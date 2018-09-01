BİST 100 hisselerinin teknik analizi (2.9.2018)
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ENDEKSTE YENİ HAFTADA GÖRÜLEBİLECEK SEVİYELER
Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir haftayı geride bıraktık. Özellikle kur tarafında 13 Ağustos’tan beri en yüksek seviyesini gören Dolar/TL haftayı 6,58 seviyelerinde tamamladı. Euro/TL ise haftayı 7,66 seviyesinden kapattı. Moody’s ve Fitch’in Türk bankalarının risklerinin arttığına yönelik açıklamalarının etkisini kur artışı yönünde gösterdiği görülmekte.
Diğer taraftan BİST 100 endeksine dahil şirketlerin net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artış gösterdi. BİST 100 endeksi içerisinde ikinci çeyrekte en çok net kar elde eden şirket Doğan Holding olurken, en çok net kar elde eden ikinci ve üçüncü şirketler sırasıyla Garanti Bankası ve Akbank oldu.
Yeni haftada piyasalarda, pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon verisinin belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Teknik olarak baktığımızda endeksteki yükselişin 94 bin seviyelerinde sınırlı kaldığı görülmekte. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda 99 bin seviyeleri takip edilebilir.
Olası geri çekilmelerde ise 92 ve 89 bin seviyeleri destek konumunda. İşlem hacmi haftalık bazda yüzde 4‘e yakın düşen BİST 100 endeksinin RSI göstergesinin 48,11, momentumunun ise 98,39 seviyelerinde olduğu görülmekte. Gösterge faiz 24,47 seviyelerinde gerçekleşirken, borsadaki yabancı payı da gösterge faize paralel yüzde 61,59 olarak gerçekleşti.
ARÇELİK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 5.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.38 seviyesine doğru gerileyebilir. 5.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.68 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.38-5.20
Satım aralığı: 6.68-6.98
Yabancı Payı (%) : 60.46
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan azaldı.
ASELSAN
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 11.66 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12.81 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 13.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.40-11.50
Satım aralığı: 13.10-13.70
Yabancı Payı (%) : 57.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 64.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 61.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 64.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 69.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 61.00-55.50
Satım aralığı: 69.00-72.50
Yabancı Payı (%) : 61.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
HACİMLİ ÇIKIYOR
1.32 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 1.32 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 1.47 seviyesini test edebilir. 1.32 seviyesinin altına kayması halinde 1.11 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.11-1.02
Satım aralığı: 1.47-1.51
Yabancı Payı (%) : 22.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 1.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.54 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.66 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.54-1.53
Satım aralığı: 1.78-1.83
Yabancı Payı (%) : 60.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.01 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 3.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.42 seviyesine doğru gerileyebilir. 3.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.66 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.42-3.38
Satım aralığı: 4.66-5.18
Yabancı Payı (%) : 61.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.68 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 46.36 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 38.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 45.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 38.00-34.50
Satım aralığı: 45.25-46.50
Yabancı Payı (%) : 27.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.38 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DÜŞÜŞTE
4.73 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.10-2.50
Satım aralığı: 4.36-4.92
Yabancı Payı (%) : 45.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.99 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DÜŞÜŞTE
6.44 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.54-4.50
Satım aralığı: 5.88-6.28
Yabancı Payı (%) : 38.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 6.22 puan arttı.
T. HALK BANKASI
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 22.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.30 seviyesine doğru gerileyebilir. 22.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.30-11.40
Satım aralığı: 28.00-33.25
Yabancı Payı (%) : 29.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.63 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 7.19 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.73 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 7.19 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.95 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.73-6.58
Satım aralığı: 7.95-8.30
Yabancı Payı (%) : 70.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 6.53 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.53 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.53-6.00
Satım aralığı: 7.65-7.70
Yabancı Payı (%) : 55.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.14 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 25.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.30 seviyesine doğru gerileyebilir. 25.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.25 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.30-21.80
Satım aralığı: 27.25-27.75
Yabancı Payı (%) : 76.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan arttı.
TURKCELL
DÜŞÜŞTE
17.7 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 15.37 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 15.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.70-12.50
Satım aralığı: 16.70-17.00
Yabancı Payı (%) : 57.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
TÜPRAŞ
AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET DEVAM EDİYOR
4.17 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.26-3.12
Satım aralığı: 4.44-4.80
Yabancı Payı (%) : 73.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DÜŞÜŞTE
3.8449152542385 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.39 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.14-3.02
Satım aralığı: 3.86-4.32
Yabancı Payı (%) : 75.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 1.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 1.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.97 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.50-1.49
Satım aralığı: 1.97-2.19
Yabancı Payı (%) : 43.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.39 puan azaldı.
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