altındaki kapanışlar satış baskısının artmasına neden olabilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda FİBO 61,8 düzeltmesine denk gelen 91 bin seviyeleri test edilebilir.
Yukarı yönlü bir denemede ise FİBO 50 düzeltme seviyesine denk gelen 96 bin seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Teknik olarak RSI ve momentum göstergeleri alım bölgelerine yakın olmasına karşın, 20 günlük hareketli ortalama aşağı yönlü trendin bir süre daha devam edeceğini teyit etmekte. Seçim belirsizliğini göz önünde bulundurursak, mevcut durumun önümüzdeki hafta da devam edeceğini söyleyebiliriz.
AKBANK
DİRENÇTE ZORLANDI
7.2-7.78 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.31 seviyesinin altında kapanışlarda 6.75 seviyesine gerileyebilir. 7.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.05 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.75-6.68
Satım aralığı:8.05-8.55
Yabancı Payı (%) : 62.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 14.83 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.60-14.40
Satım aralığı: 16.20-16.90
Yabancı Payı (%) : 67.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
68.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 63.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 68.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 63.00-61.50
Satım aralığı: 68.00-68.50
Yabancı Payı (%) : 63.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.0.97 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 0.87 seviyesinde bulunurken ilk direnci 0.96 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı :0.87-0.85
Satım aralığı:0.96-1.04
Yabancı Payı (%) : 22.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 11.27 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 9.62 seviyesinde bulunurken ilk direnci 11.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.10-9.85
Satım aralığı: 11.00-11.10
Yabancı Payı (%) : 50.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
SATICILAR HAKİM
5.58-5.97 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.73 seviyesinin altında kapanışlarda 5.45 seviyesine gerileyebilir. 5.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.05 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.45-5.35
Satım aralığı: 6.05-6.20
Yabancı Payı (%) : 67.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DÜŞÜŞTE
8.67 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.18-3.94
Satım aralığı: 7.80-8.10
Yabancı Payı (%) : 55.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DÜŞÜŞTE
51.6 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 40.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 40.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 47.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 29.75-19.30
Satım aralığı: 47.25-54.00
Yabancı Payı (%) : 34.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.44 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 4.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.74 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.74-3.18
Satım aralığı: 4.70-4.98
Yabancı Payı (%) : 53.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.65 puan azaldı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.39 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.20-3.46
Satım aralığı:4.62-5.85
Yabancı Payı (%) : 33.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.29 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 24.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 26.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.70-21.50
Satım aralığı: 26.00-28.75
Yabancı Payı (%) : 30.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
İZLENMELİ
23.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 22.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.90-21.50
Satım aralığı: 22.90-23.00
Yabancı Payı (%) : 73.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
ORTALAMALARININ ALTINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 15.10 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 12.90-12.50
Satım aralığı: 15.10-15.80
Yabancı Payı (%) : 71.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
5.41 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.78 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.78-4.56
Satım aralığı:5.75-5.98
Yabancı Payı (%) : 75.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
106.3 – 113.5 aralığında hareket eden hisse 108.7 seviyesinin altında kapanışlarda 105.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 108.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 112.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 105.00-103.00
Satım aralığı: 112.00-119.00
Yabancı Payı (%) : 78.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.36 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DÜŞÜŞTE
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5.43 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4.72 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.72-4.70
Satım aralığı: 5.50-5.85
Yabancı Payı (%) : 83.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.74 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 2.69 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.23 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.35 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.23-2.18
Satım aralığı: 2.56-2.64
Yabancı Payı (%) : 46.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.15 puan azaldı.
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