BİST 100 hisselerinin teknik analizi (25.2.2018)
*Grafikleri görmek için görsellere tıklayın.
HACİM DARALIYOR, PİYASA BEKLEYİŞTE
BİST 100 endeksi haftayı 117,522 puandan kapatırken, haftalık değer artışı %0,87 olarak gerçekleşti. Jeopolitik risklerin baskın hissedildiği bu ortamda BİST 100’de de volatilite oldukça yüksekti. Dolar/TL’de 3,72-3,85 aralığındaki yatay hareketlilik 3,78’lerde haftayı kapatıyor. Cuma günü itibariyle S&P’dan değerlendirme bekleniyor. Beklentiler herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak gerek BİST 100’ün gerekse de dolar/TL’nin teknik görünümleri her ikisinin de bıçak sırtında bir seviyede denge bulduğunu gösteriyor. Daralan hacime rağmen kendini bollinger bant ortalamasının üstüne atan BİST 100’de kısa vadeli göstergeler toparlanma çabasında. Ancak ocak başından beri sürekli olarak daralan hacim, piyasaya katılımcıların azaldığını, beklemeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Üstelik de geçen haftalarda yaşanan iki büyük halka arza rağmen. Dolar/TL tarafında ise son iki aydır yaşanan sıkışma, orada da bir bekleyiş havasının olduğunu gösteriyor. Bunun anlamı şu: BİST 100 de, dolar/TL de kırılgan. Beklenmeyen bir haber akışıyla her iki tarafa da yıkılma potansiyeline sahip. Önümüzdeki hafta BİST 100’de 116,500 seviyesi önemli destek olarak görünüyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça çıkış 120,000’lere doğru devam edebilir. Ancak olası şekilde bu seviyenin aşağı kırılması satışları güçlendirebilir.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
0.77-0.81 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 0.79 seviyesinin altında kapanışlarda 0.77 seviyesine gerileyebilir. 0.79 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 0.81 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.77-0.76
Satım aralığı: 0.81-0.84
Yabancı Payı (%) : 30.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
10.05 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 9.40 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.53 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.40-9.10
Satım aralığı: 9.70-10.10
Yabancı Payı (%) : 74.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 3.17 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.62 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.30-3.24
Satım aralığı: 3.62-3.78
Yabancı Payı (%) : 52.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.22 puan arttı.
OTOKAR
SATICILAR HAKİM
122.0 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 111.43 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 118.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 114.00-117.00
Satım aralığı: 119.00-120.00
Yabancı Payı (%) : 11.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
PETKİM
ALICILAR HAKİM
Hareketlendiği gözleniyor. 7.57 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.75-7.48
Satım aralığı: 8.25-8.85
Yabancı Payı (%) : 50.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
PEGASUS
ÇIKIŞTA
Ortalamalarının üzerinde. 33.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 36.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 32.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 34.25-34.00
Satım aralığı: 36.00-36.75
Yabancı Payı (%) : 32.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.69 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.26-10.30
Satım aralığı: 10.70-10.90
Yabancı Payı (%) : 67.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
4.65 – 4.9 aralığında hareket eden hisse 4.87 seviyesinin altında kapanışlarda 4.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.80-4.78
Satım aralığı: 5.00-5.05
Yabancı Payı (%) : 43.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 23.0 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 21.60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 22.08 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.60-21.20
Satım aralığı: 22.60-23.30
Yabancı Payı (%) : 70.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
15.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.07 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.90-14.60
Satım aralığı: 15.30-15.40
Yabancı Payı (%) : 88.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 16.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 18.27 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 19.40 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 16.90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.90-16.00
Satım aralığı: 19.40-19.60
Yabancı Payı (%) : 67.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.64 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
İZLENMELİ
17.09 – 18.5 aralığında hareket eden hisse 17.41 seviyesinin altında kapanışlarda 16.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.70-16.40
Satım aralığı: 18.10-18.50
Yabancı Payı (%) : 70.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 31.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 30.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.81 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 30.25-29.25
Satım aralığı: 30.50-31.50
Yabancı Payı (%) : 75.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 6.13 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.05 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.05-5.70
Satım aralığı: 7.13-8.05
Yabancı Payı (%) : 73.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
TÜPRAŞ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 110.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 118.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 125.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 113.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 113.00-111.00
Satım aralığı: 125.00-135.00
Yabancı Payı (%) : 72.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.41 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.08 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.13 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.08-6.90
Satım aralığı: 7.15-7.35
Yabancı Payı (%) : 85.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALMALI
Güç kaybediyor. 4.97 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.64 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.64-4.46
Satım aralığı: 4.78-4.86
Yabancı Payı (%) : 51.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?