BİST 100 hisselerinin teknik analizi (18.3.2018)
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BİST 100 KURUN BASKISI ALTINDA.
Hafta boyunca gözler dolar/TL endeksindeydi. 3,85’lerdeki direncini kırarak yaklaşık 3 aydır süren yatay kanaldan kendini yukarıya atan dolar/TL 3,92’lere ulaştı. Bunda gerek dolar endeksinin güçleneceği beklentisi gerekse de içeride politik ve jeopolitik risklere dair algıların artması etkili oldu. Dolar/TL’nin yükselişine bu kez tahvil faizleri de eşlik etti. %13,90’lara ulaşan faizler ve yükselen risk primi yabancıların TL’den kaçtığını gösteriyor.
Yerli yatırımcıların toplam mevduatın %46’sına ulaşan döviz tevdiat hesapları halkın doların yükselişine karşı önlemini aldığını gösteriyor. Ancak genellikle yükselişlerde satış tarafında yer alan yerliler bu kez beklemeyi tercih ediyor. Borsa tarafında ise sıkışık hareketini bu hafta da sürdüren BİST 100 endeksi haftayı 117,216 puandan kapattı. Dar hacimle devam eden yatay hareket ve iyice daralan bolinger band önümüzdeki günlerde endeksin yön belirleyeceğini gösteriyor.
Kısa vadeli göstergeler kararsız bölgelerde aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Önümüzdeki haftanın belirleyici olayı FED’den gelecek olan açıklamalar. Olası şekilde FED’in halihazırda piyasa beklentisi olan 3 faiz artırımının üzerinde bir faiz artışına dair ipuçları, piyasalar tarafından çok da hoş karşılanmayacaktır.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 10.69 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.11 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.70-9.15
Satım aralığı: 10.40-10.70
Yabancı Payı (%) : 64.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
18.65-19.27 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.74 seviyesinin altında kapanışlarda 18.40 seviyesine gerileyebilir. 18.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.40-18.10
Satım aralığı: 18.90-19.30
Yabancı Payı (%) : 68.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
74.9-78.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 76.3 seviyesinin altında kapanışlarda 74.50 seviyesine gerileyebilir. 74.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 77.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 74.50-73.00
Satım aralığı: 77.50-79.00
Yabancı Payı (%) : 64.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR HAKİM
2.56-2.65 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.56 seviyesinin altında kapanışlarda 2.48 seviyesine gerileyebilir. 2.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.48-2.43
Satım aralığı: 2.60-2.67
Yabancı Payı (%) : 54.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 11.85 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 10.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 11.15 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.60-9.90
Satım aralığı: 11.50-11.90
Yabancı Payı (%) : 69.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
T. HALK BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.15-8.95
Satım aralığı: 9.45-9.75
Yabancı Payı (%) : 73.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
HACİMLİ ÇIKIYOR
6.43 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 6.43 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 6.88 seviyesini test edebilir. 6.43 seviyesinin altına kayması halinde 5.68 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.68-5.13
Satım aralığı: 6.88-8.10
Yabancı Payı (%) : 38.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.33 puan arttı.
KOZA ALTIN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 35.84 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 39.02 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 41.50 seviyesine yönelebilir. 39.02 seviyesinin altında kapanışlarda 34.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 34.75-33.00
Satım aralığı: 41.50-46.50
Yabancı Payı (%) : 34.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan azaldı.
KARDEMİR
ÇIKIŞTA
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 3.58 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.56 seviyesindeki dirence yönelebilir. 4.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.58 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.58-3.40
Satım aralığı: 4.56-4.76
Yabancı Payı (%) : 55.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.61 puan arttı.
PETKİM
İZLENMELİ
7.93 – 8.2 aralığında hareket eden hisse 8.11 seviyesinin altında kapanışlarda 7.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.90-7.85
Satım aralığı: 8.30-8.40
Yabancı Payı (%) : 49.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
ORTALAMALARININ ALTINDA
10.5-10.83 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.55 seviyesinin altında kapanışlarda 10.10 seviyesine gerileyebilir. 10.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.10-10.00
Satım aralığı: 10.70-10.80
Yabancı Payı (%) : 67.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENCİNİ KIRAMADI
24.22-25.16 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 24.54 seviyesinin altında kapanışlarda 23.60 seviyesine gerileyebilir. 24.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.60-22.50
Satım aralığı: 24.80-25.50
Yabancı Payı (%) : 71.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
TURKCELL
ALICILAR HAKİM
Hareketlendiği gözleniyor. 14.71 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 14.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.70-14.30
Satım aralığı: 16.00-16.80
Yabancı Payı (%) : 88.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
GÜÇ KAYBEDİYOR
29.48 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 26.75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 27.92 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.75-26.60
Satım aralığı: 29.50-30.75
Yabancı Payı (%) : 76.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
TREND İZLENMELİ
6.83 – 7.15 aralığında hareket eden hisse 6.95 seviyesinin altında kapanışlarda 6.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.65-6.45
Satım aralığı: 7.20-7.25
Yabancı Payı (%) : 74.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
114.1 – 116.7 aralığında hareket eden hisse 115.3 seviyesinin altında kapanışlarda 108.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 115.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 120.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 114.00-112.50
Satım aralığı: 115.00-117.00
Yabancı Payı (%) : 72.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 4.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.61 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.30-4.02
Satım aralığı: 4.82-4.92
Yabancı Payı (%) : 53.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
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