BİST 100 hisselerinin teknik analizi (23.4.2017)
UZUN VADELİ TABAN TAMAMLANIYOR
Haftayı yüzde 2,62 değer artışıyla 92.424 puandan kapatan BİST100 endeksi, cuma günü görülen 92.900 ile tarihi zirveyi zorlamaya başladı. Yukarı harekete mali kesim hisseleri öncülük ederken, sınai kesim halen kısa vadeli düzeltmesini sürdürüyor. BİST 100’de kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgelerinden toparlanarak alıma dönerek, yukarı hareketi destekliyor. Yavaş yavaş uzun vadeli bir tabandan çıkmaya hazırlanan BİST 100’de teknik olarak ilk direnç 93.400’lerdeki 2013 zirvesi olarak görünüyor. Bu seviyenin olası şekilde yukarı kırılması 2013’ten beri yani yaklaşık dört yıldır devam eden uzun vadeli ikili dip formasyonunun da tamamlanması anlamını taşıyor. Bu demek değil ki hemen tabandan koparak, formasyon hedeflerine koşturacak. Tam tersine bu tür uzun vadeli tabanlardan çıkışların ardından çoğu zaman gelen düzeltme, yine taban bölgesine geri dönüş ve buradan güç toplama çalışmasıyla devam ediyor. Ancak uzun vadeli hedefler açısından ikili taban görünümünün tamamlanması formasyonun gidebileceği hedefler açısından heyecan verici. Önümüzdeki haftaya bakarsak 93.400 direnç olarak görünürken, 91.500’ler destek olarak çalışacaktır.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Haftayı ortalamalarının üzerinde tamamladı. 9.01 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.85-8.70
Satım aralığı: 9.60-9.80
Yabancı Payı (%) : 62.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
ARÇELİK
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 22.24 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 23.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 25.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 22.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.40-21.60
Satım aralığı: 25.00-25.75
Yabancı Payı (%) : 80.72
Haftalık değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
ASELSAN
ALICILAR HAKİM
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 17.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 20.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 18.80 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.30 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.30-16.30
Satım aralığı: 20.50-21.20
Yabancı Payı (%) : 48.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
57.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 55.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 56.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 59.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 55.50-55.00
Satım aralığı: 56.50-57.00
Yabancı Payı (%) : 62.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
YÜKSELİŞTE
Hareketlendiği gözleniyor. 0.68 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 0.71 seviyesinde bulunurken ilk direnci 0.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.71-0.70
Satım aralığı: 0.73-0.76
Yabancı Payı (%) : 27.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
İZLENMELİ
Güç topluyor. 2.83 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.06 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.82-2.78
Satım aralığı: 3.06-3.10
Yabancı Payı (%) : 65.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Hissede alıcılar hakim. 5.84 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.85-5.83
Satım aralığı: 6.40-6.65
Yabancı Payı (%) : 67.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.46 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.84 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.15 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.58 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.58-5.55
Satım aralığı: 6.15-6.48
Yabancı Payı (%) : 47.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.76 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 36.60 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 38.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 36.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 36.25-35.75
Satım aralığı: 38.50-39.00
Yabancı Payı (%) : 67.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
9.5-9.81 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 9.60 seviyesinin altında kapanışlarda 9.25 seviyesine gerileyebilir. 9.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.25-9.00
Satım aralığı: 9.90-10.00
Yabancı Payı (%) : 68.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
YÜKSELİŞTE
Güç topluyor. 6.63 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.63-6.38
Satım aralığı: 7.00-7.10
Yabancı Payı (%) : 68.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
ZİRVESİNDE
Hareketlendiği gözleniyor. 15.46 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 15.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.50-15.20
Satım aralığı: 16.70-16.90
Yabancı Payı (%) : 79.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 1.16 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.27 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.42 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.13 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.13-1.01
Satım aralığı: 1.42-1.59
Yabancı Payı (%) : 9.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
YILIN ZİRVESİNDE
10.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 11.24 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.48 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.00-10.00
Satım aralığı: 10.70-11.00
Yabancı Payı (%) : 63.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
SODA SANAYİİ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.35 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.23 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.56 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.20-5.95
Satım aralığı: 6.25-6.48
Yabancı Payı (%) : 52.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 11.76 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.70-11.60
Satım aralığı: 12.80-13.50
Yabancı Payı (%) : 90.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
ALICILAR ÜSTÜN
Haftayı primli tamamladı. 5.87 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.68-5.48
Satım aralığı: 6.30-6.35
Yabancı Payı (%) : 84.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan azaldı.
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