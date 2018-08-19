BİST 100 hisselerinin teknik analizi (19.8.2018)
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PİYASALARDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR
ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı almasıyla başlayan süreç Türkiye’nin karşı yaptırım kararlarıyla devam ediyor. TL geçtiğimiz haftaya spekülatif hareketler sonucunda sert değer kaybı ile başladı. TL’nin gelişmekte olan para birimleri içerisindeki negatif ayrışması ve özelliklede dolar ve euro’ya karşı aşırı değer kaybetmesi sonrasında önce Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan gelen açıklamalar sonrada merkez bankası ve BDDK’nın aldığı ekonomik tedbirlerle kurlarda gerilemeler yaşandı. Geçtiğimiz hafta dolar/TL 7,25’i görürken Euro/TL 8,03’e kadar yükselmişti. Alınan ekonomik tedbirler içerisinde özellikle BDDK’nın swap işlemlerine getirdiği kısıtlama etkisini gösterdi ve dolar 5,75’e Euro ise 6,50 TL’ye kadar geriledi. Borsa İstanbul ise geçtiğimiz hafta yüzde 6,54 değer kaybı ile 88,735 puandan kapandı. BIST 100 Endeksi, içerisinde hareket ettiği bollinger bandın alt bandının altında bir seyir izlerken, endeks 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının da altında bulunuyor. Endeksteki aşağı yönlü hareketin devamı halinde 86 bin ve 84 bin destek seviyeleri takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 90 bin ve 92 bin direnç seviyeleri seviyelerinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı ise 0,03 puan yükselerek 61,81 olarak gerçekleşti. 2 yıllık tahvil faizi ise 24,61 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 5.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.38 seviyesine doğru gerileyebilir. 5.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.68 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.38-5.20
Satım aralığı: 6.68-6.98
Yabancı Payı (%) : 60.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan azaldı.
ARÇELİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 11.66 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12.81 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 13.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.40-11.50
Satım aralığı: 13.10-13.70
Yabancı Payı (%) : 57.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 64.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 61.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 64.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 69.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 61.00-55.50
Satım aralığı: 69.00-72.50
Yabancı Payı (%) : 61.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
HACİMLİ ÇIKIYOR
1.32 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 1.32 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 1.47 seviyesini test edebilir. 1.32 seviyesinin altına kayması halinde 1.11 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.11-1.02
Satım aralığı: 1.47-1.51
Yabancı Payı (%) : 22.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 1.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.54 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.66 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.54-1.53
Satım aralığı: 1.78-1.83
Yabancı Payı (%) : 60.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.01 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 3.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.42 seviyesine doğru gerileyebilir. 3.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.66 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.42-3.38
Satım aralığı: 4.66-5.18
Yabancı Payı (%) : 61.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.68 puan azaldı.
KOZA ALTIN
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 46.36 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 38.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 45.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 38.00-34.50
Satım aralığı: 45.25-46.50
Yabancı Payı (%) : 27.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.38 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DÜŞÜŞTE
4.73 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.10-2.50
Satım aralığı: 4.36-4.92
Yabancı Payı (%) : 45.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.99 puan azaldı.
PETKİM
DÜŞÜŞTE
6.44 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.54-4.50
Satım aralığı: 5.88-6.28
Yabancı Payı (%) : 38.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 6.22 puan arttı.
PEGASUS
AŞAĞI HAREKET GÖZLENİYOR
Hissede 22.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.30 seviyesine doğru gerileyebilir. 22.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.30-11.40
Satım aralığı: 28.00-33.25
Yabancı Payı (%) : 29.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.63 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 7.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.73 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 7.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.95 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.73-6.58
Satım aralığı: 7.95-8.30
Yabancı Payı (%) : 70.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 6.53 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.53 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.53-6.00
Satım aralığı: 7.65-7.70
Yabancı Payı (%) : 55.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.14 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 25.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.30 seviyesine doğru gerileyebilir. 25.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.30-21.80
Satım aralığı: 27.25-27.75
Yabancı Payı (%) : 76.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DÜŞÜŞTE
17.7 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 15.37 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 15.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.70-12.50
Satım aralığı: 16.70-17.00
Yabancı Payı (%) : 57.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DÜŞÜŞTE
4.17 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.26-3.12
Satım aralığı: 4.44-4.80
Yabancı Payı (%) : 73.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
ORTALAMANIN ALTINDA
3.8449152542385 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.39 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.14-3.02
Satım aralığı: 3.86-4.32
Yabancı Payı (%) : 75.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 1.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 1.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.97 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.50-1.49
Satım aralığı: 1.97-2.19
Yabancı Payı (%) : 43.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.39 puan azaldı.
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