BIST 100 hisselerinin teknik analizi (18.11.2018)
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BIST 100 ENDEKSİ YÖN ARAYIŞINDA
Uzun süredir yatay bantta hareket eden BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 0,84 yükseliş ile 93,616 seviyesinden kapattı. Geçtiğimiz haftanın son iş günü açıklanan yurt içi sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalarak yüzde -2,7 olarak açıklanması endekste satışa neden oldu. BIST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde seyrederken 50 günlük hareketli ortalamasının altında bulunuyor.
Endeksin ortalamaların üzerinde hareket etmesi alıcıların güçlenmesine neden olabilir. İşlem hacmine baktığımızda ise son beş günlük ortalama işlem hacmi 7,3 milyar TL oldu. Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 94 ve 96 bin direnç seviyeleri takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 92,500 ve 90 bin destek seviyeleri bulunuyor.
Teknik göstergelerden stokastik RSI satım bölgesine yakın seviyelerde bulunurken endeks, içerisinde hareket ettiği bollinger bandın orta bandına yakın konumda bulunuyor. Endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 17,280 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 62,89 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi ise 20,19 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL kuruna bakıldığımızda ise dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı yüzde 2,24 düşüşle ile 5,33 TL seviyesinden kapattı. Endeksteki yatay harekete rağmen yabancı payının bir önceki haftanın üzerine çıkması olumlu.
ARÇELİK
YÖN ARAYIŞINDA
15.57-16.32 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.9 seviyesinin altında kapanışlarda 15.40 seviyesine gerileyebilir. 16.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.40-14.10
Satım aralığı: 16.40-17.30
Yabancı Payı (%) : 62.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.13 puan arttı.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
27.14-28.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27.22 seviyesinin altında kapanışlarda 26.50 seviyesine gerileyebilir. 28.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 30.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.50-26.00
Satım aralığı: 28.00-29.50
Yabancı Payı (%) : 35.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.85 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 1.1 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.29 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.15 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.15-1.14
Satım aralığı: 1.29-1.37
Yabancı Payı (%) : 28.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.73 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.63 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.63-1.62
Satım aralığı: 1.73-1.76
Yabancı Payı (%) : 62.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.17 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.55 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.85 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.55-7.85
Satım aralığı: 9.20-10.30
Yabancı Payı (%) : 49.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
İZLENMELİ
7.59 – 8.08 aralığında hareket eden hisse 7.94 seviyesinin altında kapanışlarda 7.55 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.55-7.15
Satım aralığı: 8.20-8.40
Yabancı Payı (%) : 69.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 15.31 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 14.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 15.04 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.70-14.40
Satım aralığı: 15.40-16.00
Yabancı Payı (%) : 79.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olan hissenin 6.69 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 5.73 seviyesinde bulunurken direnç 7.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.73-5.03
Satım aralığı: 7.43-9.40
Yabancı Payı (%) : 32.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 9.30 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.79 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.48-7.38
Satım aralığı: 7.70-7.70
Yabancı Payı (%) : 68.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.20 ve 7.80 seviyelerindeki dirençlerine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.20-5.68
Satım aralığı: 7.20-7.45
Yabancı Payı (%) : 51.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.16 puan arttı.
T. HALK BANKASI
GÜÇ KAZANMAYA ÇALIŞIYOR
6.95-7.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.15 seviyesinin altında kapanışlarda 6.90 seviyesine gerileyebilir. 7.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.90-6.63
Satım aralığı: 7.40-7.45
Yabancı Payı (%) : 55.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.19 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
23.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 21.43 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 22.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.50-21.90
Satım aralığı: 22.80-23.20
Yabancı Payı (%) : 74.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 17.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.50 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. Şuanda destek seviyelerinde olan hisse için 17.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19.50 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.50-15.40
Satım aralığı: 19.50-21.10
Yabancı Payı (%) : 77.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.
TURKCELL
İZLENMELİ
11.26 – 11.93 aralığında hareket eden hisse 11.84 seviyesinin altında kapanışlarda 11.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.50-11.20
Satım aralığı: 12.10-12.10
Yabancı Payı (%) : 87.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 14.74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 15.97 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 16.80 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.30-14.50
Satım aralığı: 16.80-16.80
Yabancı Payı (%) : 57.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.29 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
BOLLİNGER ORTA BAND SEVİYESİNİ GEÇEMEDİ
3.58-3.82 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.65 seviyesinin altında kapanışlarda 3.60 seviyesine gerileyebilir. 3.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.60-3.54
Satım aralığı: 3.68-3.74
Yabancı Payı (%) : 54.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.09 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
YATAY BİR KANALDA HAREKET EDİYOR
Güç kaybediyor. 1.69 seviyesinden gelen satışlarla aşağı düşüş gözendi. 1.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.63 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.58-1.57
Satım aralığı: 1.67-1.70
Yabancı Payı (%) : 31.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.79 puan azaldı.
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