BIST 100 hisselerinin teknik analizi (2.7.2017)
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ÇIKIŞ SÜRÜYOR, 100.000 DESTEK OLDU
Haftayı 100.440 puandan kapatan BİST 100 endeksi en yüksek 100.990 seviyesini gördü. Haftalık bazda yüzde 0,8 değer kazanarak kendini 100.000 psikolojik sınırının üstüne atan BİST 100’de yükselen trend devam ediyor. Son dönemde yabancı payı yüzde 65,14’e ulaştı. Mali ve sınai endeks arasındaki fark açılırken, sınai endeks 2009’dan beri devam eden çıkış kanalının direnç bölgelerini test ediyor.
Mali endeks ise halen 2013’teki 140.000 zirvesini geçemedi. Mali kesimin çıkışta zayıf kalmasının nedenleri muhtemelen kredi geri dönüşlerindeki problemler ve döviz borçluluğunun bu kesimde yüksek olması diye düşünülebilir.
BİST 100’e teknik analiz açısından bakıldığında yılbaşından beri devam eden yükselen trendin hız kazandığı görülüyor. Ancak kısa vadeli göstergeler yorgunluk gösteriyor, BİST 100’ün çıkışını onaylamayarak kararsız bölgelerde dalgalanıyor. Mayıs ortalarındaki işlem hacmi ve piyasa canlılığı gözlenmiyor. Bunun sonucu olarak yukarıya doğru devam eden hareket genele yayılmıyor, tam tersine giderek daralan bir yatırımcı kitlesi söz konusu. Bu haftanın destekleri 100.000 ve 99.000 iken dirençler 101.000 ve 102.000’lerde.
AKBANK
DİRENÇTE ZORLANDI
9.8-10.08 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.80 seviyesinin altında kapanışlarda 9.60 seviyesine gerileyebilir. 9.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.45 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.60-9.55
Satım aralığı: 9.95-10.00
Yabancı Payı (%) : 63.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
ARÇELİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 26.50 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 26.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 27.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.75-24.60
Satım aralığı: 26.00-27.25
Yabancı Payı (%) : 81.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
ASELSAN
SATIŞTA
22.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 20.67 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 21.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.70-21.00
Satım aralığı: 21.90-22.80
Yabancı Payı (%) : 41.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan yükseldi.
ENKA İNŞAAT
SATICILAR HAKİM
5.3-5.46 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.37 seviyesinin altında kapanışlarda 5.10 seviyesine gerileyebilir. 5.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.64 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.35-5.20
Satım aralığı: 5.38-5.46
Yabancı Payı (%) : 67.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan artış gösterdi.
T. HALK BANKASI
İZLENMELİ
12.94 – 13.23 aralığında hareket eden hisse 13.15 seviyesinin altında kapanışlarda 12.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.80-12.20
Satım aralığı: 13.30-13.70
Yabancı Payı (%) : 82.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
İŞ BANKASI
YILIN ZİRVESİNDE
Güç topluyor. 7.23 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.93 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.18-7.05
Satım aralığı: 7.55-7.60
Yabancı Payı (%) : 71.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan yükseldi.
KARDEMİR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 1.62 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 1.75 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 1.86 seviyesine yönelebilir. 1.75 seviyesinin altında kapanışlarda 1.65 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.65-1.50
Satım aralığı: 1.86-1.92
Yabancı Payı (%) : 18.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.00 puan arttı.
OTOKAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
110.3-114.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 110.8 seviyesinin altında kapanışlarda 104.00 seviyesine gerileyebilir. 110.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 116.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 104.00-103.00
Satım aralığı: 116.00-125.00
Yabancı Payı (%) : 10.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
PETKİM
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Orta vadeli yükselen trend izlenmeli. 6.06 seviyesinin altında kapanışlarda 5.88 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.88-5.50
Satım aralığı: 6.18-6.45
Yabancı Payı (%) : 45.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
6.38 – 6.56 aralığında hareket eden hisse 6.56 seviyesinin altında kapanışlarda 6.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.43-6.20
Satım aralığı: 6.63-6.78
Yabancı Payı (%) : 54.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
TURKCELL
İLK DİRENÇ 12.18
11.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.95 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.50-11.38
Satım aralığı: 11.60-11.70
Yabancı Payı (%) : 85.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ÇIKIŞTA
7.48 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.45 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 8.05 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.48 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.48-6.85
Satım aralığı: 8.45-8.75
Yabancı Payı (%) : 40.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.99 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
8.66-8.87 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.72 seviyesinin altında kapanışlarda 8.60 seviyesine gerileyebilir. 8.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.85 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.60-8.35
Satım aralığı: 8.85-9.20
Yabancı Payı (%) : 66.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
5.90’DA TUTUNABİLİR
6.31 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.20-6.15
Satım aralığı: 6.28-6.30
Yabancı Payı (%) : 77.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
TÜPRAŞ
ALICILAR GÜÇLÜ
Güç topluyor. 98.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 104.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 98.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 98.50-94.00
Satım aralığı: 104.00-106.00
Yabancı Payı (%) : 79.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
İZLENMELİ
21.42 – 22.66 aralığında hareket eden hisse 22.2 seviyesinin altında kapanışlarda 21.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 23.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.00-20.50
Satım aralığı: 23.20-23.60
Yabancı Payı (%) : 32.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan yükseldi.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
6.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.33 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.33-6.23
Satım aralığı: 6.53-6.73
Yabancı Payı (%) : 85.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
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