BİST 100 hisselerinin teknik analizi (22.4.2018)
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GÖSTERGELER TOPARLANIYOR, PİYASA İSE ZAYIF.
Son bir aydır, piyasalar, dünya savaşı olasılığından ticaret savaşlarına, FED’den TCMB faiz artışına savrulurken bu hafta bütün bunların üstüne erken seçim kararı alındı. Zaten büyük resimde kırılgan ülkeler arasında bulunan ülkemiz, içeride de Halk bankası davası, Suriye Harekatı, dış dünya ile gerginleşen ilişkiler gibi etkilerle TL’nin aşırı değersizleşmesi ile karşı karşıya. Borsa ise bu resimde bir türlü çıkış yapacak enerjiyi bulamıyor.
Nisan ayı içerisinde ödenen temettülerin de endeksten düşmesiyle aşağı yönlü hareket kaçınılmaz hale geldi. Geçen hafta 106,600’lerde destek bulan BİST 100 endeksi erken seçim açıklamasıyla bir kez daha desteklerine yöneldiyse de seçimin erkene alınmasıyla 112,400’lere sert bir atak yaptı. Cuma günü gelen kar satışlarıyla tekrar desteklerine doğru geri çekilen BİST 100’de kapanış 110,932 oldu. Haftalık bazda getiri %1,21 olarak gerçekleşti. Yabancı takası ise Mart 2017 seviyelerine geriledi.
Teknik analiz açısından BİST 100 bolinger band içine dönerek kendini 200 günlük ortalamanın üstüne attı. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgelerinden toparlanarak yukarı hareket etmeye çalışıyorlar. Ancak halen aşağı eğimli kanalda 113,400’lerdeki güçlü direncin altında hareket eden piyasada şimdilik bu seviyeyi yukarı kıracak potansiyel görünmüyor.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.21 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.90-8.85
Satım aralığı: 9.45-9.75
Yabancı Payı (%) : 64.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
71.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 69.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 70.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 72.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 69.00-68.50
Satım aralığı: 72.00-73.00
Yabancı Payı (%) : 63.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
İZLENMELİ
2.38 – 2.52 aralığında hareket eden hisse 2.47 seviyesinin altında kapanışlarda 2.31 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.31-2.22
Satım aralığı: 2.52-2.54
Yabancı Payı (%) : 53.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 9.46 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.25-9.20
Satım aralığı: 10.60-11.20
Yabancı Payı (%) : 70.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.69 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
SATICILAR HAKİM
6.33-6.67 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.42 seviyesinin altında kapanışlarda 6.33 seviyesine gerileyebilir. 6.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.73 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.33-6.25
Satım aralığı: 6.73-7.00
Yabancı Payı (%) : 67.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
51.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 43.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 48.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 52.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 43.00-38.00
Satım aralığı: 52.50-55.00
Yabancı Payı (%) : 41.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.27 puan arttı.
KARDEMİR (D)
YÜKSELİŞTE
4.34 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 4.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.92 seviyesine yönelebilir. 4.34 seviyesinin altına sarkmalarda ise 3.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.70-3.64
Satım aralığı: 3.92-4.08
Yabancı Payı (%) : 51.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.
OTOKAR
DESTEK ARAYIŞINDA
102.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 91.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 97.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 110.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 91.00-86.50
Satım aralığı: 110.00-112.00
Yabancı Payı (%) : 14.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.76 puan arttı.
PEGASUS
ORTALAMALARININ ALTINDA
Güç kaybediyor. 33.22 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 27.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 31.32 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 27.75-24.31
Satım aralığı: 35.00-38.50
Yabancı Payı (%) : 32.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.07 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
9.86 – 10.36 aralığında hareket eden hisse 10.15 seviyesinin altında kapanışlarda 9.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.30-8.75
Satım aralığı: 10.40-10.60
Yabancı Payı (%) : 69.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
ŞİŞE CAM
ALIMLAR İZLENMELİ
4.66 – 4.94 aralığında hareket eden hisse 4.89 seviyesinin altında kapanışlarda 4.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.58-4.26
Satım aralığı: 5.05-5.18
Yabancı Payı (%) : 43.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
ZİRVESİNDE
24.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 26.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 26.00 seviyesinin altına kayması halinde ise 24.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.00-22.70
Satım aralığı: 26.25-27.10
Yabancı Payı (%) : 73.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇ İZLENMELİ
13.9 – 14.52 aralığında hareket eden hisse 14.36 seviyesinin altında kapanışlarda 13.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.60-13.30
Satım aralığı: 14.90-15.00
Yabancı Payı (%) : 87.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
17.43 ÖNEMLİ
19.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 18.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.00-14.59
Satım aralığı: 19.80-20.60
Yabancı Payı (%) : 63.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.59 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 27.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 26.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 26.54 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.75-26.25
Satım aralığı: 27.25-27.50
Yabancı Payı (%) : 73.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
TÜPRAŞ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 107.00 seviyesinin altındaki kapanışlarda 105.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 115.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 109.00-104.00
Satım aralığı: 115.00-117.00
Yabancı Payı (%) : 74.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.41 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.12 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.42 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.12-4.10
Satım aralığı: 4.42-4.58
Yabancı Payı (%) : 52.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
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