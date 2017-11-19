BİST 100 hisselerinin teknik analizi (19.11.2017)
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105,000’LERDE DESTEK BULUNABİLİR.
Hafta içinde ABD ile yaşanan gelişmeler, doları/TL paritesini yükseltirken, yabancı kurumlardan TL’nin değer kaybına ilişkin raporlar artmaya başladı. Parite gün içinde 3,90’ı geçse de gün sonunda 3,88’lere geriledi. Haftayı 106,239 puandan kapatan BİST 100 ise haftalık bazda %2,49 oranında değer kaybetti. Geçen hafta zirvede oluşan kısa vadeli omuz-baş-omuz görünümünün hedefi 106,500 seviyelerini işaret ediyordu. Aşırı satışla 105,624’e dek geri çekilen BİST 100’de 100 günlük ortalama test ediliyor. 20 günlük bolinger bandın da destek çizgisine geri çekilen BİST 100’de hacimdeki daralma satıcıların isteksizliğini gösteriyor. Diğer taraftan kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgelerine doğru geri çekilmeye devam ediyor. Ancak bu düzeltmenin Ekimin ortasında 99,000’lerden başlayan ve 115,000’e dek süren süren kısa vadeli atağın düzeltmesi mi, yoksa Aralık 2016’da 72,000’lerden başlayan uzun vadeli atağın düzeltmesi mi olduğu konusunda ipuçları gelmeye başlayacak. Haftalık MACD’nin düşüş eğilimi düzeltmenin zamana yayılabileceğini işaret ediyor. Önümüzdeki hafta BİST 100’de 105,000 seviyelerinde hem 20 günlük bolinger band desteği hem de 100 günlük ortalamalardan gelen desteğin üzerinde tutunma çabaları izlenebilir.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
9.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.95 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.40-9.05:
Satım aralığı: 9.80-10.00:
Yabancı Payı (%) : 63.55:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.:
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
20.94 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 18.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 19.62 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.70-18.50:
Satım aralığı: 20.70-21.90:
Yabancı Payı (%) : 69.84:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.:
ASELSAN
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 33.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 33.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 41.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.50-18.10:
Satım aralığı: 41.50-43.50:
Yabancı Payı (%) : 23.37:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.26 puan azaldı.:
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
76.85-79.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 77.25 seviyesinin altında kapanışlarda 75.00 seviyesine gerileyebilir. 78.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 78.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 75.00-74.00:
Satım aralığı: 78.50-79.00:
Yabancı Payı (%) : 64.44:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.:
DOĞAN HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 0.95 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.89 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.83-0.78:
Satım aralığı:0.95-1.02:
Yabancı Payı (%) : 29.46:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.:
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 2.68 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.55 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.48-2.42:
Satım aralığı: 2.68-2.76:
Yabancı Payı (%) : 60.34:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.:
ENKA İNŞAAT
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.70-5.45:
Satım aralığı: 5.85-6.08:
Yabancı Payı (%) :68.80:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.:
GARANTİ BANKASI
ORTALAMALARININ ALTINDA
9.94-10.62 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.97 seviyesinin altında kapanışlarda 9.55 seviyesine gerileyebilir. 9.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.55-8.95:
Satım aralığı: 10.30-10.50:
Yabancı Payı (%) : 69.66:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.:
İŞ BANKASI (C)
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.95 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.98-5.68:
Satım aralığı: 6.95-6.98:
Yabancı Payı (%) : 71.41:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan azaldı.:
KOÇ HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.70-16.60:
Satım aralığı: 16.90-17.00:
Yabancı Payı (%) : 79.83:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.:
KOZA ALTIN
SATICILAR HAKİM
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 30 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 32.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 28.50-26.00:
Satım aralığı: 32.00-33.50:
Yabancı Payı (%) : 46.25:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.18 puan arttı.:
OTOKAR
DİRENÇTE ZORLANDI
114.2-125.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 121.3 seviyesinin altında kapanışlarda 115.00 seviyesine gerileyebilir. 125.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 125.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 115.00-109.00:
Satım aralığı: 125.00-127.00:
Yabancı Payı (%) : 12.99:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.:
PEGASUS
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 26.00 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 29.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 24.10-20.90:
Satım aralığı: 29.00-31.00:
Yabancı Payı (%) : 24.98:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.53 puan azaldı.:
SABANCI HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 10.44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.09 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.40 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.50-10.40:
Satım aralığı: 11.40-11.70:
Yabancı Payı (%) : 69.42:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.:
TAV HAVALİMANLARI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 17.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 17.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.90 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.50-14.70:
Satım aralığı: 18.90-19.50:
Yabancı Payı (%) : 67.83:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.:
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
15.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.60-12.60:
Satım aralığı: 15.20-15.70:
Yabancı Payı (%) : 70.96:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.:
VAKIFLAR BANKASI
ORTALAMALARININ ALTINDA
6.13 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.43 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.43-5.33:
Satım aralığı: 6.10-6.28:
Yabancı Payı (%) : 84.24:
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan azaldı.:
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