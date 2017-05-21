BİST 100 hisselerinin teknik analizi (21.5.2017)
KÜRESEL PİYASALAR SATIŞ BASKISINDA
Yukarıdaki grafikte belli başlı borsaların Mayıs-Haziran 2016’dan bu yana oluşan trendleri görülüyor. Yaklaşık bir yıl önce Brezilya (Bovespa), Arjantin (BUSE Merval), Almanya (DAX), Fransa (CAC40), Amerika (DOW) ve BİST 100 benzer hareketlerle birbirine yakınlaşmış. Haziran sonlarında Fransa ve Almanya aşağı hareket ederek yeni bir dip oluştururken, diğerleri yükselen trende başlamışlar. BİST 100’ün diğerlerine göre Kasım-Aralıkta negatif ayrıştığı ancak daha sonra yükselen trende iştirak ettiği gözleniyor. Mayıs 2017’de ise bütün endeksler, hemen hemen aynı mesafeleri kat etmiş, farklılıklar giderilmiş ve zirve seviyelerine ulaşılmış. Özellikle son bir haftada endeksler neredeyse benzer hareketlerle aynı seviyelerde sıkışmış ve son iki günde düzeltme şiddetlenmiş. Buradan başlayan satışların BİST 100 için altı aylık, diğer endeksler için yaklaşık bir yıllık bir yukarı trendin düzeltmesi olabileceği varsayımında bulunulabilir. Her endeksin kendi özel şartları içinde farklı oranlarda düzeltme yapması beklenebilir. BİST 100 için bu hafta tepki yükselişleri beklenebilir. Endekste ilk destekler 93.000 ve 94.000 iken dirençler 95.500 ve 96.500 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 9.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 9.35 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.15-8.95
Satım aralığı: 9.35-9.65
Yabancı Payı (%) : 62.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNABİLİR
24.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 22.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 23.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 24.57 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.80-22.50
Satım aralığı: 23.40-24.10
Yabancı Payı (%) : 80.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan azaldı.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 20.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 22.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 20.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.30-18.80
Satım aralığı: 22.20-23.40
Yabancı Payı (%) : 43.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan yükseldi.
BİM
SATIŞ BASKISINDA
64.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 59.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 62.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 66.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 59.00-57.50
Satım aralığı: 66.50-68.50
Yabancı Payı (%) : 64.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan artış gösterdi.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENCİNE YÖNELEBİLİR
Haftayı primsiz tamamladı. 0.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 0.73 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 0.77 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.72-0.71
Satım aralığı: 0.73-0.75
Yabancı Payı (%) : 28.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
EMLAK GYO
DİRENÇ 2.90’DA
2.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.69 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.82-2.80
Satım aralığı: 2.90-2.94
Yabancı Payı (%) : 66.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
SATICILAR HAKİM
5.3-5.55 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.38 seviyesinin altında kapanışlarda 5.20 seviyesine gerileyebilir. 5.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.48 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.20-5.05
Satım aralığı: 5.48-5.53
Yabancı Payı (%) : 67.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.78 puan yükseldi.
ERDEMİR
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 6.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.33 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.41 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.33-5.88
Satım aralığı: 6.55-6.90
Yabancı Payı (%) : 49.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 37.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 34.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 40.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 34.25-31.75
Satım aralığı: 40.00-40.75
Yabancı Payı (%) : 69.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan yükseldi.
KARDEMİR (D)
YILIN ZİRVESİNDE
Yükseliş seyrinde olan hissenin 1.60 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 1.35 seviyesinde bulunurken direnç 1.77 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.35-1.25
Satım aralığı: 1.77-1.82
Yabancı Payı (%) : 18.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.55 puan arttı.
T.ŞİŞE CAM
DİRENÇTE ZORLANDI
4.55-4.79 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.61 seviyesinin altında kapanışlarda 4.48 seviyesine gerileyebilir. 4.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.76 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.48-4.28
Satım aralığı: 4.76-4.82
Yabancı Payı (%) : 42.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
TURKCELL
GÜÇ KAYBEDİYOR
11.71 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.27 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.90-10.60
Satım aralığı: 11.90-12.00
Yabancı Payı (%) : 84.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.24 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor. 10.14 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.65 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.65-8.35
Satım aralığı: 9.85-9.95
Yabancı Payı (%) : 70.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan yükseldi.
TOFAŞ OTO. FAB.
SATIŞ BASKISINDA
29.34 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 27.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 28.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 29.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 27.75-27.60
Satım aralığı: 29.00-29.50
Yabancı Payı (%) : 80.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
SATIŞ BASKISINDA
21.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 19.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 20.20 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.30-18.70
Satım aralığı: 20.90-21.60
Yabancı Payı (%) : 31.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇ 6.30’DA
6.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.90-5.73
Satım aralığı: 6.00-6.25
Yabancı Payı (%) : 81.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.92 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANKASI
İZLENMELİ
4.2 – 4.41 aralığında hareket eden hisse 4.34 seviyesinin altında kapanışlarda 4.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.30-4.06
Satım aralığı: 4.36-4.58
Yabancı Payı (%) : 52.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan yükseldi.
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