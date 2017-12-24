BİST 100 hisselerinin teknik analizi (24.12.2017)
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ENDEKS YAVAŞ YAVAŞ KENDİNİ YUKARI ATIYOR
Yılbaşına yaklaşırken, nispeten rahat bir haber akışıyla haftayı tamamlayan BİST 100 endeksi 111,099 seviyesinden kapanarak yatırımcısına haftalık bazda %1,62 getiri sağladı. Cuma günü haftanın en yüksek seviyesi olan 111,894 seviyesine atak yapan BİST 100’de bu seviyeden gelen satışlarla bir günlük ters dönüş görünümü oluştu. 114,665’teki tarihi zirveye oldukça yakın seyreden endekste şimdilik hacim çıkışa eşlik etmiyor gibi görünüyor. MACD çıkış eğilimini korurken, kısa vadeli göstergelerde aşırı alım bölgelerinden dönüş sinyalleri izleniyor. Daha uzun vadeli bakıldığında haftalık MACD ise düşüş eğilimini yataya çevirerek, yeniden yukarıya dönüşe hazırlanıyor. Çok olumsuz bir gelişme olmadıkça 20 ve 50 günlük ortalamaların destek sağladığı bölge olan 108,000’lerin aşağı kırılma olasılığı zayıf gibi. Önümüzdeki hafta yılın son haftası olması nedeniyle yurtdışı piyasalarda yılbaşı tatili başlamış olacak. Bu nedenle önümüzdeki hafta işlem hacminde daralma eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Cuma gün sonu kapanışın olumsuz etkisi nedeniyle haftaya satıcılı başlayabilecek olan BİST 100’de 110,500 ilk destek seviyesi iken diğer destek 109,500’lerde. Yukarıda dirençler ise 112,000 ve 113,500’ler olarak görünüyor.
ENKA İNŞAAT
DİRENÇTE ZORLANDI
5.8-5.99 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.85 seviyesinin altında kapanışlarda 5.75 seviyesine gerileyebilir. 5.85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.95 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.75-5.70
Satım aralığı: 5.95-6.00
Yabancı Payı (%) : 68.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 10.24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.80-9.70
Satım aralığı: 10.90-11.60
Yabancı Payı (%) : 76.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
YÜKSELİŞTE
6.34 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 6.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 7.20 seviyesine yönelebilir. 6.34 seviyesinin altına sarkmalarda ise 5.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.30-4.78
Satım aralığı: 7.20-8.10
Yabancı Payı (%) : 41.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan azaldı.
OTOKAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 123.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 114.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 118.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 114.00-113.00
Satım aralığı: 121.00-123.00
Yabancı Payı (%) : 12.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
PETKİM
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 7.17 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.90-6.65
Satım aralığı: 7.80-7.85
Yabancı Payı (%) : 51.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.
PEGASUS
DİRENÇTE ZORLANDI
31.84-33.54 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 32.20 seviyesinin altında kapanışlarda 30.00 seviyesine gerileyebilir. 32.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 34.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 30.00-29.00
Satım aralığı: 34.75-36.75
Yabancı Payı (%) : 30.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.05 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 10.48 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 11.45 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 10.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.50-10.20
Satım aralığı: 10.90-11.30
Yabancı Payı (%) : 69.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
ŞİŞE CAM
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 4.24 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 4.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 4.66 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.30-4.22
Satım aralığı: 4.66-4.94
Yabancı Payı (%) : 42.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
21.4-22.36 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.48 seviyesinin altında kapanışlarda 20.70 seviyesine gerileyebilir. 21.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 22.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.70-19.50
Satım aralığı: 22.40-22.80
Yabancı Payı (%) : 69.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
TURKCELL
İZLENMELİ
14.64 – 15.15 aralığında hareket eden hisse 15.01 seviyesinin altında kapanışlarda 14.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.60-14.10
Satım aralığı: 15.30-15.50
Yabancı Payı (%) : 88.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ATAKTA
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 14.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 15.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 16.60 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.40-11.50
Satım aralığı: 16.60-17.60
Yabancı Payı (%) : 64.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.36 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
TREND İZLENMELİ
15.25-17.35 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.06 seviyesinin altında kapanışlarda 15.50 seviyesine gerileyebilir. 16.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.50-14.40
Satım aralığı: 16.60-17.20
Yabancı Payı (%) : 70.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Güç kaybettiği gözleniyor.32.84 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 29.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 32.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 29.00-26.50
Satım aralığı: 32.75-34.00
Yabancı Payı (%) : 78.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.00-5.83
Satım aralığı: 6.63-7.13
Yabancı Payı (%) : 72.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.
TÜPRAŞ
YÜKSELİŞTE
Hareketlendiği gözleniyor. 111.8 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 116.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 124.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 116.00-112.00
Satım aralığı: 124.00-125.00
Yabancı Payı (%) : 76.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.00-5.73
Satım aralığı: 6.65-7.35
Yabancı Payı (%) : 85.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.30 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.98 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.26 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.18-4.06
Satım aralığı: 4.26-4.32
Yabancı Payı (%) : 49.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
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