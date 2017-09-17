BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.9.2017)
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BİST 100 ZİRVEDE SIKIŞTI
Haftayı 107.742 seviyesinden kapatan BİST 100 Endeksi haftalık bazda yüzde 0,06 değer kaybetti. Logaritmik, TL bazlı, grafikte zirvede asılı bir görünümde hareket eden endeksin Aralık 2016’da başlayan kısa vadeli yükselen desteğini aşağı kırdığı gözleniyor. Endeksin aşağı yönlü hareketine daralan hacim eşlik ediyor. Desteğin aşağı kırılmasıyla 20 (yeşil) günlük hareketli ortalama da aşağı kırılmış oldu. 50 günlük (mavi) hareketli ortalama 106.000’ler seviyesinde endekse destek sağlıyor. Haftalık MACD 5,600’lere tarihte ilk defa ulaşırken, bu haftanın kapanışıyla da ‘sat’ sinyali vermiş oldu. Kısa vadeli günlük göstergeler ise Temmuzdan bu yana çıkışı onaylamayarak ‘sat’ sinyali üretiyor ve uyumsuzluk görünümü sergiliyorlardı. Halihazırda aşırı satım bölgelerine doğru geri çekilme eğilimini sürdüren göstergeler, piyasadaki zayıflamayı işaret ediyor. Gerçekten de yabancı saklama oranının yüzde 65,40’lara geri geldiği gözleniyor. Hisse senedi piyasaları her ne kadar Kuzey Kore’nin füze denemelerine bile tepkisiz kalsa da önümüzdeki haftalarda hem FED hem de AMB’den faiz artırımı veya tahvil alım programına ilişkin haber gelme olasılığı piyasaları tedirgin ediyor. BİST 100 için de 106.000’in test edilme olasılığı güçlenirken, olası şekilde bu seviyenin kırılması 102.000’lere dek sürecek bir hareketi gündeme getirebilir.
AKBANK
İZLENMELİ
10.07-10.33 aralığında hareket eden hisse 10.23 seviyesinin altında kapanışlarda 9.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 10.08-10.00
Satım aralığı: 10.30-10.40
Yabancı Payı (%) : 63.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNABİLİR
23.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 22.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 23.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 22.70-22.20
Satım aralığı: 23.90-25.00
Yabancı Payı (%) : 76.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.57 puan azaldı.
ASELSAN
GÜÇ TOPLUYOR
Güç topluyor. 26.75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.88 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 26.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 26.75-25.00
Satım aralığı: 27.50-29.25
Yabancı Payı (%) : 36.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan düştü.
BİM MAĞAZALAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 77.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 70.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 74.00 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 70.00-69.50
Satım aralığı: 76.00-78.00
Yabancı Payı (%) : 64.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
1.11 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 0.91 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 0.98 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 0.91-0.85
Satım aralığı: 1.11-1.17
Yabancı Payı (%) : 27.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan azaldı.
EMLAK KONUT GYO
2,84 ÖNEMLİ
2.82 – 2.91 aralığında hareket eden hisse 2.84 seviyesinin altında kapanışlarda 2.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 2.78-2.70
Satım aralığı: 2.90-3.02
Yabancı Payı (%) : 63.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan geriledi.
ENKA İNŞAAT
SATIŞLA KARŞILAŞTI
5.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.15 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.57 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 5.15-5.10
Satım aralığı: 5.30-5.35
Yabancı Payı (%): 67.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan düştü.
ERDEMİR
TREND TAKİP EDİLMELİ
Kısa vadeli yatay kanalda hareket etmeye devam ediyor. 8.17 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.85 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 7.60-7.38
Satım aralığı: 8.00-8.23
Yabancı Payı (%) : 48.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan geriledi.
GARANTİ BANKASI
İZLENMELİ
10.39 – 10.62 aralığında hareket eden hisse 10.56 seviyesinin altında kapanışlarda 10.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 10.40-10.30
Satım aralığı: 10.60-10.65
Yabancı Payı (%) : 69.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEK ARAYIŞINDA
7.27 – 7.43 aralığında hareket eden hisse 7.32 seviyesinin altında kapanışlarda 7.18 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.45 seviyesinde. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 7.18-7.15
Satım aralığı: 7.45-7.55
Yabancı Payı (%) : 72.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan düştü.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
17.21-17.81 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.45 seviyesinin altında kapanışlarda 16.48 seviyesine gerileyebilir. 17.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.38 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 17.30-17.00
Satım aralığı: 17.50-17.90
Yabancı Payı (%) : 80.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 31.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 33.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 28.00-25.50
Satım aralığı: 33.00-33.75
Yabancı Payı (%) : 51.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.09 puan düştü.
KARDEMİR (D)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.39 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.64 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 2.39-2.14
Satım aralığı: 2.64-2.78
Yabancı Payı (%) : 35.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.65 puan geriledi.
OTOKAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
112.5-117.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 113.8 seviyesinin altında kapanışlarda 110.00 seviyesine gerileyebilir. 113.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 115.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 110.00-109.00
Satım aralığı: 115.00-118.00
Yabancı Payı (%) : 11.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan azaldı.
PETKİM
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.56 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 6.20-6.20
Satım aralığı: 6.25-6.28
Yabancı Payı (%) : 44.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.91 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Hareketlendiği gözleniyor. 10.35 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 10.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 11.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 10.50-10.40
Satım aralığı: 11.00-11.40
Yabancı Payı (%) : 68.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
SODA SANAYİİ
5,25 ÖNEMLİ
5.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.39 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 5.25-5.15
Satım aralığı: 5.50-5.53
Yabancı Payı (%) : 55.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan düştü.
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