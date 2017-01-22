BİST 100 hisselerinin teknik analizi (21.1 2017)
BİST 100 YÜZÜNÜ DİRENÇLERE ÇEVİRDİ
Hafta içinde yavaş yavaş kendini yukarı atan BİST 100 endeksi 83.067’den gerçekleşen kapanışla yatırımcısına haftalık bazda yüzde 1,9 getiri sağladı. Gün içerisinde gelen satışların karşılanıp, hazmedilmesiyle, yukarı eğimli bir yapı oluştu. Yabancılar çok güçlü olmasa da alım eğilimine destek vererek piyasadaki paylarını yüzde 64’e çıkardı.
İşlem hacminde göreceli bir artış gözleniyor. Önümüzdeki hafta hem TCMB’nin faiz kararı hem de derecelendirme kuruluşu FİTCH’in gözden geçirmesi var. Piyasa yorumcuları FİTCH’den gelebilecek bir not düşüşünün sürpriz olmayabileceğini söylüyor.
TCMB’den de hafta içinde gelen hamleler zaten bir faiz artışı sonucunu doğurduğu için TCMB’nin bu faiz artışını politika faizine dönüştürmesinin de beklendiği gözleniyor. Teknik analiz açısından ise kısa vadeli yükseliş hareketi içinde olan BİST 100’ün bütün olumsuzluklara karşı güçlü durduğu ve 2015 Şubatından gelen alçalan trendin 84.000’lerde direnç oluşturduğu söylenebilir.
Bu hafta 50 günlük ortalama 200 günlüğü yukarı kırarak ‘altın kesişme’yi gerçekleştirdi. Bu hafta volatil olabilecek olan BİST 100’de 82.000 ve 81.000’de kısa vadede ilk destekler iken, dirençler 84.000 ve 85.000’de.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 51.70 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 57.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 50.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 50.00-49.00
Satım aralığı: 57.00-59.00
Yabancı Payı (%) : 62.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Hareketlendiği gözleniyor. 0.8 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 0.79 seviyesinde bulunurken ilk direnci 0.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.79-0.74
Satım aralığı: 0.90-0.91
Yabancı Payı (%) : 29.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
FORD OTOSAN
YÜKSELİŞTE
Hareketlendiği gözleniyor. 31.40 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 30.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 34.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 30.50-29.75
Satım aralığı: 34.00-34.25
Yabancı Payı (%) : 63.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.10 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.97 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.90 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.65-7.55
Satım aralığı: 8.10-8.25
Yabancı Payı (%) : 72.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.33 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.88 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.61 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.25-5.05
Satım aralığı: 5.88-5.93
Yabancı Payı (%) : 65.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.60 puan arttı.
KARDEMİR (D)
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 1.23 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.21 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.16 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.25 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.16-1.12
Satım aralığı: 1.25-1.28
Yabancı Payı (%) : 13.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.29 puan arttı.
OTOKAR
İZLENMELİ
Hissede kararsızlık hakim. 141.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 140.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 134.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 140.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 145.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 134.00-128.00
Satım aralığı: 142.00-145.00
Yabancı Payı (%) : 13.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan arttı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Haftayı primsiz tamamladı. 4.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.36 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.80-3.72
Satım aralığı: 4.36-4.56
Yabancı Payı (%) : 42.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
9.33 – 9.60 aralığında hareket eden hisse 9.54 seviyesinin altında kapanışlarda 9.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.20-9.00
Satım aralığı: 9.75-9.80
Yabancı Payı (%) : 64.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.82 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.14 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.82-3.56
Satım aralığı: 4.14-4.24
Yabancı Payı (%) : 43.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
5.64 – 5.95 aralığında hareket eden hisse 5.77 seviyesinin altında kapanışlarda 5.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.50-5.03
Satım aralığı: 6.05-6.30
Yabancı Payı (%) : 50.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.24 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
14.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.43 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.40-13.60
Satım aralığı: 16.20-17.00
Yabancı Payı (%) : 63.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.35 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ALICILAR HAKİM
5.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.19 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.00-4.98
Satım aralığı: 5.30-5.40
Yabancı Payı (%) : 23.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.13 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
İZLENMELİ
5.36 – 5.61 aralığında hareket eden hisse 5.52 seviyesinin altında kapanışlarda 5.33 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.33-5.15
Satım aralığı: 5.68-6.00
Yabancı Payı (%) : 77.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 16.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.00-15.70
Satım aralığı: 17.00-17.20
Yabancı Payı (%) : 30.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
4.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.94 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.71 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.40-4.34
Satım aralığı: 4.94-5.13
Yabancı Payı (%) : 78.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.19 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 3.42 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.58 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.40-3.36
Satım aralığı: 3.58-3.60
Yabancı Payı (%) : 47.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.25 puan arttı.
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