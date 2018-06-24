BİST 100 hisselerinin teknik analizi (24.6.2018)
PİYASALAR SEÇİM SONUÇLARINI FİYATLAYACAK
Hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda hareketliliğin yüksek olduğu bir hafta geçirdik. Özellikle OPEC’in cuma günü başlayan 174. Olağan Toplantısı petrol fiyatları üzerinde baskı yaratırken, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelmesi küresel piyasalarda endişeleri arttırdı. Haftanın son işlem gününde borsa ve kur tarafında pozitif bir hareketlilik gözlendi. 4,70 seviyelerinin üzerinde tutunan dolar kuru haftanın son işlem gününde 4,67 seviyelerine kadar gevşedi.
Euro ise 5,45 seviyelerine kadar geri çekildi. Son işlem gününde 95,852 seviyesinden kapanan borsa, haftalık bazda yüzde 1,39 getiri sağladı. Borsadaki yabancı payı ise 63,84 seviyelerinde. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise 19,21 seviyesinde. Seçim sonrası ilk işlem gününde TL varlıklarda volatilitenin yüksek olması bekleniyor. Dolayısıyla piyasanın tepkisine göre özellikle dolar kurunda gab’li açılış yaşanabilir.
Dolar/TL’de 4,70 – 4,75 bandı önemli. Bu bantta yaşanacak bir hareket yukarı yönlü ivme kazanımını güçlendirebilir. Seçim sonuçlarının piyasalarda olumlu karşılanması durumunda 4,59 ve 4,47 seviyeleri önemli. Tersi durumda ise 4,80 seviyelerine doğru hareketlerin devamında 4,94’lerin geçildiği görülebilir. 95 bininin üstünü test eden endeks tarafında ise piyasaların olumlu tepkisinde ilk direnç 96,500 seviyeleri. Negatif bir tepkide ise tepki satışları yaşanması halinde 94,000 ve 92,000 seviyeleri destek konumunda.
AKBANK
İZLENMELİ
7.13 – 7.41 aralığında hareket eden hisse 7.37 seviyesinin altında kapanışlarda 6.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.98-6.83
Satım aralığı: 7.65-8.30
Yabancı Payı (%) : 62.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
ASELSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
19.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 22.10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 21.14 seviyesinin altına kayması halinde ise 19.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.70-18.60
Satım aralığı: 22.10-25.00
Yabancı Payı (%) : 24.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.94 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
68.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 64.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 68.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 74.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 64.50-62.00
Satım aralığı: 74.00-81.00
Yabancı Payı (%) : 63.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 1.89 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 2.01 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 2.11 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.87 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.96-1.87
Satım aralığı: 2.11-2.16
Yabancı Payı (%) : 55.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.10-9.75
Satım aralığı: 10.90-11.80
Yabancı Payı (%) : 51.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
Güç topluyor. 8.17 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.20-8.15
Satım aralığı: 8.75-9.00
Yabancı Payı (%) : 72.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.15 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.55 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.28-7.00
Satım aralığı: 7.55-7.90
Yabancı Payı (%) : 64.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.06 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
13.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 14.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.90-13.70
Satım aralığı: 15.30-16.10
Yabancı Payı (%) : 79.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
KOZA ALTIN
DÜŞÜŞTE
Haftabaşında 41.1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 36.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 36.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 44.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 30.50-26.00
Satım aralığı: 44.75-45.25
Yabancı Payı (%) : 29.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.30 puan azaldı.
PEGASUS
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 24.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 24.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 25.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.40-22.70
Satım aralığı: 25.25-27.25
Yabancı Payı (%) : 30.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
8.91 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.50-8.35
Satım aralığı: 9.15-9.55
Yabancı Payı (%) : 70.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.89 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.08-3.98
Satım aralığı: 4.24-4.28
Yabancı Payı (%) : 44.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
6.07 – 6.41 aralığında hareket eden hisse 6.28 seviyesinin altında kapanışlarda 5.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.70-5.25
Satım aralığı: 6.60-6.83
Yabancı Payı (%) : 52.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.
TURKCELL
ORTALAMALARINA YAKLAŞTI
10.97 – 11.84 aralığında hareket eden hisse 11.5 seviyesinin altında kapanışlarda 11.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.20-10.60
Satım aralığı: 11.60-12.50
Yabancı Payı (%) : 88.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.07 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.10-10.60
Satım aralığı: 14.70-16.20
Yabancı Payı (%) : 59.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.15 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
ÇIKIŞTA
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 23.14 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 25.48 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 29.50 seviyesine yönelebilir. 25.48 seviyesinin altında kapanışlarda 23.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.10-21.30
Satım aralığı: 29.50-35.00
Yabancı Payı (%) : 73.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.96 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.58 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.58-4.54
Satım aralığı: 5.25-5.68
Yabancı Payı (%) : 83.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
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