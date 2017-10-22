BİST 100 hisselerinin teknik analizi (21.10.2017)
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PİYASALARDA RİSK İŞTAHI DEVAM EDİYOR.
Geçen hafta yaşanan ABD’nin vizeleri durdurma şokunu atlatan piyasalar, özellikle karşılıklı görüşmelerin başlamasıyla problemin çözüleceğine inanmayı yeğleyerek tekrar yönünü yukarı döndürdü. Uluslararası piyasalarda hisse senetlerinin yükseliş eğilimini koruması ve Dow Jones endeksinin sürekli yeni zirveler kırması yatırımcıların risk iştahını canlı tutuyor.
ABD’den gelen FED başkanlığı ve vergilerle ilgili düzenlemelerin hisse senetlerini desteklemeye devam edeceği ifade ediliyor. İçeride 109,273’ü gören BİST 100 endeksi 108,488’den kapanarak haftalık bazda % 2,13 getiri sağladı. Bolinger Band direncine yapışarak çıkışını sürdüren BİST 100’de kısa vadeli göstergelerden MACD diplerden başlayan alım sinyallerini sürdürüyor.
Birikimli hacimi gösteren on Balance volüm tarihi zirvelerde. RSI ve Momentumda ise kararsız bölgelerde güç kaybı izleniyor. 5 ve 3 günlük verilerden üretilen stochastic de aşırı alım bölgelerinden satışa döndü. Önümüzdeki hafta 110,500’lerdeki tarihi direnci test edebilecek olan BİST 100 endeksinde bu seviyenin geçilip geçilmeyeceği çok önemli. Olası şekilde bu seviyenin yukarı geçilmesi çıkış trendinin devamı anlamına geleceği için, yeni tarihi zirveler gündeme gelecektir.
AKBANK
TREND İZLENMELİ
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.93 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.79 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.55 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.79 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.55-9.40
Satım aralığı: 9.90-9.95
Yabancı Payı (%) : 63.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan azaldı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 22.46 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 24.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.60-22.50
Satım aralığı: 24.30-25.25
Yabancı Payı (%) : 74.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan azaldı.
ASELSAN
ÇIKIŞTA
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 27.72 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 29.76 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 31.25 seviyesine yönelebilir. 29.76 seviyesinin altında kapanışlarda 26.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.75-26.50
Satım aralığı: 31.25-33.00
Yabancı Payı (%) : 36.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
74.95 – 78.9 aralığında hareket eden hisse 77.1 seviyesinin altında kapanışlarda 74.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 77.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 78.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 74.50-74.00
Satım aralığı: 78.50-79.50
Yabancı Payı (%) : 64.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
0.91 – 0.95 aralığında hareket eden hisse 0.93 seviyesinin altında kapanışlarda 0.91 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.91-0.89
Satım aralığı: 0.95-0.97
Yabancı Payı (%) : 27.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALMALI
4.31 – 4.53 aralığında hareket eden hisse 4.41 seviyesinin altında kapanışlarda 4.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.30-4.26
Satım aralığı: 4.46-4.48
Yabancı Payı (%) : 29.68
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
ATAKTA
Hareketlendiği gözleniyor. 2.58 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.56 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.56-2.54
Satım aralığı: 3.00-3.22
Yabancı Payı (%) : 63.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.30 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 5.33 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.85 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.30-5.25
Satım aralığı: 5.58-5.65
Yabancı Payı (%) : 67.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
8.63 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.10-8.00
Satım aralığı: 8.80-9.00
Yabancı Payı (%) : 48.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 10.14 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.95-9.95
Satım aralığı: 10.60-10.90
Yabancı Payı (%) : 68.82
Haftalık Değişim:Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.17 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.01 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.88 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.88-6.68
Satım aralığı: 7.10-7.20
Yabancı Payı (%) : 72.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 16.23 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.30-16.00
Satım aralığı: 17.00-17.10
Yabancı Payı (%) : 79.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.28 puan azaldı.
KOZA ALTIN
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 31.06 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 33.24 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 35.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 31.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 31.00-29.50
Satım aralığı: 35.75-40.75
Yabancı Payı (%) : 47.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.31 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
İZLENMELİ
2.57 – 2.78 aralığında hareket eden hisse 2.6 seviyesinin altında kapanışlarda 2.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.45-2.37
Satım aralığı: 2.78-2.86
Yabancı Payı (%) : 34.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.33 puan arttı.
OTOKAR
DİRENÇTE ZORLANDI
106.8-112.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 106.8 seviyesinin altında kapanışlarda 103.00 seviyesine gerileyebilir. 110.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 110.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 103.00-101.00
Satım aralığı: 110.00-111.00
Yabancı Payı (%) : 11.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.41 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.15 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.15-6.00
Satım aralığı: 6.48-6.80
Yabancı Payı (%) : 45.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan azaldı.
PEGASUS
GÜÇ TOPLUYOR
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 26.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 31.75 seviyesindeki dirence yönelebilir. 29.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.50-24.10
Satım aralığı: 31.75-37.50
Yabancı Payı (%) : 28.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan azaldı.
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