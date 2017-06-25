BIST 100 hisselerinin teknik analizi (25.6.2017)
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PİYASA YENİ ZİRVEYİ HAZMETMEYE ÇALIŞIYOR
Yeni tarihi zirve seviyelerinde hareket eden BİST 100 endeksi 100.000’i bir kez daha test etti. 2016 Aralığında 72.000’lerden başlayan çıkışla yaklaşık yedi ayda yüzde 38 prim yapan endekste en uzun düzeltme süreci 1,5 ay sürdü. Sadece BİST 100 değil, dünya piyasalarında da benzer bir hareketlilik var.
Suriye’deki çatışmalar, Katar problemi, petrol fiyatlarındaki düşüş, Brexit görüşmeleri gibi daha önceden piyasalar açısından problem olarak görülen konular göz ardı ediliyor, görmezden geliniyor. Beklenen teknik düzeltmeler gelmiyor. Haziran ayında endeksin yukarı hareketine eşlik etmeyen ve giderek azalan hacim, yatırımcıların ‘bekle-gör’ politikası izlediğini gösteriyor. Diğer taraftan 16 Haziran haftasında piyasalara son dönemin en büyük döviz girişi olurken, sadece hisse senetlerine 252 milyon dolarlık net alım geldi.
Bunun sonucunda dolar 3,50’nin altını test etse de, yerlilerin fiyatı düştükçe devam eden döviz alımı doların 3,50’lerde tutunmasını sağladı. Bu kısa haftada çok olumsuz bir gelişme olmazsa ortalamaların üzerinde hareket edebilecek olan BİST’de 100.000 direnci psikolojik direnç olarak çalışacak, böylece piyasanın kısa süreli nefes almasına zemin hazırlayacak.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 22.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 22.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.21 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.80-20.70
Satım aralığı: 22.10-23.20
Yabancı Payı (%) : 40.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
İZLENMELİ
63.85 – 65.35 aralığında hareket eden hisse 65.10 seviyesinin altında kapanışlarda 63.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 65.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 68.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 63.50-60.50
Satım aralığı: 65.50-68.00
Yabancı Payı (%) : 63.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan düştü.
EMLAK GYO
İLK DESTEK 2.92
Güç topluyor. 2.92 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.06 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.92 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.92-2.90
Satım aralığı: 3.02-3.06
Yabancı Payı (%) : 64.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.96 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
DİRENÇ 5.55
Orta vadede kararsızlık hakim. 5.32 – 5.48 aralığında hareket eden hisse 5.43 seviyesinin altında kapanışlarda 5.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.30-5.20
Satım aralığı: 5.55-5.70
Yabancı Payı (%) : 67.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
ERDEMİR
ALICILAR GÜÇLÜ
Güç topluyor. 6.30 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.68 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.35-6.30
Satım aralığı: 6.68-6.75
Yabancı Payı (%) : 48.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan düştü.
FORD OTOSAN
TREND İZLENMELİ
42.82 – 43.94 aralığında hareket eden hisse 43.68 seviyesinin altında kapanışlarda 42.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 43.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 44.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 42.00-40.00
Satım aralığı: 44.75-46.00
Yabancı Payı (%) : 70.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
9.80 seviyesinde ki orta vadeli direncini aşması durumunda alımlar güçlenebilir. 9.71 seviyesinin altında kapanışlarda 9.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.60-9.50
Satım aralığı: 9.75-9.80
Yabancı Payı (%) : 68.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNABİLİR
16.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.90-15.60
Satım aralığı: 16.60-16.70
Yabancı Payı (%) : 79.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
OTOKAR
GÜÇLENİYOR
Hareketlendiği gözleniyor. 103.7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 101.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 119.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 101.00-96.50
Satım aralığı: 119.00-125.00
Yabancı Payı (%) : 10.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan yükseldi.
SABANCI HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
Kısa vadede kararsızlık hakim. 10.87 – 11.09 aralığında hareket eden hisse 10.93 seviyesinin altında kapanışlarda 10.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.80-10.60
Satım aralığı: 11.00-11.00
Yabancı Payı (%) : 67.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
T.ŞİŞE CAM
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 4.71 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.61 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.54 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.54-4.50
Satım aralığı: 4.70-4.80
Yabancı Payı (%) : 42.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 18.10 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.90-16.40
Satım aralığı: 19.30-20.40
Yabancı Payı (%) : 67.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.63 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 11.39 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 11.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 10.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.40-11.30
Satım aralığı: 11.90-12.10
Yabancı Payı (%) : 85.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan düştü.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 29.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 29.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 29.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 31.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 29.25-29.00
Satım aralığı: 29.75-30.00
Yabancı Payı (%) : 79.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan azaldı.
TÜPRAŞ
SATIŞTA
100.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 96.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 98.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 103.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 96.50-93.00
Satım aralığı: 99.00-103.00
Yabancı Payı (%) : 79.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
ATAKTA
Hareketlendiği gözleniyor. 20.88 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 20.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 22.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.80-20.20
Satım aralığı: 22.50-22.50
Yabancı Payı (%) : 32.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANKASI
SIKIŞIYOR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.21 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.42-4.34
Satım aralığı: 4.48-4.54
Yabancı Payı (%) : 52.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
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