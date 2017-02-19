BİST 100 hisselerinin teknik analizi (19.2.2017)
SIKIŞMANIN SONUNA YAKLAŞILIYOR
Haftayı 88.830 seviyesinden kapatan BİST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,55 getiri sağladı. Geçen hafta başlayan düzeltme sürecini 87.000 desteğinin üstünde, yine üçgen sıkışma formasyonunda geçiren BİST 100 endeksi henüz formasyondan çıkmadı.
87.000-90.000 aralığında oluşan iki haftalık sıkışma yukarı yönde kırılabilirse Nisan’dan bu yana oluşan üçgen formasyonunun hedefine doğru yoluna devam edebilir. Üçgenin formasyon hedefi 97.000’lerde bulunuyor.
Büyük olasılıkla içinde bulunduğumuz dönem çoğu yatırımcı için aşırı riskli olarak değerlendirilebilecek özellikler taşıyor. Dow teorisi bu aşırı riskli olan ancak düşüşe de direnen dönemleri risk alabilecek kapasitedeki yatırımcılar için biriktirme dönemi olarak tanımlıyor. BİST 100 de 2013 Mayıs ayından beri sıkıştığı üçgenin içinde giderek küçülen dalga boylarıyla hareket ediyor.
Düşmüyor ancak önceki zirveleri kırarak yükselmiyor da. Son dönemde 72.000’lerden başlayan atak, bu dört yıllık düzeltme sürecinde 90.000’lerin görüldüğü üçüncü atak. İşlem hacmindeki artışla desteklenen bu atakta 90.000 ve 93.000’ler güçlü direnç olarak çalışacaktır.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 8.64 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.50-8.05
Satım aralığı: 9.20-9.35
Yabancı Payı (%) : 63.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
21.08-21.80 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.12 seviyesinin altında kapanışlarda 20.30 seviyesine gerileyebilir. 21.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.30-19.30
Satım aralığı: 22.30-22.50
Yabancı Payı (%) : 80.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
51.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 56.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 53.50 seviyesinin altına kayması halinde ise 51.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 51.50-51.00
Satım aralığı: 56.50-57.50
Yabancı Payı (%) : 62.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
COCA COLA İÇECEK
İZLENMELİ
35.84-37.38 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 36.76 seviyesinin altında kapanışlarda 35.75 seviyesine gerileyebilir. 37.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 37.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 35.75-35.25
Satım aralığı: 37.50-39.00
Yabancı Payı (%) : 82.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
0.81 – 0.84 aralığında hareket eden hisse 0.83 seviyesinin altında kapanışlarda 0.79 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.87 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.83-0.79
Satım aralığı: 0.83-0.87
Yabancı Payı (%) : 28.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.16 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.08-3.02
Satım aralığı: 3.16-3.18
Yabancı Payı (%) : 70.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.68 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.68-5.55
Satım aralığı: 5.75-5.93
Yabancı Payı (%) : 66.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
5.80 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.27 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.92 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.80-5.43
Satım aralığı: 5.98-6.30
Yabancı Payı (%) : 49.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
FORD OTOSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
34.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 37.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 36.14 seviyesinin altına kayması halinde ise 34.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 34.50-32.00
Satım aralığı: 37.00-38.75
Yabancı Payı (%) : 65.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 8.64 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.45 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.45-7.95
Satım aralığı: 9.40-9.55
Yabancı Payı (%) : 74.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 6.17 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.03-5.53
Satım aralığı: 6.60-6.88
Yabancı Payı (%) : 67.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
YÜKSELİŞTE
Güç topluyor. 15.13 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.10-14.10
Satım aralığı: 15.60-16.50
Yabancı Payı (%) : 78.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 1.30 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.19 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.28 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.25-1.19
Satım aralığı: 1.28-1.32
Yabancı Payı (%) : 16.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan azaldı.
OTOKAR
ZİRVESİNDE
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 138.3 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 148.6 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 156.00 seviyesine yönelebilir. 148.6 seviyesinin altında kapanışlarda 136.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 136.00-133.00
Satım aralığı: 148.00-156.00
Yabancı Payı (%) : 13.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇTE ZORLANDI
4.27-4.45 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.31 seviyesinin altında kapanışlarda 4.22 seviyesine gerileyebilir. 4.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.42 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.22-3.94
Satım aralığı: 4.42-4.60
Yabancı Payı (%) : 42.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 10.11 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 10.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.00-9.55
Satım aralığı: 10.50-10.80
Yabancı Payı (%) : 64.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
5.49 – 5.75 aralığında hareket eden hisse 5.70 seviyesinin altında kapanışlarda 5.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.58-5.50
Satım aralığı: 5.78-5.95
Yabancı Payı (%) : 51.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
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