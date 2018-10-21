BİST 100 hisselerinin teknik analizi (21.10.2018)
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BORSADA HACİM ARTMALI
Borsada güçlenen alımlar direnç seviyelerini test etmeye devam ediyor. Hacmin artması alımların güçlenmesini sağlayabilir. BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta 99,550 seviyelerine kadar yükselirken gerçekleşen kar satışları sonrasında haftayı yüzde 0,21 oranında düşüşle 96,455 seviyesinden kapattı. Dövizde yaşanan düşüş sonrasında alıcılı seyre geçen BIST 100 endeksi 20 günlük hareketli ortalamasında bulunuyor. Türkiye’de tutuklu bulunan ve ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Brunson’ın serbest bırakılmasından sonra yönünü aşağı çeviren dolar/TL geçtiğimiz haftayı yüzde 4,93 değer kaybı ile 5,63 TL seviyesinden kapattı. 5,51 TL’ye kadar geri çekilerek Ağustos ayının başından beri en düşük seviyelerini gören dolar/TL’nin yönünü 25 Ekim’deki PPK toplantısı belirleyecek. Piyasalarda merkezin faizlerde herhangi bir artırıma gitmemesi beklentisi hakim. Enflasyon ile topyekûn mücadele programı da merkezin elini güçlendiriyor. Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 98 bin, 101 bin ve 103 bin direnç seviyeleri takip edilecek. Fibonacci 38,2 ve 23,6 düzeltme seviyelerine gelen sırasıyla 99 ve 94 bin bandı endeks için yatay kanal durumunda. 20 günlük hareketli ortalamanın aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise ilk destekler 95 ve 93 bin seviyelerinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 0,13 puan yükselerek 62,67 olarak gerçekleşirken 2 yıllık tahvil faizi ise 25,80 seviyesinde bulunuyor.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 13.28 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 14.07 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 14.60 seviyesine yönelebilir. 14.07 seviyesinin altında kapanışlarda 13.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.30-13.10
Satım aralığı: 14.60-15.00
Yabancı Payı (%) : 55.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.
ASELSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
26.86-28.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 26.88 seviyesinin altında kapanışlarda 25.50 seviyesine gerileyebilir. 27.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.50-24.80
Satım aralığı: 27.50-27.75
Yabancı Payı (%) : 32.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.23 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
80.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 78.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 79.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 80.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 78.50-75.00
Satım aralığı: 80.00-84.50
Yabancı Payı (%) : 62.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
YUKARI YÖNDE HAREKET EDİYOR
Güç topluyor. 1.79 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.88 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.77 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.77-1.71
Satım aralığı: 1.88-1.98
Yabancı Payı (%) : 61.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 10.21 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.60-9.30
Satım aralığı: 10.90-11.20
Yabancı Payı (%) : 50.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.32 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.28-6.63
Satım aralığı: 7.65-8.15
Yabancı Payı (%) : 68.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.45 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 16.77 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 14.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.80-14.00
Satım aralığı: 16.50-16.70
Yabancı Payı (%) : 79.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.16 puan azaldı.
PEGASUS
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 22.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.10 seviyesine doğru gerileyebilir. 22.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.10-18.80
Satım aralığı: 25.00-25.75
Yabancı Payı (%) : 23.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.84 puan azaldı.
PETKİM
İZLENMELİ
5.43 – 5.84 aralığında hareket eden hisse 5.46 seviyesinin altında kapanışlarda 5.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.35-5.33
Satım aralığı: 5.60-5.80
Yabancı Payı (%) : 40.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.56 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.57 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.85 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.50-7.38
Satım aralığı: 7.85-7.85
Yabancı Payı (%) : 68.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.25 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.23 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.23-5.03
Satım aralığı: 5.65-5.65
Yabancı Payı (%) : 45.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
T. HALK BANKASI
FİBO DİRENCİ TAKİP EDİLMELİ
Güç topluyor. 7.03 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.70-6.35
Satım aralığı: 7.75-7.85
Yabancı Payı (%) : 55.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.36 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 29.38 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 25.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 27 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.25-21.90
Satım aralığı: 29.50-32.25
Yabancı Payı (%) : 75.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEK SEVİYELERİNDE
22.04-23.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 22.74 seviyesinin altında kapanışlarda 22.10 seviyesine gerileyebilir. 23.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 23.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.10-21.00
Satım aralığı: 23.20-23.90
Yabancı Payı (%) : 75.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.
TURKCELL
HAREKETLİ ORTALAMASININ ÜZERİNDE TUTUNMALI
10.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 11.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 11.05 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.70-10.50
Satım aralığı: 11.30-11.60
Yabancı Payı (%) : 87.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
143.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 132.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 136.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 144.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 132.00-127.00
Satım aralığı: 138.00-146.00
Yabancı Payı (%) : 79.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
TREND İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.83 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.71 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.71-1.70
Satım aralığı: 1.74-1.74
Yabancı Payı (%) : 32.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan arttı.
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