BİST 100 hisselerinin teknik analizi (18.2.2018)
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ÇIKIŞIN DEVAMI GELEBİLİR.
Geçen hafta yaşanan sert satışların ardından güçlenme çabası içinde bir BİST 100 görünümü haftaya damgasını vurdu. 112,500’lere dek süren geri çekilmenin ardından kendini 116,000’in üstüne atan piyasada haftalık bazda değer kazancı %2,57’e ulaştı. Cuma günü hem ABD dışişleri bakanıyla yapılan görüşmenin olumlu yansımaları vardı. Hem de Avrupa birliği ile ilişkilerde sıkıntı yaratan tutuklu Alman gazetecinin salıverilmesi AB ile ilişkilerin normale döneceği beklentisini yarattı. Bu nedenle uluslararası piyasalarda değer kazanan dolar endeksine rağmen dolar/TL paritesi 3,75’in altına sarktı. Önümüzdeki dönemde dolar/TL paritesinde olası şekilde 3,72’nin altına gelişecek hareketler borsaya da olumlu yansıyacaktır. BİST 100’ün teknik analizi açısından halen uzun vadeli yükselen trendin korunduğu gözleniyor. Bolinger band içinde de 20 günlük ortalamanın altına sarktıktan sonra tekrar ortalamaya dönüş çabası var. Cuma günü test edilen 20 günlük ortalama henüz yukarı geçilemedi. BİST 100’de kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgelerinden toparlanırken MACD’de ‘0’ seviyesinde yataya döndü. Önümüzdeki hafta yukarı hareketini sürdürebilecek olan endekste destekler 116,000 ve 115,000 iken dirençler 117,700 ve 118,700’de bulunuyor.
AKBANK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
9.81 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 11.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.57 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.81 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.30-10.00
Satım aralığı: 11.00-11.10
Yabancı Payı (%) : 63.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 18.53 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 20.27 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.50-18.30
Satım aralığı: 19.30-20.20
Yabancı Payı (%) : 68.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
ASELSAN
İZLENMELİ
29.76 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 33.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 32.16 seviyesinin altına kayması halinde ise 29.76 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 31.25-30.50
Satım aralığı: 33.50-34.75
Yabancı Payı (%) : 26.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
71.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. 71.00 seviyesinden gelen alımlar devam ederse 75.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 73.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 71.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 71.50-70.50
Satım aralığı: 75.50-76.00
Yabancı Payı (%) : 63.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
ALIMLAR İZLENMELİ
4.1 – 4.3 aralığında hareket eden hisse 4.26 seviyesinin altında kapanışlarda 4.04 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.04-3.86
Satım aralığı: 4.40-4.42
Yabancı Payı (%) : 24.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.49 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.38-2.35
Satım aralığı: 2.58-2.66
Yabancı Payı (%) : 52.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.20 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 9.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 10.35 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.60 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.55 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.55-9.30
Satım aralığı: 11.60-12.90
Yabancı Payı (%) : 46.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Ortalamalarının üzerinde kalmayı başardı.11.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.70-11.00
Satım aralığı: 12.20-12.80
Yabancı Payı (%) : 69.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
ALICILAR HAKİM
Hareketlendiği gözleniyor. 7.22 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.38 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.38-7.15
Satım aralığı: 7.85-8.10
Yabancı Payı (%) : 68.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 17.14 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.10-16.70
Satım aralığı:17.90-18.00
Yabancı Payı (%) : 81.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
KOZA ALTIN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 36.36 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 31.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 34.36 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 31.25-26.25
Satım aralığı: 37.25-40.50
Yabancı Payı (%) : 47.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.76 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 3.15 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 3.34 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 3.64 seviyesine yönelebilir. 3.34 seviyesinin altında kapanışlarda 3.18 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.18-3.16
Satım aralığı: 3.64-3.80
Yabancı Payı (%) : 49.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.69 puan azaldı.
OTOKAR
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 116.9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 122.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 129.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 117.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 117.00-113.00
Satım aralığı: 129.00-139.00
Yabancı Payı (%) : 11.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
PETKİM
TREND İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.47 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.85 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.50-7.38
Satım aralığı: 7.85-7.95
Yabancı Payı (%) : 50.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALMALI
10.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.63 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.10-9.45
Satım aralığı: 10.90-11.20
Yabancı Payı (%) : 67.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
TURKCELL
İZLENMELİ
15.01 – 15.68 aralığında hareket eden hisse 15.31 seviyesinin altında kapanışlarda 14.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.80-14.50
Satım aralığı: 15.70-16.00
Yabancı Payı (%) : 88.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 6.91 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 7.28 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.95 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.90-6.83
Satım aralığı: 7.95-8.30
Yabancı Payı (%) : 86.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
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