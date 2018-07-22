BİST 100 hisselerinin teknik analizi (22.7.2018)
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GÖZLER MERKEZ BANKASINDA OLACAK
TCMB’nin 24 Temmuz’daki toplantısında faizleri artırıp artırmayacağı piyasalar açısından yakından takip edilecek. Son açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisiyle beraber yılsonu enflasyon beklentisi de yüzde 14’lere kadar yükseldi. Enflasyondaki bu yükseliş kurları da yukarı yönlü baskılıyor. Merkez Bankası bu yıl içerisinde üç farklı toplantıda toplam 500 baz puan faiz artırdı.
Buna rağmen dolar/TL 4,75, Euro/TL ise 5,60 TL’nin seviyelerinde bulunuyor. Dünya piyasalarında gelişmiş ülkeler lehine hisse alışları sürerken, gelişmekte olan ülkelerden para çıkışları arttı. Borsa İstanbul ise bir önce ki hafta yaşanan satış dalgasından sonra kayıpları telafi etmiş görünüyor. Endeks haftayı yüzde 4,65 yükselişle 94,082 puandan kapattı.
BIST 100 Endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın orta bandına yakın bir seyir izlerken, endeks 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında bulunuyor. Endeksteki yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde 96 bin ve 99 bin direnç seviyeleri takip edilecek. Endekste yaşanabilecek aşağı yönlü hareketlerde ise destek seviyeleri 92 bin ve 89 bin seviyelerinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 0,41 puan gerileyerek 61,57 olarak gerçekleşti. 2 yıllık tahvil faizi ise 20,44 seviyesinde.
AKBANK
İZLENMELİ
6.42 – 6.7 aralığında hareket eden hisse 6.62 seviyesinin altında kapanışlarda 6.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.13-6.08
Satım aralığı: 7.10-7.60
Yabancı Payı (%) : 62.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
ARÇELİK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.80-10.30
Satım aralığı: 14.10-15.40
Yabancı Payı (%) : 60.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.78 puan azaldı.
ASELSAN
ALICILAR GÜÇLÜ
26.16 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 30.25 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 28.16 seviyesinin altına kayması halinde ise 25.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.25-23.90
Satım aralığı: 30.25-30.75
Yabancı Payı (%) : 24.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ TOPLUYOR
Yükseliş seyrinde. 67.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 77.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 73.00 seviyesinin altındaki kapanışlarda 67.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 67.50-67.50
Satım aralığı: 82.00-92.50
Yabancı Payı (%) : 62.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
0.93 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 0.99 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 0.96 seviyesinin altına kayması halinde ise 0.93 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.93-0.90
Satım aralığı: 0.99-1.01
Yabancı Payı (%) : 22.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.07 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.03 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.95-5.68
Satım aralığı: 7.03-7.35
Yabancı Payı (%) : 54.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.81 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇTE ZORLANDI
4.69-5.04 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.93 seviyesinin altında kapanışlarda 4.46 seviyesine gerileyebilir. 4.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.35 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.46-4.34
Satım aralığı: 5.35-5.75
Yabancı Payı (%) : 65.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
ALICILAR GÜÇLÜ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 5.31 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 6.03 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 6.68 seviyesine yönelebilir. 6.03 seviyesinin altında kapanışlarda 5.43 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.70-5.33
Satım aralığı: 6.68-6.83
Yabancı Payı (%) : 34.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.70 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
GÜÇ KAYBEDİYOR
4.56 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.98 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.16 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.98-3.86
Satım aralığı: 4.50-4.56
Yabancı Payı (%) : 47.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 6.88 puan azaldı.
PETKİM
İZLENMELİ
4.19 – 4.5 aralığında hareket eden hisse 4.34 seviyesinin altında kapanışlarda 4.26 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.26-4.24
Satım aralığı: 4.38-4.42
Yabancı Payı (%) : 30.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.98 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.80 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.73-5.25
Satım aralığı: 5.93-6.30
Yabancı Payı (%) : 52.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.83 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
ATAKTA
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 23.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 28.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 26.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.40 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.40-22.60
Satım aralığı: 28.50-29.50
Yabancı Payı (%) : 75.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.
TURKCELL
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 10.99 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 11.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.70 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.20-10.70
Satım aralığı: 12.70-13.50
Yabancı Payı (%) : 88.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
17.82-19.3 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.45 seviyesinin altında kapanışlarda 17.60 seviyesine gerileyebilir. 18.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.60-16.00
Satım aralığı: 19.30-20.20
Yabancı Payı (%) : 72.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.88 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Yükseliş seyrinde. 4.68 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.90 seviyesindeki dirence yönelebilir. 5.10 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.68 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.68-4.62
Satım aralığı: 5.90-6.50
Yabancı Payı (%) : 72.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 98.55 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 98.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 108.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 98.50-93.50
Satım aralığı: 108.00-111.00
Yabancı Payı (%) : 78.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇTE ZORLANDI
2.05-2.24 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.16 seviyesinin altında kapanışlarda 2.00 seviyesine gerileyebilir. 2.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.31 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.00-1.95
Satım aralığı: 2.31-2.44
Yabancı Payı (%) : 47.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.97 puan azaldı.
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