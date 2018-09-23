BİST 100 hisselerinin teknik analizi (23.9.2018)
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YEP’İN İÇERİĞİ VE PİYASANIN TEPKİSİ
Bir önce ki hafta merkez bankasının faiz kararı sonrasında gözler 20 Eylül’de açıklanacak olan orta vadeli programa (OVP) çevrilmişti. Orta vadeli programın ismi bu toplantı itibariyle değişerek ‘Yeni Ekonomi Programı’ (YEP) oldu. Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Program’ında 5 temel hedef ön plana çıktı.
Bu hedefler, enflasyonla mücadele, kamu maliyesi, cari açığın düşürülmesi, istihdamda artış ve bankacılık ve reel sektöre yönelik düzenlemeler oldu. Açıklanan YEP sırasında BİST 100 endeksi 97 bin seviyelerinden 95,600 seviyelerine kadar gerilerken, Dolar/TL de 6,30 seviyelerine kadar yükseldi.
Konuşmanın saat 12 gibi bitmesinin ardından piyasalarda görece yine olumlu bir hareketlilik yaşandı. Dolar/TL 6,19 seviyelerine tekrardan gerilerken borsa tarafında endeks 96,500 seviyelerine hareket etti. Nisan ayında girdiği düşüş trendinden geçtiğimiz hafta çıkan BİST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 3,41 değer kazanarak haftayı 97,988 seviyesinden kapattı.
Alımların güçlenmesi için 98 bin seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi beklenebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması durumunda 100 ve 102 bin seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 96 ve 94 bin seviyeleri önemli destekler konumunda bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı ise 62,51 seviyesinde.
ARÇELİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 13.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14.44 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.30-12.90
Satım aralığı: 15.50-16.20
Yabancı Payı (%) : 58.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.40 puan arttı.
ASELSAN
İZLENMELİ
26.2 – 27.18 aralığında hareket eden hisse 26.76 seviyesinin altında kapanışlarda 26.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 28.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.00-26.00
Satım aralığı: 27.00-27.50
Yabancı Payı (%) : 25.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.73 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 75.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 80.4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 84.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 73.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 73.50-70.50
Satım aralığı: 84.50-85.50
Yabancı Payı (%) : 61.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
TREND KANALINDA
10.57 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 11.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 11.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.57 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.10-11.00
Satım aralığı: 11.90-12.30
Yabancı Payı (%) : 49.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 6.09 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.13 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.13-6.08
Satım aralığı: 6.88-7.25
Yabancı Payı (%) : 66.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.91 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.00-3.66
Satım aralığı: 4.18-4.48
Yabancı Payı (%) : 54.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 16.05 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 17.13 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.50-14.30
Satım aralığı: 18.00-18.60
Yabancı Payı (%) : 78.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
5.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.93 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.75-5.70
Satım aralığı: 6.20-6.55
Yabancı Payı (%) : 28.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.01 puan arttı.
PEGASUS
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 26.24 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 27.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 25.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.75-25.50
Satım aralığı: 27.50-28.50
Yabancı Payı (%) : 26.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.33 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.33-5.03
Satım aralığı: 5.65-6.13
Yabancı Payı (%) : 40.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.10 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
6.94 – 7.25 aralığında hareket eden hisse 7.21 seviyesinin altında kapanışlarda 6.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.95-6.70
Satım aralığı: 7.60-7.65
Yabancı Payı (%) : 69.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 5.77 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 6.11 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.33 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.90-5.30
Satım aralığı: 6.33-6.80
Yabancı Payı (%) : 45.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
T. HALK BANKASI
İZLENMELİ
5.95 – 6.47 aralığında hareket eden hisse 6.17 seviyesinin altında kapanışlarda 6.03 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.03-5.90
Satım aralığı: 6.25-6.28
Yabancı Payı (%) : 56.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.42 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
29.96-31.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 30.52 seviyesinin altında kapanışlarda 28.81 seviyesine gerileyebilir. 32.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 32.03 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 30.25-28.00
Satım aralığı: 30.50-33.00
Yabancı Payı (%) : 76.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ATAKTA
23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 23 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 20.50 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.50-19.50
Satım aralığı: 25.50-26.75
Yabancı Payı (%) : 74.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
TURKCELL
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 10.84 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 11.63 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 12.10 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.70-10.30
Satım aralığı: 12.10-13.10
Yabancı Payı (%) : 86.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
127.9 – 136.1 aralığında hareket eden hisse 135.7 seviyesinin altında kapanışlarda 125.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 135.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 141.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 125.00-114.00
Satım aralığı: 141.00-148.00
Yabancı Payı (%) : 79.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
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