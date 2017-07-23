BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.7.2017)
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İLK DESTEK 106.000’DE
BİST 100 endeksi haftayı 106.842 puandan kapatırken haftalık değer artışı yüzde 1,59’a ulaştı. Hafta boyunca çıkış eğilimini koruyan BİST 100 endeksi dolar bazında 30.500’leri test etti. Bu haftaki atakla Aralık 2016’dan beri devam eden yükselen trendin direnç bölgesinde ulaşan BİST 100 endeksi 106.000’leri kendisine destek yapmış görünüyor. Endeksin kısa vadeli göstergeleri aşırı alım bölgelerinde çıkışını sürdürürken, haftalık MACD de tarihi zirvelerde. Daha önce hiçbir dönemde haftalık MACD cari seviyelere ulaşmamış. Bu da bize kâr realizasyonları konusunda dikkatli olmak gerektiğini söylüyor. Diğer taraftan dünya piyasalarında benzer hareketlerin gerçekleşiyor olması, global risk iştahının devam ettiğini ve piyasaların mevcut veya olası risklere karşı kayıtsız kaldığını işaret ediyor. Bu durumda izlenebilecek en iyi yöntem, yatırımı çeşitlendirmek, riskleri dağıtmak ve herkesin risk alma kabiliyeti derecesinde hisse senedi gibi pozisyon taşınmasıdır. Ayrıca algoritmalarla çalışan sistemlere karşın bireysel pozisyonlar yerine fonlar gibi kurumsal yapılarda bulunmak riskten kaçınmaya yardımcı olabilir.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.63 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.10-9.80
Satım aralığı: 10.60-10.70
Yabancı Payı (%) : 63.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 21.70 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 23.40 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 25.20 seviyesine yönelebilir. 23.40 seviyesinin altında kapanışlarda 22.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.10-21.80
Satım aralığı: 24.00-24.40
Yabancı Payı (%) : 40.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan yükseldi.
BİM
İZLENMELİ
67.05 – 69.3 aralığında hareket eden hisse 68.70 seviyesinin altında kapanışlarda 65.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 68.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 70.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 65.50-64.00
Satım aralığı: 70.50-71.00
Yabancı Payı (%) : 63.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
0.77 – 0.8 aralığında hareket eden hisse 0.78 seviyesinin altında kapanışlarda 0.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.76-0.74
Satım aralığı: 0.80-0.80
Yabancı Payı (%) : 28.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan yükseldi.
EMLAK GYO
GERİ ÇEKİLEBİLİR
3.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 3.34 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.21 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.00-2.96
Satım aralığı: 3.34-3.44
Yabancı Payı (%) : 65.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.14 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.61 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.12 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.38-5.33
Satım aralığı: 5.50-5.58
Yabancı Payı (%) : 67.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan artış gösterdi.
ERDEMİR
YÜKSELİŞTE
Hareketlendiği gözleniyor. 7.57 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.25-6.78
Satım aralığı: 8.35-8.45
Yabancı Payı (%) : 48.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.59 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.10-9.80
Satım aralığı: 10.60-10.70
Yabancı Payı (%) : 69.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
İŞ BANKASI
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 7.66 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.05 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.55-7.28
Satım aralığı: 8.05-8.15
Yabancı Payı (%) : 71.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
İZLENMELİ
16.64 – 17.17 aralığında hareket eden hisse 16.84 seviyesinin altında kapanışlarda 16.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 17.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.40-16.10
Satım aralığı: 17.10-17.90
Yabancı Payı (%) : 79.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan yükseldi.
KARDEMİR
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 1.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.02 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.13 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.83 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.83-1.68
Satım aralığı: 2.13-2.20
Yabancı Payı (%) : 26.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.46 puan arttı.
OTOKAR
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
116.2 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 135.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 128.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 117.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 117.00-111.00
Satım aralığı: 135.00-151.00
Yabancı Payı (%) : 10.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan artış gösterdi.
PETKİM
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE
6.13 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.49 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.13 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.13-5.85
Satım aralığı: 6.68-6.78
Yabancı Payı (%) : 46.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.63 puan yükseldi.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
11.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.85 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 10.84 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.85-8.90
Satım aralığı: 11.40-11.50
Yabancı Payı (%) : 68.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
T.ŞİŞECAM
SATIŞTA
4.94 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.74 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.96 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.74-4.68
Satım aralığı: 4.96-5.05
Yabancı Payı (%) : 42.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
5.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.55 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.55-5.33
Satım aralığı: 5.85-5.90
Yabancı Payı (%) : 55.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SATIŞ BASKISINDA
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.01 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.84 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.40-7.65
Satım aralığı: 9.25-9.70
Yabancı Payı (%) : 42.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.20 puan yükseldi.
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