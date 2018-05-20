BİST 100 hisselerinin teknik analizi (20.5.2018)
103,700 GEÇİLİRSE ALIMLAR GÜÇLENEBİLİR.
4,50’lere dayanan dolar, bir kez daha TCMB’den faiz artırımı bekletisini gündeme getirse de yazılı açıklamalar dışında bu yönde bir adım gelmedi. ABD’de görülmekte olan ve Halk Bankasıyla ilişkilendirilen davada da Hakan Atilla beklenenden az ceza alırken, bankaya dair olumsuz bir açıklama yok. Haftayı dolar 4,49, borsa 102,410 ve faizler %16,91 seviyesinden kapatıyor.
Yabancı takası %64,36’larda. Seçimlere doğru yaklaştıkça yatırımcılarda belirsizlik etkisinin güçlenmesi ve piyasalarda volatilitenin yüksek olması bekleniyor. Özellikle dolardaki yukarı yönlü hareket hız kazandıkça TCMB’den faiz artışı beklentisi güçleniyor. Cuma günü 4,5052ile tüm zamanların rekorunu kıran dolardaki yükselişin bir kısmı içerideki nedenlerden kaynaklansa da bir kısmı dolar endeksinin de güçlenmesinden geliyor.
Dolar endeksi nisanın son haftasında başladığı yükselişini sürdürerek 88 seviyelerinden 93 seviyesine ulaştı. BİST 100 tarafında ise iki haftadır 100,000’in üstünde tutunma çabaları izleniyor. MACD aşırı satım bölgelerinden ‘al’ sinyali üretirken diğer kısa vadeli göstergelerde uyumsuzluk görünümleriyle çıkışa başladılar. 103,700’deki kısa vadeli direnç yukarı geçilebilirse 106,000’e doğru bir hareketlilik izlenebilir.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
16.58-17.59 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.85 seviyesinin altında kapanışlarda 15.81 seviyesine gerileyebilir. 16.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.60-16.50
Satım aralığı: 17.20-17.50
Yabancı Payı (%) : 66.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
ASELSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
23.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 24.60 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 24.00 seviyesinin altına kayması halinde ise 23.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.00-21.40
Satım aralığı: 24.60-27.50
Yabancı Payı (%) : 26.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 67.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 75.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 68.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 68.00-67.00
Satım aralığı: 75.50-79.50
Yabancı Payı (%) : 63.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 2.53 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 2.16 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.16-2.05
Satım aralığı: 2.46-2.50
Yabancı Payı (%) : 54.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.13 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.34 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.38 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.96 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.80-8.35
Satım aralığı: 9.20-9.85
Yabancı Payı (%) : 71.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.92 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.21 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.58 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.98 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.98-5.80
Satım aralığı: 6.58-6.60
Yabancı Payı (%) : 67.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 13.02 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 14.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 12.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.50-12.60
Satım aralığı: 14.50-15.00
Yabancı Payı (%) : 78.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
HACİMLİ ÇIKIYOR
6.74 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 6.74 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 7.15 seviyesini test edebilir. 6.74 seviyesinin altına kayması halinde 6.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.15-5.63
Satım aralığı: 7.15-8.30
Yabancı Payı (%) : 39.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.30 puan arttı.
KOZA ALTIN
İZLENMELİ
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 42.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 49.25 seviyesindeki dirence yönelebilir. 45.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 42.75 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 42.75-42.50
Satım aralığı: 49.25-51.50
Yabancı Payı (%) : 36.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.85 puan azaldı.
OTOKAR
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
75.50 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 67.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 73.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 80.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 67.00-59.50
Satım aralığı: 80.00-98.00
Yabancı Payı (%) : 15.11 Haftalık Değişim:
Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
PETKİM
DİRENÇTE ZORLANDI
4.8-5.36 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.95 seviyesinin altında kapanışlarda 4.12 seviyesine gerileyebilir. 4.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.05 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.12-3.92
Satım aralığı: 6.05-6.95
Yabancı Payı (%) : 43.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.16 puan azaldı.
PEGASUS
İZLENMELİ
26.72 – 28.16 aralığında hareket eden hisse 27.7 seviyesinin altında kapanışlarda 26.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 28.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.75-24.20
Satım aralığı: 28.25-32.25
Yabancı Payı (%) : 31.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DESTEK ARAYIŞINDA
Güç kaybediyor. 4.49 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.27 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.10-4.00
Satım aralığı: 4.52-4.82
Yabancı Payı (%) : 43.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 16.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.90-15.30
Satım aralığı: 16.80-17.90
Yabancı Payı (%) : 62.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.28 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
İZLENMELİ
23.64 – 24.48 aralığında hareket eden hisse 24.36 seviyesinin altında kapanışlarda 23.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 24.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 24.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.60-23.10
Satım aralığı: 24.70-26.00
Yabancı Payı (%) : 73.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DİRENÇTE ZORLANDI
99.15-104.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 103.2 seviyesinin altında kapanışlarda 97.14 seviyesine gerileyebilir. 103.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 109.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 102.00-100.00
Satım aralığı: 104.00-106.00
Yabancı Payı (%) : 75.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇTE ZORLANDI
3.88-4.13 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.97 seviyesinin altında kapanışlarda 3.71 seviyesine gerileyebilir. 4.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.08 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.90-3.74
Satım aralığı: 4.08-4.32
Yabancı Payı (%) : 50.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan azaldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?