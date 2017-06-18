BIST 100 hisselerinin teknik analizi (18.6.2017)
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BORSADA 100 BİN SONRASI DÜZELTME
Borsa yeni bir rekor kırarak geçtiğimiz hafta 100 bin seviyesinin üzerini test etti. Pay piyasasında altı aydır yaşanan soluksuz yükseliş güçlü direnç seviyelerinin kırılmasını sağladı. BİST 100 Endeksi hafta içerisinde en yüksek 100.000,79 seviyesini test ederken en düşük 97.930’i gördü.
Endeks 100 bin seviyesi görüldükten sonra kâr satışları ile haftayı yüzde 0.76 oranındaki değer kaybı ile 98.193 seviyesinden tamamladı. Güçlü destek seviyesi 97.500-96.500 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde endekste yukarı trend korunacaktır.
Öte yandan borsada BIST 100 hisselerinde toplam günlük hacim düşüyor. Günlük 4-5 milyar TL’ye çıkan işlem hacmi cuma günü 3,4 milyar TL oldu. Bu hacim son bir haftada gerçekleşen en düşük işlem hacmi. Borsadaki yabancı payı ise 64,88 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz hafta yüzde 64,73 seviyesinde bulunuyordu.
Endeks direnç seviyelerine yaklaştıkça algoritmik işlemlerin devreye girmesi yukarı atakları sınırlıyor. Borsada belirleyici olan ise banka hisselerindeki hareket. Bu hisselerde ciddi kâr satışları yaşanmadıkça endeks seans içi kâr satışları sonrasında toparlanarak güçlenecektir. 2016’nın aralık ayında başlayan yükseliş hareketi korunuyor.
AKBANK
İZLENMELİ
9.60 – 9.86 aralığında hareket eden hisse 9.75 seviyesinin altında kapanışlarda 9.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.60-9.40
Satım aralığı: 9.85-9.95
Yabancı Payı (%) : 63.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
25.42-26.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 25.96 seviyesinin altında kapanışlarda 25.25 seviyesine gerileyebilir. 25.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 26.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.25-24.00
Satım aralığı: 26.25-27.25
Yabancı Payı (%) : 80.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 65.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 64.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 63.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 64.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 65.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 63.00-59.50
Satım aralığı: 65.00-67.50
Yabancı Payı (%) : 63.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
0.73-0.76 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 0.73 seviyesinin altında kapanışlarda 0.71 seviyesine gerileyebilir. 0.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 0.78 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.71-0.69
Satım aralığı: 0.74-0.75
Yabancı Payı (%) : 29.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
FORD OTOSAN
TREND İZLENMELİ
42.18 – 43.86 aralığında hareket eden hisse orta vadeli yükselen trendin içinde. 43.2 seviyesinin altında kapanışlarda 41.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 43.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 44.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 41.00-39.25
Satım aralığı: 44.75-45.00
Yabancı Payı (%) : 70.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
SATICILAR HAKİM
12.81-13.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.83 seviyesinin altında kapanışlarda 12.60 seviyesine gerileyebilir. 12.83seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.60-11.80
Satım aralığı: 13.00-13.60
Yabancı Payı (%) : 82.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.93 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.23 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.08-6.95
Satım aralığı: 7.20-7.25
Yabancı Payı (%) : 71.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.52-1.43
Satım aralığı: 1.67-1.78
Yabancı Payı (%) : 19.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.49 puan azaldı.
OTOKAR
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 107.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 98.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 107.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 124.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 98.00-92.50
Satım aralığı: 124.00-127.00
Yabancı Payı (%) : 10.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.09 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇTE ZORLANDI
5.84-6.13 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.89 seviyesinin altında kapanışlarda 5.70 seviyesine gerileyebilir. 6.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.13 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.70-5.30
Satım aralığı: 6.00-6.13
Yabancı Payı (%) : 44.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
6.35 – 6.64 aralığında hareket eden hisse 6.54 seviyesinin altında kapanışlarda 6.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.25-6.13
Satım aralığı: 6.78-6.90
Yabancı Payı (%) : 54.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
7.50 ÖNEMLİ
7.50 orta vadeli direncinde zorlandığı görülüyor. 7.50 seviyesinin altında kapanışlarda 7.10 seviyesine gerileyebilir. 7.50seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.72 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.10-6.50
Satım aralığı: 7.35-8.10
Yabancı Payı (%) : 36.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ORTALAMALARININ ALTINDA
9.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.40-8.05
Satım aralığı: 9.20-9.25
Yabancı Payı (%) : 66.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DÜŞÜŞTE
6.15-6.39 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.19 seviyesinin altında kapanışlarda 5.81 seviyesine gerileyebilir. 6.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.33 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.10-6.03
Satım aralığı: 6.33-6.40
Yabancı Payı (%) : 77.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 19.53 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 20.88 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.10-19.80
Satım aralığı: 22.20-22.70
Yabancı Payı (%) : 31.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.63 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.47 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.38-6.10
Satım aralığı: 6.55-6.75
Yabancı Payı (%) : 86.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
4.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.40-4.30
Satım aralığı: 4.44-4.54
Yabancı Payı (%) : 52.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.
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