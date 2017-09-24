BIST 100 hisselerinin teknik analizi (24.9.2017)
PİYASA YENİ BİR DENGE NOKTASI ARIYOR.
Ağustos sonunda test edilen 110,518 seviyesinden sonra zirvede yatay hareket eden BİST 100 endeksi bu haftanın tamamını satıcılı geçirdi. 106,000 desteğinin altına kayarak 103,412 seviyesine dek geri çekilen piyasada haftalık kapanış 104,123 olurken, haftalık değer kaybı % 3,36’ya ulaştı. Yabancı takası %65,63’lerde. Hafta içinde gerçekleşen FED toplantısından faiz artırım kararı çıkmadı ama geri alım programının ekim ayında başlayacağı netleşti. TL buna tepki vererek 3,51’lere sıçradı. Altın ve Euro/Usd’da geri çekilmeler gözleniyor. BİST 100 ise Aralıktan beri devam eden kısa vadeli yükselen trendini aşağı kırarken, 20 ve 50 günlük ortalamaları da aşağı kesmiş oldu. 20 günlük Bolinger Band’ın destek çizgisine yapışarak 3 gündür aşağı hareket eden BİST 100’de 103,500’de kısa vadeli bir destek bulunmuş gibi görünüyor. Teorik olarak Bolinger Band desteğinden başlayacak bir tepki hareketi piyasayı 106,000-108,000 aralığındaki 20 günlük ortalama seviyesine taşıyabilir. Kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgelerinden dönüş çabaları da bunu destekliyor. Ancak 106,000’de iki aydır tutunan piyasada desteğin dirence dönüşmesi yukarı hareketlerde bu seviyenin geçilmesini zorlaştıracaktır.
EREĞLİ DEMİR CELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.41 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.13-6.48
Satım aralığı: 7.90-8.40
Yabancı Payı (%) : 48.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
OTOKAR
DÜŞÜŞTE
114.1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 103.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 103.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 112.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 98.50-98.00
Satım aralığı: 112.00-117.00
Yabancı Payı (%) : 12.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.
PETKİM
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 6.27 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 5.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.75-5.65
Satım aralığı: 6.18-6.25
Yabancı Payı (%) : 44.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEĞİNDE TUTUNMALI
Güç kaybediyor. 10.79 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 10.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.44 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.00-9.85
Satım aralığı: 10.60-10.70
Yabancı Payı (%) : 68.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
SODA SANAYİİ
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 4.97 seviyesinin altındaki kapanışlar, 4.60 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 4.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.20 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.60-4.46
Satım aralığı: 5.20-5.45
Yabancı Payı (%) : 55.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇTE ZORLANDI
4.1-4.21 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.13 seviyesinin altında kapanışlarda 4.02 seviyesine gerileyebilir. 4.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.26 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.02-4.00
Satım aralığı: 4.26-4.36
Yabancı Payı (%) : 40.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
T. HALK BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 12.89 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 11.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.43 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.50-11.10
Satım aralığı: 13.60-14.20
Yabancı Payı (%) : 82.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
GÜÇ KAYBEDİYOR
19.12 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 16.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 18.28 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.90-16.10
Satım aralığı: 20.00-20.60
Yabancı Payı (%) : 70.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.91 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 11.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.19 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 12.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.70-9.95
Satım aralığı: 12.00-12.40
Yabancı Payı (%) : 70.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
GÜÇ KAYBEDİYOR
32.04 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 30.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 30.74 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 30.00-28.75
Satım aralığı: 31.50-32.25
Yabancı Payı (%) : 77.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇTE ZORLANDI
11.93-12.37 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.08 seviyesinin altında kapanışlarda 11.70 seviyesine gerileyebilir. 12.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.70-11.30
Satım aralığı: 12.50-12.70
Yabancı Payı (%) : 86.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.41 puan azaldı.
TÜPRAŞ
GÜÇ KAYBEDİYOR
123.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 110.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 118 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 110.00-106.00
Satım aralığı: 122.00-123.00
Yabancı Payı (%) : 76.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.9.87 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.10-8.95
Satım aralığı: 9.70-9.80
Yabancı Payı (%) : 47.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.28 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.28-6.00
Satım aralığı: 6.93-6.95
Yabancı Payı (%) : 75.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
SATICILAR HAKİM
Güç kaybediyor. 20.64 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 19.40 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 19.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.40-19.30
Satım aralığı: 20.60-20.90
Yabancı Payı (%) : 32.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 6.78 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.53 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.30-6.18
Satım aralığı: 6.88-6.98
Yabancı Payı (%) : 87.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Güç kaybediyor. 4.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.16 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.35 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.16-3.82
Satım aralığı: 4.58-4.80
Yabancı Payı (%) : 50.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan azaldı.
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