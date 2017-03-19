BİST 100 hisselerinin teknik analizi (19.3.2017)
DÜZELTME SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Haftayı 90.491 puandan kapatan BİST 100 endeksi haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 getiri sağladı. Hafta içinde FED, 0,25 puan faiz artırımı gerçekleşti. Üstelik piyasalar tarafından merak edilen ‘üç yerine dördüncü artış da gelir mi?’ sorusunun cevabı ‘hayır’ olarak algılandı. Bunun üzerine borsalar prim yaptı. Dolar endeksi geriledi. Ardından içeride TCMB Geç Likidite Penceresinde 0,75 puan artışa giderek faizi 11,75 puana çıkarması dolar/TL paritesinin gerilemesini sağladı. Cuma itibariyle parite 3,60’ı gördü. BİST 100 endeksi ise geçen hafta görülen 91.400’ler zirvesinin ardından dinlenmede. Oldukça dar aralıkta gelişen düzeltme sürecinde bolinger band desteğinde kalmayı başaran BİST 100 endeksi 90.000’lerden geçen alçalan trendin üzerinde tutunuyor. Kısa vadeli göstergelerde de toparlanma çabası izleniyor. Bu pozitif gelişmelerin yanında MACD düşüş eğilimini sürdürüyor. İşlem hacmi daralıyor. Bu hafta 90.000’lerdeki alçalan trend desteği ve 89.300’lerdeki bolinger band ortalaması destek olarak çalışacaktır. Yukarıda ise 91.000-91.500 aralığı güçlü direnç olarak görünüyor.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.03 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.91 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.80-8.50
Satım aralığı: 9.00-9.30
Yabancı Payı (%) : 63.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan azaldı.
OTOKAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
128.9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 115.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 123.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 115.00-107.00
Satım aralığı: 135.00-136.00
Yabancı Payı (%) : 19.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.
PETKİM
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 4.55 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 4.81 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.96 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.56 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.56-4.30
Satım aralığı: 4.96-5.08
Yabancı Payı (%) : 42.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
9.96 – 10.23 aralığında hareket eden hisse 10.23 seviyesinin altında kapanışlarda 9.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.00-9.95
Satım aralığı: 10.50-10.58
Yabancı Payı (%) : 63.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.07 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.78-5.75
Satım aralığı: 6.23-6.40
Yabancı Payı (%) : 51.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
4 – 4.18 aralığında hareket eden hisse 4.14 seviyesinin altında kapanışlarda 4.02 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.02-3.98
Satım aralığı: 4.20-4.23
Yabancı Payı (%) : 42.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 10.99 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 11.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.00-10.80
Satım aralığı: 11.70-12.00
Yabancı Payı (%) : 78.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 14.33 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 15.78 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 17.80 seviyesine yönelebilir. 15.78 seviyesinin altında kapanışlarda 14.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.60-13.60
Satım aralığı: 16.40-17.00
Yabancı Payı (%) : 64.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
8.85-9.22 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.02 seviyesinin altında kapanışlarda 8.50 seviyesine gerileyebilir. 9.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.50-7.80
Satım aralığı: 9.50-9.80
Yabancı Payı (%) : 66.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.22 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
SATICILAR HAKİM
27.12-27.78 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27.32 seviyesinin altında kapanışlarda 27.00 seviyesine gerileyebilir. 28.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.61 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.00-26.25
Satım aralığı: 27.25-28.25
Yabancı Payı (%) : 79.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
TURKCELL
İZLENMELİ
11.77 – 12.32 aralığında hareket eden hisse 12.32 seviyesinin altında kapanışlarda 12.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.00-11.30
Satım aralığı: 12.60-13.00
Yabancı Payı (%) : 91.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
89.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 86.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 89.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 91.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 86.50-82.50
Satım aralığı: 91.00-93.50
Yabancı Payı (%) : 77.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.61 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.68 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.68-5.50
Satım aralığı: 6.10-6.15
Yabancı Payı (%) : 30.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.49 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
ALICILAR HAKİM
5.67 – 5.88 aralığında hareket eden hisse 5.83 seviyesinin altında kapanışlarda 5.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.65-5.63
Satım aralığı: 6.10-6.25
Yabancı Payı (%) : 77.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 17.37 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 18.68 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.80 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 17.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.40-17.10
Satım aralığı: 20.80-22.70
Yabancı Payı (%) : 30.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.49 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.35-5.05
Satım aralığı: 5.43-5.68
Yabancı Payı (%) : 85.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 3.96 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.89 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.86-3.76
Satım aralığı: 3.90-4.02
Yabancı Payı (%) : 50.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.
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