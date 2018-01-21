BİST 100 hisselerinin teknik analizi (21.1.2018)
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FİTCH VE AFRİN HABERLERİ PİYASAYI YÖNLENDİRECEK.
Haftanın son günü piyasalar gerek FİTCH’den beklenen değerlendirme, gerekse de Afrin’e harekat başlayacağı beklentisiyle satış baskısında kaldı. BİST 100 endeksi günlük bazda %1,46 düşüş kaydederek 115,147 puandan kapattı. Dolar/TL 3,80’in üstüne atak yaparken, faizler %13,50 seviyelerinde. İki belirsizlikle haftayı kapatan BİST 100’de buralardan gelecek haber akışı bütün beklentileri ve analizleri boşa çıkarabilecek bir potansiyele sahip. Piyasa aktörleri her ne kadar FİTCH’den herhangi bir değişiklik beklemese de, FİTCH’in Türkiye ofisini tam da Türkiye değerlendirmesinin açıklanacağı gün kapatması kafaları karıştırdı. Önümüzdeki hafta için, BİST 100’ün uzun vadeli çıkışını sürdürdüğü ve kısa vadeli düzeltme içinde olduğu söylenebilir. Bolinger Band içinde 20 günlük ortalamanın hemen üstünde bulunan BİST 100’de 114,600 seviyesi ilk destek olarak görünüyor. Olası şekilde olumsuz haber akışı 114,600’ün aşağı kırılmasını sağlayabilir. Olumlu haber akışı durumunda ise 118,000’lerin test edilmesi mümkün olacaktır. Bu nedenle stop-loss seviyelerine ve haber akışına dikkat ederek kısa vadeli pozisyonları yönetmek yerinde olacaktır. BİST 100’de aşağıda destekler 114,600 ve 113,500’de iken dirençler 116,000 ve 118,000’de bulunuyor.
ASELSAN
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
32.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 30.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 31.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.34 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 31.50-30.50
Satım aralığı: 31.75-32.75
Yabancı Payı (%) : 26.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 77.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 75.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 71.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 75.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 76.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 75.00-74.50
Satım aralığı: 76.50-77.10
Yabancı Payı (%) : 63.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 0.88 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 0.77 seviyesinde bulunurken ilk direnci 0.87 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.81-0.77
Satım aralığı: 0.87-0.89
Yabancı Payı (%) : 31.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
GÜÇ KAYBEDİYOR
4.62 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.14 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.43 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.14-4.08
Satım aralığı: 4.62-4.70
Yabancı Payı (%) : 25.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR HAKİM
2.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.56 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.64 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.56-2.48
Satım aralığı: 2.74-2.80
Yabancı Payı (%) : 59.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
9.72-10.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.89 seviyesinin altında kapanışlarda 9.70 seviyesine gerileyebilir. 9.89” seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.45 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.70-9.40
Satım aralığı: 9.95-10.40
Yabancı Payı (%) : 48.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
10.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 11.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 11.01 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.60-10.10
Satım aralığı: 11.20-11.40
Yabancı Payı (%) : 70.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
6.73 – 7.26 aralığında hareket eden hisse 7.18 seviyesinin altında kapanışlarda 6.93 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.93-6.63
Satım aralığı: 7.35-7.50
Yabancı Payı (%) : 67.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 19.01 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.53 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.30-17.50
Satım aralığı: 18.60-19.30
Yabancı Payı (%) : 81.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 5.94 seviyesinin altındaki kapanışlar, 5.65 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 5.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.35 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.65-5.63
Satım aralığı: 6.35-6.60
Yabancı Payı (%) : 40.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.95 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DÜŞÜŞTE
44.00 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 39.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 39.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 41.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 35.00-34.25
Satım aralığı: 41.75-45.25
Yabancı Payı (%) : 53.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.18 puan arttı.
KARDEMİR (D)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.09 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.24-2.72
Satım aralığı: 3.36-3.90
Yabancı Payı (%) : 51.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.86 puan arttı.
OTOKAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 121.00 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 109.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 117.00 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 115.00-111.00
Satım aralığı: 120.00-122.00
Yabancı Payı (%) : 11.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
PETKİM
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.99 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.55 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.71 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.55-7.18
Satım aralığı: 7.85-8.40
Yabancı Payı (%) : 51.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.83 puan arttı.
PEGASUS
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 34.86 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 31.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 35.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 31.00-30.75
Satım aralığı: 34.00-36.50
Yabancı Payı (%) : 32.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
6.63 – 7.2 aralığında hareket eden hisse 6.98 seviyesinin altında kapanışlarda 6.73 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.73-6.23
Satım aralığı: 7.13-7.55
Yabancı Payı (%) : 84.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.42 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.10-3.96
Satım aralığı: 4.42-4.46
Yabancı Payı (%) : 49.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
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