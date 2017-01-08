BİST 100 hisselerinin teknik analizi
YOĞUN GÜNDEM PİYASAYI BASKILIYOR.
BİST 100 endeksi yeni yılın ilk haftasında 77,106’dan gerçekleşen kapanışla %1,3 zarar ettirdi. Yıla terör saldırılarıyla başlayan piyasalar, beklentilerden yüksek gelen enflasyon (TÜFE yıllık %8,53), dolardaki yükseliş (3,64) başkanlık tartışmaları, FED tutanakları ve ABD tarım dışı istihdamı ile ilk haftayı kapattı.
Ocak ayının 20’si civarında yoğunlaşan gündem önümüzdeki haftayı da belirleyecektir. Trump’ın göreve başlaması, Fitch değerlendirmesi, yeni anayasa oylaması ve TCMB faiz kararı önümüzdeki hafta da piyasalarda yüksek volatilite oluşturabilir.
Ayrıca önümüzdeki hafta TBMM’sine gelecek olan yeni anayasa üzerindeki tartışmalar piyasalar üzerinde stres yaratacaktır. BİST 100’ün teknik göstergelerine bakıldığında Haftalık MACD’nin ‘Al’a döndüğü, kısa vadeli göstergelerin de ‘al’ sinyali ürettiği görülüyor.
Bugünkü hareketle 20,50 ve 100 günlük ortalamanın üstüne kendini atan BİST 100 aynı zamanda 200 günlük ortalamayı da test etti. 2013’den beri devam eden sıkışma görünümü içersinde iç içe 2 üçgen formasyonu daha oluştu. Aşağıda 76,000 üstünde tutunmayı başaran piyasada 78,400 ilk direnç olarak görünüyor.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.84 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.55 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.65 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.55-7.50
Satım aralığı: 7.70-7.75
Yabancı Payı (%) : 61.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan azaldı.
ARÇELİK
ORTALAMALARININ ALTINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 21.10 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 19.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.70-19.00
Satım aralığı: 20.70-20.90
Yabancı Payı (%) : 81.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
49.40 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 45.95 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 48.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 51.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 48.25-47.75
Satım aralığı: 48.75-49.00
Yabancı Payı (%) : 61.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
COCA COLA İÇECEK
İZLENMELİ
33.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 31.19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 32.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 34.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 32.75-32.50
Satım aralığı: 33.00-33.65
Yabancı Payı (%) : 82.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
0.72 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 0.86 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 0.79 seviyesinin altına kayması halinde ise 0.72 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.72-0.67
Satım aralığı: 0.86-1.00
Yabancı Payı (%) : 28.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.64 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 3.01 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.82 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 3.04 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.96-2.94
Satım aralığı: 3.04-3.08
Yabancı Payı (%) : 69.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
İZLENMELİ
5.23 – 5.49 aralığında hareket eden hisse 5.44 seviyesinin altında kapanışlarda 5.23 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.23-4.90
Satım aralığı: 5.58-5.80
Yabancı Payı (%) : 65.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 4.81 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.05 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.60-4.54
Satım aralığı: 5.05-5.20
Yabancı Payı (%) : 47.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
29.08-30.52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 30.08 seviyesinin altında kapanışlarda 28.33 seviyesine gerileyebilir. 30.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 31.76 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 29.75-29.50
Satım aralığı: 30.25-30.80
Yabancı Payı (%) : 62.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
SATICILAR HAKİM
Güç kaybediyor. 7.64 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.35 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.45 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.35-7.30
Satım aralığı: 7.60-7.75
Yabancı Payı (%) : 70.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇTE ZORLANDI
4.95-5.18 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.08 seviyesinin altında kapanışlarda 4.81 seviyesine gerileyebilir. 5.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.36 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.05-4.96
Satım aralığı: 5.10-5.23
Yabancı Payı (%) : 62.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.08 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.21 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.13-1.12
Satım aralığı: 1.15-1.18
Yabancı Payı (%) : 11.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
OTOKAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
129.1-138.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 131.3 seviyesinin altında kapanışlarda 127.00 seviyesine gerileyebilir. 131.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 135.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 127.00-120.00
Satım aralığı: 135.00-139.00
Yabancı Payı (%) : 11.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇLE KARŞILAŞTI
3.54-3.74 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.64 seviyesinin altında kapanışlarda 3.45 seviyesine gerileyebilir. 3.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.84 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.62-3.56
Satım aralığı: 3.66-3.70
Yabancı Payı (%) : 40.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
Kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalarının altında. 9.02 seviyesinin altında kapanışlarda 8.52 seviyesine gerileyebilir. 9.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.95-8.90
Satım aralığı: 9.10-9.15
Yabancı Payı (%) : 64.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.33 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.15-4.72
Satım aralığı: 5.45-5.80
Yabancı Payı (%) : 48.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.10 puan arttı.
ŞİŞE CAM
GÜÇ KAYBEDİYOR
3.84 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 3.68 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.60-3.42
Satım aralığı: 3.74-3.92
Yabancı Payı (%) : 43.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan azaldı.
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