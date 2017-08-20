BIST 100 hisselerinin teknik analizi (20.8.2017)
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BORSA ZİRVEDE YATAY HAREKET EDİYOR
Borsa İstanbul tarihi zirvesi olan 110,232.52 seviyesini test ettikten sonra 104,939.35 seviyesine kadar geriledi. Endeks bu seviyeden gelen alımlarla haftayı 107,202’den tamamladı. Haftalık değer artışı yüzde 0.22 oldu. Endeks zirve seviyesinde yatay hareket etmeye başladı. Çok yüksek gerçekleşen işlem hacimleri hisse senetlerinde el değişimi yaşandığını gösteriyor. Açıklanan bilançolarda gözlenen olumlu seyir hisse senetlerinde yükselişi getirdi. Borsada yabancı payı yüzde 65.78 seviyesinde bulunuyor, yabancıların geçtiğimiz hafta alımlara devam ettiği görüldü. Yabancı alımları devam ettiği sürece borsada ki güçlü seyir sürebilir. Endeks güçlenebilmek için bir süre zirvede yatay hareket edebilir. Endeks 106,500 seviyesinin altına kaymadığı sürece yeniden 110 binlere doğru atak yapmayı deneyebilir. Endeksin çıkışında banka hisseleri önemli rol oynuyor. Banka sektör endeksi haftayı 178,699 seviyesinden tamamladı. Bankalarda meydana gelebilecek bir yukarı hareket endeksinde dirençlerini kırması yönünde sinyal oluşturacaktır.
KOÇ HOLDİNG
İZLENMELİ
16.75 – 17.45 aralığında hareket eden hisse 17.09 seviyesinin altında kapanışlarda 16.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.80-16.60
Satım aralığı: 17.30-17.30
Yabancı Payı (%) : 79.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
OTOKAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 118.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 106.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 112.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 106.00-96.50
Satım aralığı: 121.00-126.00
Yabancı Payı (%) : 11.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.00-5.85
Satım aralığı: 6.30-6.33
Yabancı Payı (%) : 42.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.47 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
10.25-10.77 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.28 seviyesinin altında kapanışlarda 10.00 seviyesine gerileyebilir. 10.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.10-10.00
Satım aralığı: 10.60-10.80
Yabancı Payı (%) : 68.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 5.58 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.08 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.28 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.08-4.66
Satım aralığı: 5.58-5.85
Yabancı Payı (%) : 55.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.42 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.20-4.06
Satım aralığı: 4.42-4.44
Yabancı Payı (%) : 41.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
15.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.50-13.90
Satım aralığı: 14.70-15.40
Yabancı Payı (%) : 84.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
SATICILAR HAKİM
20.12-21.78 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.48 seviyesinin altında kapanışlarda 19.80 seviyesine gerileyebilir. 20.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.80-19.60
Satım aralığı: 21.00-21.50
Yabancı Payı (%) : 69.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
11.86 – 12.5 aralığında hareket eden hisse 12.42 seviyesinin altında kapanışlarda 11.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.60-10.00
Satım aralığı: 13.00-14.20
Yabancı Payı (%) : 70.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.36 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
32.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 31.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 31.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 31.25-30.25
Satım aralığı: 32.25-32.75
Yabancı Payı (%) : 78.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TURKCELL
KARARSIZLIK HAKİM
13.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.40-12.10
Satım aralığı: 12.80-13.20
Yabancı Payı (%) : 87.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
TÜPRAŞ
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 117.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 115 seviyesinin altındaki kapanışlarda 112.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 115.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 117.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 112.00-105.00
Satım aralığı: 117.00-121.00
Yabancı Payı (%) : 77.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ÇIKIŞTA
Güç topluyor. 9.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.95-8.40
Satım aralığı: 9.50-9.80
Yabancı Payı (%) : 44.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.49 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.90-6.63
Satım aralığı: 7.10-7.50
Yabancı Payı (%) : 77.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
ALICILAR GÜÇLÜ
Güç topluyor. 20.04 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 22.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 20.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.70-20.40
Satım aralığı: 22.10-23.10
Yabancı Payı (%) : 32.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.89 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.05 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.95-6.83
Satım aralığı: 7.05-7.20
Yabancı Payı (%) : 86.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.02 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
GÜÇ KAYBEDİYOR
4.28-4.49 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.3 seviyesinin altında kapanışlarda 4.20 seviyesine gerileyebilir. 4.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.48 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.20-4.12
Satım aralığı: 4.48-4.50
Yabancı Payı (%) : 51.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan azaldı.
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